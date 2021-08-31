Актеры фильма "Вор" 24 года спустя

2597
14
Этот фильм Павла Чухрая давно уже считается одним из самых резонансных фильмов того времени. Поднимаемые в нем темы были острыми и социальными.
Судьбы актеров, что сыграли в нем сложились совершенно по-разному, кто-то стал очень популярен, а кто-то наоборот решил уйти из профессии.
Павел Чухрай
Стоит начать с режиссера, который во многом повлиял на концепцию и финальный вариант произведения. Уже в 90-е Чухрай был достаточно известен, однако настоящим прорывом в его карьере стал "Вор".
Картина собрала огромную кассу, была номинирована на несколько десятков наград и принес режиссеру мировую известность. Павел Чухрай сотрудничал со многими известными режиссерами, в том числе со Стивеном Спилбергом.
Картина собрала огромную кассу, была номинирована на несколько десятков наград и принес режиссеру мировую известность. Павел Чухрай сотрудничал со многими известными режиссерами, в том числе со Стивеном Спилбергом.
×
У Чухрая репутация человека, отлично передающего дух советского периода страны. В картинах "Водитель для Веры", "Холодное танго" и "Вор" колоссальное значение имело именно место и время действия.
"У меня нет зацикленности на советской эпохе. С другой стороны, мы живем в государстве, где на протяжении многих лет искажали историю. В СССР ее искажали чуть ли не каждый день. Это переписывание в угоду политическим целям запутало людей чудовищно. Они свою историю не знают. Поэтому я обращаюсь к этому материалу и как могу пытаюсь рассказать правду", - говорил режиссер.
"У меня нет зацикленности на советской эпохе. С другой стороны, мы живем в государстве, где на протяжении многих лет искажали историю. В СССР ее искажали чуть ли не каждый день. Это переписывание в угоду политическим целям запутало людей чудовищно. Они свою историю не знают. Поэтому я обращаюсь к этому материалу и как могу пытаюсь рассказать правду", - говорил режиссер.
Михаил Филипчук
Главной звездой картины "Вор" стал мальчик Миша Филипчук. Ребенок проделал очень сложную работу, он смог перехватить на себя внимание, находясь в одном кадре с Машковым. Сам Владимир Львович признавался, что был просто шокирован талантом юного Миши.
Мальчику было непросто, у него стоял выбор: много съемок или же учеба. После нескольких съемок он, вместе с родителями, сделал все-таки выбор в пользу образования и на много лет ушел из кино. В школе Миша увлекся точными науками и поступил на факультет общей и прикладной физики. Какая уж тут карьера в кино...
По окончании вуза Филипчук работал в Москве, а в 2017 году переехал в США. Теперь он живет в Лос-Анджелесе, но частенько приезжает по делам в Москву.
По окончании вуза Филипчук работал в Москве, а в 2017 году переехал в США. Теперь он живет в Лос-Анджелесе, но частенько приезжает по делам в Москву.
Владимир Машков
Мало есть людей в России, кто не знает его имени. Уже на момент съемок Машков был достаточно известен после фильмов "Лимита" и "Подмосковные вечера". Но именно после "Вора" к Машкову пришел статус секс-символа. "Плохой" парень в исполнении Владимира Львовича долгое время привлекал зрительниц.
Картина пришла к международному успеху, была удостоена нескольких премий и мировых номинаций на главные награды мира. И уж после такого Машков мог выбирать роли, которые ему понравятся.
Он не распылялся на роли и критично относился к самому себе, как его учил Олег Табаков.
Картина пришла к международному успеху, была удостоена нескольких премий и мировых номинаций на главные награды мира. И уж после такого Машков мог выбирать роли, которые ему понравятся.
Он не распылялся на роли и критично относился к самому себе, как его учил Олег Табаков.
"Я был очень хорошо воспитан в этом плане, так как у меня был замечательный педагог. Олег Павлович Табаков так ненавидел меня в первые годы на его курсе. Он меня достаточно сильно закалил. У него тогда был период, который он называл "селекцией". Я был одним из самых ненавистных ему людей. Я привык к критике и к такому жестокому к себе отношению".
Сейчас, в возрасте 57 лет, Владимир Машков успешный и востребованный актер, руководит Табакеркой и не любит распространяться о своей личной жизни. Единственное, что точно известно, что он состоит в четвертом браке с Оксаной Шелест, а о его многочисленных романах ходят лишь слухи, ничем не подтвержденные.
Сейчас, в возрасте 57 лет, Владимир Машков успешный и востребованный актер, руководит Табакеркой и не любит распространяться о своей личной жизни. Единственное, что точно известно, что он состоит в четвертом браке с Оксаной Шелест, а о его многочисленных романах ходят лишь слухи, ничем не подтвержденные.
Екатерина Редникова
Она с детства мечтала сниматься в кино и говорила, что никогда не видела себя в другой профессии. По окончании ГИТИСа Екатерина стала много сниматься и первую популярность она обрела после картины "Барышня-крестьянка".
Но настоящий прорыв случился после "Вора". Ее Катя моментально отозвалась в зрительских сердцах, а критики хвалили ее актерскую игру. Успех со всех сторон. Она стала получать по несколько десятков предложений каждый день, но соглашалась далеко не на каждую.
Но настоящий прорыв случился после "Вора". Ее Катя моментально отозвалась в зрительских сердцах, а критики хвалили ее актерскую игру. Успех со всех сторон. Она стала получать по несколько десятков предложений каждый день, но соглашалась далеко не на каждую.
"Интересных сценариев, к сожалению, сейчас мало… Я долго считала, что мне не везет. Редко, мол, попадаются сценарии, от которых душа трепещет. Но поговорила с некоторыми большими актерами, а они: "Катя, у нас вообще ничего такого в жизни не было". Сейчас думаю: "Господи, а ты-то что жалуешься? За 13 лет три прекрасных фильма — "Вор", "Подарок Сталину", "Дом». Совсем неплохо", - делилась актриса.
В начале 2000-х Редникова стала сниматься в США, а потом, вместе с супругом Сергеем Коновым, туда переехала. В августе 2012 года у нее родился сын Лавр.
Сейчас 48-летняя Екатерина Редникова иногда снимается в российских картинах, но старается выбирать только интересные предложения.
В начале 2000-х Редникова стала сниматься в США, а потом, вместе с супругом Сергеем Коновым, туда переехала. В августе 2012 года у нее родился сын Лавр.
Сейчас 48-летняя Екатерина Редникова иногда снимается в российских картинах, но старается выбирать только интересные предложения.
Дмитрий Чигарев
В отличие от Миши Филипчука Дмитрию досталось немного экранного времени, но именно он сыграл одну из самых трагических сцен, в которой он встречается с Вором через несколько лет после смерти матери.
Для Дмитрия это был творческий дебют и вообще единственная большая роль. Предложения, конечно же, были, но они его не слишком интересовали. А со временем про кино он и вовсе забыл.
Он работает в сфере далекой от кинематографа, его нет в соцсетях и не любит излишнее внимание.
Для Дмитрия это был творческий дебют и вообще единственная большая роль. Предложения, конечно же, были, но они его не слишком интересовали. А со временем про кино он и вовсе забыл.
Он работает в сфере далекой от кинематографа, его нет в соцсетях и не любит излишнее внимание.
Амалия Мордвинова
В фильме Чухрая ей досталась небольшая роль доктора, которая вроде бы есть всего лишь в нескольких сценах, но вносит некоторый разлад в отношениях главных персонажей. Роль скромная, но яркая. На конец 90-х и начало 2000-х пришелся расцвет карьеры Амалии, она много снималась, зрители ее любили. Но в конце 2000-х она внезапно пропала с экранов, переехав после третьего развода сначала в Гималаи, а потом и в Индию.
"Я была женщиной на грани нервного срыва. В заснеженной Москве я умудрилась перегреться. И еще была очень реактивной. Это когда ты слишком быстро и необдуманно реагируешь на события, которые приходят в твою жизнь. В спорной ситуации не гасишь конфликт, не думаешь о последствиях, а разжигаешь страсти все больше и больше. Я не знала, куда еду. До 2009 года я никогда не была в Гималаях, но любила горы еще по сочинским летним каникулам. Теперь могу сказать, что Гималаи - место силы", - рассказывала Мордвинова.
Актриса перебралась в США в 2012 году, где жила ее старшая дочь. Актерская карьера ее застопорилась, последние 10 лет она не появляется в кино.
Актриса перебралась в США в 2012 году, где жила ее старшая дочь. Актерская карьера ее застопорилась, последние 10 лет она не появляется в кино.
Лидия Савченко
Эта актриса - легенда театра имени Станиславского. Она прослужила в нем более 30 лет, сыграла десятки самых разных ролей. В кино ее можно было видеть намного реже.
В советское время актрисе еще предлагали яркие амплуа, но когда начались 90-е предложения перестали поступать. Так что идея сниматься у Чухрая была воспринята ей положительно. Роль небольшая, но так как фильм получил международный успех, то Савченко напомнила о себе.
В советское время актрисе еще предлагали яркие амплуа, но когда начались 90-е предложения перестали поступать. Так что идея сниматься у Чухрая была воспринята ей положительно. Роль небольшая, но так как фильм получил международный успех, то Савченко напомнила о себе.
Но в тот же период у актрисы стали возникать проблемы со здоровьем и уже в 1993 году Лидии пришлось оставить театр, а за ним и кино. Последняя ее роль была в "Золотом теленке", после чего она полностью прекратила творческую деятельность.
В 2011 году Лидия Савченко скончалась после продолжительной болезни. На похороны пришли только близкие друзья и родственники.
В 2011 году Лидия Савченко скончалась после продолжительной болезни. На похороны пришли только близкие друзья и родственники.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как изменились актеры фильма "Блэйд" спустя 23 года после выхода боевика
- Марина Зудина прокомментировала рассказы Елены Прокловой об ее многочисленных романах
- Как выглядят актеры боевика "Кровавый четверг" 1998 года: тогда и сейчас
- У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
- 22 фильма, в которых актеры-родственники сыграли вместе
42
Понравилось42
Новости партнёров
Только не пропаганда и не враньё ли все эти "правдивые" фильмы? Никто не отрицал, что воры были и не только в послевоенное тяжелое время. Но... оказывается, что пропавший ствол становится событием чуть ли не всесоюзного масштаба после становление на мирные рельсы. Что маньяк скорее исключение из правил, а работа спецслужб направлена не на личное обогащение. Что социальное государство существует вопреки прогнозов экономистов из капиталистического лагеря, правда существует пока власть не нацелена полным составом на личное обогащение.
Оказывается, что неграмотное население может получить доступ к образованию и не только среднему, но и высшему. Что можно строить свои заводы и привлекать иностранных специалистов не "на царство", а на обучение собственных кадров... но да, я же помню, "Союз ничего кроме галош не производил".