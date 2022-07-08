30 необычных и забавных коллекций, которыми похвастались пользователи сети

Коллекционирование — это, пожалуй, самое популярное хобби в мире. Люди обожают коллекционировать самые разные штуки, будь то монеты, ракушки, марки или старинные произведения искусства. И если для кого-то это просто увлечение, другие посвящают этому делу чуть ли не всю свою жизнь. Однако их объединяет одно — они любят похвастаться своими коллекциями в интернете!