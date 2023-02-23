Как сила материнской любви и твёрдость убеждений помогли умственно отсталому мальчику стать гением

Случился в жизни трагический случай, который наложил отпечаток на психику ребёнка. Вместе с приятелем они отправились на реку. И пока Эл мечтал на берегу, погружённый в какие-то свои мысли, друг оступился, упал в воду и утонул. Томас вернулся домой один и даже не смог внятно объяснить, куда делся второй мальчик. Когда нашли тело, Эдисона обвинили в игнорировании несчастного случая и чуть ли не в убийстве.

Однажды мальчик принёс из школы письмо для родителей и передал его матери. Та прочла послание и переменилась в лице. Когда Томас поинтересовался содержанием, то Нэнси ответила, что учитель считает его очень умным, гением, для обучения которого в школе нет подходящих учителей. И она будет учить его сама.