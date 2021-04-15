У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда

Алек Гиннесс, известный по роли Оби Вана Кеноби, тоже был странным товарищем. Многие коллеги рассказывали, что он постоянно пытался все контролировать - иногда это заходило слишком далеко. В своей биографии Пирс Пол Рид писал, что почти каждая его встреча с Гиннесом была очень странной. Он любил встречаться за едой, где спрашивал всех за столом, что они желают заказать. Услышав ответы, Гиннес заявлял: "Нет, вам это не понравится!", звал официанта и заказывал им совершенно другие блюда. Также Гиннесс вырос без отца и матери, что выразилось в его пренебрежительном отношении к супруге Меруле. Он считал ее глупой, часто принижал и критиковал.