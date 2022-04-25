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Из реальности в кино: люди, ставшие прототипами для культовых персонажей

Из реальности в кино: люди, ставшие прототипами для культовых персонажей

Автор:
25 апреля 2022 21:31
Сообщество : Кино
Метки: В реальной жизни   Киноперсонажи   кино   киногерои   персонажи   фильмы   
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В фильмах можно встретить немало по-настоящему интересных или даже гениальных персонажей. Однако сложно догадаться, какие из них имеют вполне реальных прототипов, вдохновивших режиссеров и писателей.

Правда, в жизни далеко не все эти люди такие культовые, как их экранные герои.


В 1960 году Хичкок снял фильм «Психо»,  ставший классикой триллеров.  Он рассказывает историю владельца мотеля Нормана Бейтса, страдающего раздвоением личности и убивающего своих постояльцев.

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Прототипом для него послужил известный американский серийный маньяк Эд Гейн, желавший сшить себе костюм из человеческой кожи. Конечно, владельцем мотеля он не был, однако его история смогла впечатлить Хичкока.  К слову, биографию Гейна в своих работах использовали и другие режиссеры.

Любителям «Гарри Поттера» прекрасно знаком ворчливый профессор зельеварения Северус Снейп. Однако мало кому известно, что для создания образа полюбившегося многим мастера зелий, Роулинг черпала вдохновение из своего учителя химии.

По словам писательницы, педагог был непростым человеком, отличавшимся вспыльчивостью и даже злостью, а посему не слишком любим своими учениками. Что ж, зато Снейпа в исполнении Алана Рикмана зрители обожают.

В фильме «Двадцать одно» рассказывается история студента Бена Кэмпбелла, который за счёт своих математических талантов мог просчитывать  карты. Благодаря этому он стал участником группы мошенников, зарабатывавших на блэкджеке. Единственное, чем отличается человек из реальной жизни и киногерой – именем. В жизни его звали Джефф Ма.

Джордж Лукас и Стивен Спилберг подарили миру серию захватывающих фильмов об Индиане Джонсе. Его прототипом стал Хирам Бингхэм III, который, преподавал историю и любил авантюры и открытия.

Однако не только он лёг в основу образа Индианы. Например, археолог Вендил Джонс носил  такой же головной убор, а Альберт Митчелл Хеджес, по некоторым сведениям, нашёл тот самый Хрустальный череп.


Артур Конан Дойл подарил персонажа, появившегося в сотнях театральных постановках и кинокартинах. Конечно же, речь идёт о детективе и короле дедукции Шерлоке Холмсе. Реальным же человеком был Джозеф Белл, приходившийся писателю другом.

Как и его персонаж, он курил трубку, устраивал чудные эксперименты и использовал "метод дедукции".


Оскар Уайлд подарил удивительную историю провинциального юноши, который после сделки с дьяволом перестал стареть, ведь за него это делал его портрет. Порочный, жестокий и самовлюблённый Дориан Грей в жизни носил имя Джон и приходился писателю любовником.

Так Уайлд хотел сделать ему комплимент, а образ впоследствии стал культовым и появился на экране.

Наверняка все знакомы с таким персонажем, как Зорро – бездельнике, превращающемся по ночам в хитрого мстителя в чёрной маске. Отчасти его прототипом стал мексиканский главарь банды Хоакин Муррьета, который во времена золотой лихорадки боролся с произволом англосаксов на территории отобранной Калифорнии.

Так же, как и в кино, за ним охотились власти, а простые люди считали его национальным героем, ставшим символом благородства и справедливого возмездия.

Догадаться, кем в реальной жизни был главный герой фильма «Водная жизнь Стива Зиссу», нетрудно, ведь по синему комбинезону и красной шапочке можно сразу сказать – это Жак Ив Кусто. Правда, в реальной жизни этот легендарный исследователь океана не охотился на акулу, якобы съевшую его друга.

Белый кролик, Волшебная страна и Безумный Шляпник – уже по этим словам можно догадаться, что речь идёт об «Алисе в стране чудес». Разумеется, этого безумного мира, созданного Льюисом Кэрролом, не было, а вот Алиса действительно существовала.

Она носила фамилию Лидделл и была дочерью друга писателя. Во время совместных прогулок Кэрролл веселил Алису разными фантастическими историями, которые впоследствии для неё и записал. А позже, как известно, они были перенесены и на большой экран.

Источник:

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Метки: В реальной жизни   Киноперсонажи   кино   киногерои   персонажи   фильмы   
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