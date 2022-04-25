Из реальности в кино: люди, ставшие прототипами для культовых персонажей

Правда, в жизни далеко не все эти люди такие культовые, как их экранные герои.

В 1960 году Хичкок снял фильм «Психо», ставший классикой триллеров. Он рассказывает историю владельца мотеля Нормана Бейтса, страдающего раздвоением личности и убивающего своих постояльцев.