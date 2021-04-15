У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда

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Классический Голливуд ХХ века - это образы утонченности, шарма, таланта, галантности. Миллионы людей были влюблены в актеров с экранов. Но за этой голливудской "идеальностью" скрывалось то, о чем никто не говорил на публику. Зависимости, одержимости, пьянство, психические расстройства и бесконечные романы - за счастливыми улыбками некоторых актеров скрывалось именно это. Узнаем про скелеты в шкафу некоторых из них.
Кэри Грант страдал зависимостью от ЛСД
Кэри Грант родился в бедной семье в Бристоле - отец без конца изменял матери, а мать вскоре просто исчезла. Травмы детства оставили свой отпечаток, и в 1950-х, когда у Кэри Гранта уже процветала кинокарьера, он подсел на ЛСД. С 1958 по 1961 год он пытался бросить наркотик, а в 1960 году он позвонил в редакцию журнала Good Housekeeping. Актер, почти не дававший интервью, пожаловался на большое количество принятого ЛСД.
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Петер Лорре сидел на морфии
Почти всю свою карьеру классический голливудский актер Петер Лорре сидел на морфии. Его зависимость началась задолго до Голливуда, после операции по удалению аппендикса в родной Европе. Врачи так накачали молодого актера морфием, что он стал безнадежно зависимым. Несмотря на зависимость, о которой знали и даже шутили все коллеги, Петер Лорре был одним из самых выдающихся актеров. Он умер от инсульта в 1964 году.
Орсон Уэллс и его коллекция носов
Режиссер и актер Орсон Уэллс был одержим размерами своего носа - он всегда хотел сделать его больше, потому что считал, что его нос слишком мал для его округлого лица. Во время съемок он просил гримеров накладывать ему фальшивые носы, которых у него накопилась целая коллекция. Когда съемки заканчивались, Уэллс сохранял свои носы, давал им имена и хранил в доме, а также иногда брал их на вечеринки и показывал с ними фокусы.
Лупе Велес
Лупе Велес - американская актриса родом из Мексики, известная откровенным поведением, безумными поступками и многочисленными романами. Драки на публике, скандалы, психические расстройства - это скрывалось за симпатичным образом актрисы. Она также была одержима актером Гэри Купером - когда они состояли в отношениях, во время ссоры она ударила его ножом. Перед смертью Велес украсила свою квартиру цветами, зажгла свечи, сделала макияж, выбрала красивый наряд, и выпила чрезмерную дозу снотворного.
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд казалась счастливой, успешной, яркой женщиной. Она была трижды номинирована на "Оскар", отдавала деньги на благотворительность, усыновила пятерых детей. Однако, по словам ее приемной дочери Кристины, Кроуфорд была эгоисткой. Она часто била детей, вымещая на них свой гнев, критиковала без повода, и не была такой милой, как на публике
Уильям Клод Филдс не мог жить без алкоголя
Актер на протяжении всей своей карьеры в буквальном смысле был всегда пьян. По рассказам коллег, в фильмах, где ему доставались роли угрюмых пьяниц, он играл самого себя. Алкоголь погубил его - он скончался в 1946 году от желудочного кровотечения, вызванного злоупотреблением спиртным.
Питер Селлерс
Британский актер Питер Селлерс был весьма вспыльчивым товарищем. У него была одна странность - он ненавидел фиолетовый цвет, и если видел его где-то, закатывал истерику. Кроме того, он без причины мог закатить скандал на съемочной площадке. Он вымещал гнев на своих жен, разбивал посуду и угрожал им дробовиком. Он заставлял некоторых коллег увольняться, чтобы выместить свое разочарование на режиссерах и продюсерах, которые были сильнее и талантливее его.
Элизабет Тейлор обручилась назло мужу, с которым разводилась два раза
За свою жизнь знаменитая Элизабет Тейлор восемь раз выходила замуж, заводила кучу романов, напивалась при каждом удобном случае. Она два раза была замужем и два раза разводилась с актером Ричардом Бертоном. После второго развода, Тейлор была так расстроена, услышав новости о его новом браке с Салли Хэй, что обручилась назло ему. Она в считанные дни вышла замуж за Виктора Луну, опередив Бертона.
Кэтрин Хепбёрн - ненавистница наготы
Кэтрин Хепбёрн не скрывала, что у нее были отношения и с мужчинами, и с женщинами. В середине 20-го века для этого была нужна железная смелость. Несмотря на это, в какой-то момент Хепберн стала ненавистницей наготы, в том числе в кино - видимо, из-за психологических травм.
Кларк Гейбл был одержим чистотой
Кларк Гейбл любил выпить, а также был одержим чистотой. Он брил грудь и подмышки, ненавидел ванны, и пользовался только душем. Несмотря на любовь к чистоте, коллега по площадке в "Унесенных ветром", Вивьен Ли, рассказала, что у Гейбла ужасно пахло изо рта. "Целовать его было все равно что засунуть голову в зловонную канализацию," - писала актриса.
Бетт Дэвис - взрывная дама
Бетт Дэвис была звездой кино в свое время, но у нее был взрывной характер в жизни. По рассказам коллег, ее настроение могло резко измениться за секунду, и она была жутко дотошна к деталям. В книге "Ярмарка тщеславия" продюсер Уильям Фрай вспоминал о встречах с ней, которые начинались хорошо, но заканчивались "Армагеддоном". Однажды Дэвис и Фрай встретились на ужине с режиссером Гершелем Догерти. Он подшутил над актрисой, а она отреагировала так громко и эмоционально, что из ресторана ушла половина гостей. Сразу после этого, она вернулась к обычному состоянию, будто ничего не произошло.
Джеймс Стюарт как-то перевез контрабанду в белье своей жены
Джеймс Стюарт - знаменитый американский актер, лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Филадельфийская история", а также боевой лётчик и ветеран Второй мировой войны. Но и у него есть свой секрет. В 1950-х годах он помог вывезти из Индии в Англию контрабандой в своем багаже предполагаемую "руку йети" (скелет кисти из монастыря в Непале, которую похитил альпинист и охотник на йети). Он сделал это, спрятав его в нижнем белье своей жены. Однако, последующий анализ выявил, что рука принадлежала человеку.
Алек Гиннесс был одержим контролем, и критиковал свою жену
Алек Гиннесс, известный по роли Оби Вана Кеноби, тоже был странным товарищем. Многие коллеги рассказывали, что он постоянно пытался все контролировать - иногда это заходило слишком далеко. В своей биографии Пирс Пол Рид писал, что почти каждая его встреча с Гиннесом была очень странной. Он любил встречаться за едой, где спрашивал всех за столом, что они желают заказать. Услышав ответы, Гиннес заявлял: "Нет, вам это не понравится!", звал официанта и заказывал им совершенно другие блюда. Также Гиннесс вырос без отца и матери, что выразилось в его пренебрежительном отношении к супруге Меруле. Он считал ее глупой, часто принижал и критиковал.
Хамфри Богарт стал "казановой", чтобы убедиться в своей ориентации
Согласно книге "Humphrey Bogart: The Making of a Legend", актер Хамфри Богарт не был до конца уверен в своей ориентации. Даже думать о таком в 1920-х было позором, поэтому Богарт просто стал казановой. Говорят, он переспал с тысячью женщин в отчаянной попытке доказать себе, что он натурал.
Грета Гарбо была одержима "полезными" диетами
Актриса Грета Гарбо была настолько одержима пользой для здоровья от различных "здоровых" диет, что это превратилось в помешательство. У нее был личный диетолог Гейлорд Хаузер, который внушал актрисе сумасшедшие идеи и питании. Одно время она не питалась ничем, кроме сырых дрожжей, а однажды три недели питалась только шпинатом. Вместе с верным диетологом, она была уверена, что такое "правильное питание" позволит любому человеку дожить до 100.
В доме Типпи Хедрен жил огромный лев
В доме у актрисы Типпи Хедрен жил настоящий лев весом 180 кг. Ее любовь к хищникам понятна - актриса на протяжении десятилетий помогала организациям по спасению больших кошек и получила множество наград за свои усилия. Однако, позже в доме появилось еще несколько львов, и один из них напал на ее дочь Мелани Гриффит - после этого ей пришлось делать операцию по реконструкции лица. После инцидента Типпи Хедрен образумилась и признала, что держать льва в доме было "невероятно глупо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не мог и дня прожить без бухалова. От него и заехал на зону.