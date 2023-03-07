Проклятие Тутанхамона или как поплатились археологи за свое открытие

Каждая смерть оказалась скоропостижной и была похожа на странную случайность. Однако цепочка этих случайностей породила множество слухов, в СМИ заговорили о проклятии фараонов, которое поразило археологов.

А был ли Тутанхамон

Гробница Тутанхамона стала одним из самых великих открытий современности. Усыпальницы фараонов находили и ранее, однако все они были разграблены. Тутанхамон был далеко не самым великим правителем Древнего Египта, он умер, не достигнув и 20-летнего возраста. По этой причине в начале ХХ века вообще сомневались, что у него могла быть роскошная гробница, а кто-то из ученых вообще ставил под сомнение реальность фараона. Собственно, даже сами археологи практически сдались. Египтолог Говард Картер искал усыпальницу шесть лет и, в очередной раз приехав в Долину Царей, он уже не надеялся что-нибудь отыскать.