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У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда

У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда (17 фото)

Автор:
15 апреля 2021 15:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   подборка   фото   шоу бизнес   
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17
Классический Голливуд ХХ века - это образы утонченности, шарма, таланта, галантности. Миллионы людей были влюблены в актеров с экранов. Но за этой голливудской "идеальностью" скрывалось то, о чем никто не говорил на публику. Зависимости, одержимости, пьянство, психические расстройства и бесконечные романы - за счастливыми улыбками некоторых актеров скрывалось именно это. Узнаем про скелеты в шкафу некоторых из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   подборка   фото   шоу бизнес   
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
Миша Ефремов
Не мог и дня прожить без бухалова. От него и заехал на зону.
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Serg2001 43 минуты назад
Кто были все эти люди? Что они значили в жизни великого магистра?... Истории неизвестно... Как-то так... )
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