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30 необычных и забавных коллекций, которыми похвастались пользователи сети

30 необычных и забавных коллекций, которыми похвастались пользователи сети

Автор:
08 июля 2022 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: интересно   коллекционирование   коллекция   увлечения   фотографии из соцсетей   хобби   
459
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Коллекционирование — это, пожалуй, самое популярное хобби в мире. Люди обожают коллекционировать самые разные штуки, будь то монеты, ракушки, марки или старинные произведения искусства. И если для кого-то это просто увлечение, другие посвящают этому делу чуть ли не всю свою жизнь. Однако их объединяет одно — они любят похвастаться своими коллекциями в интернете!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   коллекционирование   коллекция   увлечения   фотографии из соцсетей   хобби   
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2  комментария
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21k
SolomonA Полчаса назад
Коллекция книг, отсортированный по цвету - это признак ущербности ума.
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69k
Доктор Джонс 10 минут назад
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