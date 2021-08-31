Актеры фильма "Вор" 24 года спустя

"Я была женщиной на грани нервного срыва. В заснеженной Москве я умудрилась перегреться. И еще была очень реактивной. Это когда ты слишком быстро и необдуманно реагируешь на события, которые приходят в твою жизнь. В спорной ситуации не гасишь конфликт, не думаешь о последствиях, а разжигаешь страсти все больше и больше. Я не знала, куда еду. До 2009 года я никогда не была в Гималаях, но любила горы еще по сочинским летним каникулам. Теперь могу сказать, что Гималаи - место силы", - рассказывала Мордвинова.

Актриса перебралась в США в 2012 году, где жила ее старшая дочь. Актерская карьера ее застопорилась, последние 10 лет она не появляется в кино.