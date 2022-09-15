"Собираю вещи бывших": пользователи рассказали о своих причудливых хобби

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Хобби - это то, о чем в детстве или на собеседованиях обычно спрашивают. Не у всех есть чудные увлечения: кто-то играет на музыкальных инструментах, другие готовят... Но есть люди, которые могут удивить своим странным коллекционированием.
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А какое у вас хобби?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще, каждый отдыхает как хочет. Я люблю покупать красивые книги. Вот просто реально красивые. Не важно содержание, главное какой-то необычный переплет или оригинальные иллюстрации. Читаю все равно в электронном виде. А вот физические книги просто люблю.