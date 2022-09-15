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"Собираю вещи бывших": пользователи рассказали о своих причудливых хобби

"Собираю вещи бывших": пользователи рассказали о своих причудливых хобби

Автор:
15 сентября 2022 15:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истори   истории из жизни   прикол   рассказал   рассказы   увлечения   хобби   
1528
14

Хобби - это то, о чем в детстве или на собеседованиях обычно спрашивают. Не у всех есть чудные увлечения: кто-то играет на музыкальных инструментах, другие готовят... Но есть люди, которые могут удивить своим странным коллекционированием.

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А какое у вас хобби?

Источник:

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Метки: истори   истории из жизни   прикол   рассказал   рассказы   увлечения   хобби   
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13  комментариев
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797
kehlalex 52 минуты назад
с колокольчиками очень жестоко получилось
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Мойша 54 секунды назад
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А что - неплохое хобби. Я сам собираю национальные ножи. Уже штук десят есть.
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Мойша 6 минут назад
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К старости можно о-очень выгодно продать.
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Мойша 7 минут назад
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А такая "напоминалка" есть?
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273
Sumrak58100 8 минут назад
Насчёт того, что мужик вяжет. Зря он комплексует. На флотах мужики с давних пор занимались вязанием.
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Мойша 9 минут назад
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Просто билеты отмерли - кондукторов нет, и оплата по карте.
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Мойша 10 минут назад
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Мойша 17 минут назад
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Мойша 18 минут назад
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871
ChePaev 52 минуты назад
кто -то собирает фантики от конфет, кто-то коллекционирует автомобили, я же - небезопасно извлекаю флешки.
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8k
Б.Касторский 54 минуты назад
Не очень интересно, но хорошо без дебилов в стиле - мальчик Алёша, 45 годиков. Или другой подобной ереси.
А вообще, каждый отдыхает как хочет. Я люблю покупать красивые книги. Вот просто реально красивые. Не важно содержание, главное какой-то необычный переплет или оригинальные иллюстрации. Читаю все равно в электронном виде. А вот физические книги просто люблю.
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