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Как сила материнской любви и твёрдость убеждений помогли умственно отсталому мальчику стать гением

Как сила материнской любви и твёрдость убеждений помогли умственно отсталому мальчику стать гением

Автор:
23 февраля 2023 10:33
Сообщество : Психология
Метки: Жизнь   Томас Эдисон   изобретатель   интересно   пример   психология   убеждение   уверенность   учёный   факт   
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Некоторые учёные полагают, что канву нашей жизни примерно на 1/10 часть формируют новые события. Всё прочее – это отношение к уже произошедшим событиям и реакция на сформировавшиеся убеждения.

Именно убеждения в основном формируют отношение к миру, жизненным  реалиям, поведению, определяют качество жизни. Так, если поручить двум людям простейшую задачу, то справятся с ней оба. Но быстрее тот, кто уверен в своих силах, а не тот, кто заведомо настроен на неудачу.

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В психологии убеждение выступает стимулом либо блоком при принятии решений. Мозг и подсознание принимают его как данность и не пытаются подтвердить или опровергнуть. И в результате убеждения могут выступать как в роли мощнейшего двигателя, так и тормоза.

Ярким примером силы убеждения выступает история Томаса Эдисона – величайшего изобретателя. С юных лет мальчик не отличался богатырским здоровьем. Проблемы были физиологического характера, слабый иммунитет, сложности со слухом. Хотя в семье были старшие дети, у мальчика не складывались отношения с братьями, сёстрами и с одноклассниками в школе. Наблюдались сложности в коммуникации. В детстве Эл, как называли дома малыша, часто играл в одиночестве.

Случился в жизни трагический случай, который наложил отпечаток на психику ребёнка. Вместе с приятелем они отправились на реку. И пока Эл мечтал на берегу, погружённый в какие-то свои мысли, друг оступился, упал в воду и утонул. Томас вернулся домой один и даже не смог внятно объяснить, куда делся второй мальчик. Когда нашли тело, Эдисона обвинили в игнорировании несчастного случая и чуть ли не в убийстве.

Однажды мальчик принёс из школы письмо для родителей и передал его матери. Та прочла послание и переменилась в лице. Когда Томас поинтересовался содержанием, то Нэнси ответила, что учитель считает его очень умным, гением, для обучения которого в школе нет подходящих учителей. И она будет учить его сама.

Женщина была педагогом по образованию и дала сыну основы, обучила грамоте, счёту, письму. При этом она никогда не запрещала сыну ставить опыты и совершать ошибки. Мать хорошо понимала, что только через самопознание можно осуществить самосовершенствование. Тем более что у сына были проблемы с самореализацией и адаптацией в школьных условиях, хотя одновременно он демонстрировал любознательность и тянулся к самообразованию.

Многие из изобретений Эдисона стали  революционными и используются и по сей день: электробор, фонограф, лампа, кинетоскоп и не множество других вещей, о важности которых мы не задумываемся в повседневной жизни.

Когда матери уже не было в живых, Томас разбирал вещи на чердаке и наткнулся на ту самую записку: «Ваш сын – умственно отсталый. Мы не можем учить его в школе вместе со всеми. Пожалуйста, учите его сами».

И тогда он в полной мере понял, что совершила ради него мать. Томас называл её Творцом до конца своей жизни. Ведь именно убеждения позволили ей сделать сына гением, которым она его всегда считала.

А в вашей жизни есть или был такой особенный человек, который настолько глубоко в вас верил?

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Метки: Жизнь   Томас Эдисон   изобретатель   интересно   пример   психология   убеждение   уверенность   учёный   факт   
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6  комментариев
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12k
Kostick Час назад
скорей всего у него был аспергер, а это к умственной отсталости не имеет никакого отношения. случай на реке тому косвенное подтверждение.
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2k
Мурчелло 39 минут назад
умственно отсталому мальчику
-----------
Он таким и остался.Просто научился врать и воровать.
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8k
Copycat 53 минуты назад
насчет Эдисона есть вопросы у меня, злые языки говорят что не он многое изобрел

"22 летний Эдисон собрал мастерскую с группой изобретателей, вместе с которыми там же работал. Он запатентовал их изобретения под своим именем."

"Томас Эдисон выкупал технологии рабочих, после чего дорабатывал и запатентовывал, фактически присуждая себе задумку"

кто знает как было оно на самом деле)
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43k
Aleksandr Час назад
лампу Эдисон не изобретал
он изобрел вольфрамовую нить для лампы
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2
Владимир Aleksandr 23 минуты назад
Ну да, ну да. А патент на вольфрамовую лампу накаливания выдан почему-то Лодыгину А.Н.
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