Проклятие Тутанхамона или как поплатились археологи за свое открытие

Почему люди, которые открыли усыпальницу фараона, очень быстро ушли из жизни.
Столетие назад, в феврале 1923 года, люди впервые зашли в погребальную камеру Тутанхамона. Спустя несколько лет 22 человека, которые участвовали в раскопках или как-то были с ними связаны, были мертвы.
Каждая смерть оказалась скоропостижной и была похожа на странную случайность. Однако цепочка этих случайностей породила множество слухов, в СМИ заговорили о проклятии фараонов, которое поразило археологов.
А был ли Тутанхамон
Гробница Тутанхамона стала одним из самых великих открытий современности. Усыпальницы фараонов находили и ранее, однако все они были разграблены. Тутанхамон был далеко не самым великим правителем Древнего Египта, он умер, не достигнув и 20-летнего возраста. По этой причине в начале ХХ века вообще сомневались, что у него могла быть роскошная гробница, а кто-то из ученых вообще ставил под сомнение реальность фараона. Собственно, даже сами археологи практически сдались. Египтолог Говард Картер искал усыпальницу шесть лет и, в очередной раз приехав в Долину Царей, он уже не надеялся что-нибудь отыскать.
Наконец поиски Картера увенчались успехом: оказалось, она спрятана под более свежими (но тоже древними) постройками. Гробницу нашли в ноябре 1922 года, на ней стояла нетронутая несколько тысячелетий печать:. До саркофага фараона ученые добрались лишь в феврале 1923 года.
На открытие гробницы приехал лорд Джордж Карнарвон, который также был египтологом, финансировал поиски и работал вместе с Картером. Он и стал первой жертвой проклятия фараонов.
Череда смертей
Первой, кто пострадал от проклятья, была птичка Картера: она жила в доме египтолога в Луксоре. В ноябре, буквально через несколько дней после того, как гробница была открыта, в дом пробралась кобра и съела птичку. В СМИ эту историю истолковали как дурной знак, ведь кобра в египетской мифологии была защитником фараонов и поражала врагов.
Ну а дальше случилась целая череда смертей, причем самым первым умер Джордж Карнарвон, который также был первым, кто вошел в усыпальницу. Лорду было 56 лет, смерть настигла его в апреле 1923 года, когда исследования в усыпальнице Тутанхамона были в самом разгаре.
Карнарвон был далеко не единственным: на следующий день после лорда умер другой археолог — Артур Мейс. Еще одна жертва скончалась в мае: ею стал миллионер из Штатов Джордж Гоулд.
В июле в газетах написали о следующем человеке, который присутствовал на открытии усыпальницы, но скончался также скоропостижно. Им стал египетский принц Али Камель Фахми Бей: его во время ссоры застрелила жена. В сентябре случайно погиб брат Карнарвона. Брат был не последним: всего к 1929 году ушли из жизни 22 человека. Из них тринадцать присутствовали на открытии лично, остальные были их близкими. И как тут не поверить в проклятие?
Журналист, породивший легенду
Как же появился этот миф, которые многие и сегодня считают реальностью? Основным виновником появления легенды о проклятии считают журналиста Daily Mail Артура Вейгалла. Артур был писателем, археологом, любителем и знатоком египетской мифологии. Эти знания сделали его хорошим журналистом, который прекрасно понимал, какое воздействие может оказать мифология на умы людей. Он регулярно напоминал читателям о загадочных событиях, связанных с открытием гробницы Тутанхамона и обязательно во всех красках описывал смерти ее открывателей, называя их странными и мистическими.
Вспоминал он и городские легенды, рассказывающие об ученых, которые привезли в Британию мумии, а после сталкивались с необъяснимыми явлениями. Так и появилось легенда о проклятии, в которую охотно верили даже великие исторические деятели. В частности, Бенито Муссолини когда-то подарили египетскую мумию, но, узнав о черед смертей, он приказал убрать ее из своего дворца. Верил в проклятие и Артур Конан Дойл, который в последние годы жизни увлекся мистицизмом.
В чем же истинная причина смертей
Однако какими бы загадочными ни казались эти смерти, у них всех есть объяснение. К примеру, шесть человек, которых поразило проклятие, давно отметили свой 70-летний юбилей: это более чем преклонный возраст для 1920-х годов. Сам Карнарвон, ушедший из жизни первым, давно болел. Собственно, в Египет он ездил, чтобы подлечить легкие: считалось, что сухой воздух полезен при легочных заболеваниях.
Кроме того, есть и другие версии: в усыпальнице фараонов древние египтяне закладывали яд, которым и отравились участники экспедиции. Наконец, есть и еще одна теория — это отравление грибком Aspergillus, который легко могли вдохнуть археологи. Он развивается в могильной плесени, а для человека со слабым здоровьем может стать смертельным. Этот грибок нашли и в легких самой мумии.
А вы как думаете, существует ли проклятие Тутанхамона?
Источник:
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- все, кто когда-либо пил воду либо умерли, либо умрут в ближайшие 100 лет;
- все, кто когда либо вдохнул воздух уже не смогли жить без него и тоже либо уже умерли, либо умрут.
Вот такая вот уйня, малята.
Если взять любую выборку людей того времени, то выяснится, что смертность среди них такая же. И без всяких гробниц.
А эти люди лазили по подземельям, дышали там пылью, плесенью и плохим воздухом. Не пользовались средствами защиты дыхания. Не удивительно, что многие были слабы здоровьем.
В самаркандском мавзолее Гур-Эмир, где покоились останки правителя и его потомков, по свидетельствам некоторых очевидцев, была высечена надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Люди верили, что вскрывать могилу Тамерлана нельзя ни в коем случае, ведь это грозит всему миру огромными бедами и страшными битвами. Удивительно, но останки великого полководца были извлечены из гробницы накануне Великой Отечественной войны, что дало суеверным людям повод логически связывать эти два события.
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