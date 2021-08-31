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Актеры фильма "Вор" 24 года спустя

Актеры фильма "Вор" 24 года спустя (14 фото)

Автор:
31 августа 2021 14:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   звезды   знаменитости   кино   режиссеры   шоу бизнес   
2597
14
Этот фильм Павла Чухрая давно уже считается одним из самых резонансных фильмов того времени. Поднимаемые в нем темы были острыми и социальными.
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Метки: актеры   актрисы   звезды   знаменитости   кино   режиссеры   шоу бизнес   
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3k
Максим 2 часа назад
Столько "знатоков" советского "вранья" и пропаганды.
Только не пропаганда и не враньё ли все эти "правдивые" фильмы? Никто не отрицал, что воры были и не только в послевоенное тяжелое время. Но... оказывается, что пропавший ствол становится событием чуть ли не всесоюзного масштаба после становление на мирные рельсы. Что маньяк скорее исключение из правил, а работа спецслужб направлена не на личное обогащение. Что социальное государство существует вопреки прогнозов экономистов из капиталистического лагеря, правда существует пока власть не нацелена полным составом на личное обогащение.
Оказывается, что неграмотное население может получить доступ к образованию и не только среднему, но и высшему. Что можно строить свои заводы и привлекать иностранных специалистов не "на царство", а на обучение собственных кадров... но да, я же помню, "Союз ничего кроме галош не производил".
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10k
Василенко Татьяна 52 минуты назад
Фильм сильный. Актеры тоже. Кроме одной - Мордвиновой. Что актриса нулевая, что человек какашка.
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5k
Алексей 52 минуты назад
В детстве жил на ул.Пудовкина, соседом был Георгий Натансон, который регулярно подгонял билеты в Мосфильм на предпоказы всякие. Этот фильм он особо рекомендовал, ну я и поперся будучи второклассником, да еще и с температурой. Не пожалел ни капли, хоть многого и не понимал в силу возраста, например сцена секеса машкова и матери мальчика вызывала в те годы то же недоумение, что и у мальчика в фильме)) В итоге высидел до конца, хоть и хреново себя чувствовал. Зал весь аплодировал. И на моей памяти это единственный фильм, после предпоказа которого никто из зрителей не оставлял замечаний, как это обычно принято. Та версия и ушла в кинотеатры. Конец фильма когда выросший мальчуган снова в штаны напрудил, узнав в бомжаре своего "отчима" до сих пор впечатляет.
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4k
onebibis 2 часа назад
Я смотрю на съёмках "Вора" они коллективный вирус подхватили. Все в США переехали кроме Машкова. У него иммунитет был.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Машков из вора в последнего терпилу превратился...
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