20 кукол, срисованных с культовых персонажей поп-культуры

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Художница из Техаса Дебонэйр Хедс делает уникальных кукол, каких в магазине игрушек днём с огнём не найти. Она создаёт фигурки по образу и подобию популярных героев фильмов, сериалов, комиксов и даже мемов. Для настоящих фанатов!
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16. Ральф Фуди в роли Джонни («Ангелы с грязными душами», пародия на гангстерский фильм, снятая для картины «Один дома»)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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