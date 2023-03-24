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20 кукол, срисованных с культовых персонажей поп-культуры

20 кукол, срисованных с культовых персонажей поп-культуры

Автор:
24 марта 2023 12:56
Сообщество : Кино
Метки: Киноперсонажи   герои фильмов   коллекционная кукла   куклы   персонажи   поп-культура   увлечения   хобби   
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Художница из Техаса Дебонэйр Хедс делает уникальных кукол, каких в магазине игрушек днём с огнём не найти. Она создаёт фигурки по образу и подобию популярных героев фильмов, сериалов, комиксов и даже мемов. Для настоящих фанатов!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Киноперсонажи   герои фильмов   коллекционная кукла   куклы   персонажи   поп-культура   увлечения   хобби   
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5  комментариев
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568
ruslan d Час назад
Мачете шикарен
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Hunson Abadeer 11 минут назад
прикольные!
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CooCooRooZo Полчаса назад
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846
Bastard Fat 43 минуты назад
я ему ща ффтащу!
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