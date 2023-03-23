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Сын губернатора Красноярского края сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет

Сын губернатора Красноярского края сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет

Автор:
23 марта 2023 22:32
Сообщество : Истории
Метки: Александр Усс   Артем Усс   арест   губернатор   италия   побег   розыск   электронный браслет   
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Газета la Repubblica и ряд других итальянских СМИ утверждают, что арестованный в Италии по запросу США бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении из своей квартиры в Милане.

История сына красноярского губернатора вполне могла бы потянуть на экономический детектив с криминальным подтекстом.

Дело в том, что в России Артём Усс объявлен в международный розыск по уголовному делу об отмывании доходов в особо крупном размере, но Усс-младший успел сбежать от правосудия за границу. Однако, гулял на свободе не долго.

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В конце октября прошлого года он был задержан в Италии по запросу США - гегемону одаренный мажор также успел насолить. Американский Минюст обвинил его и ещё четырёх человек в уклонении от санкций и отмывании денег на незаконных нефтяных сделках с венесуэльской PDVSA (находится под санкциями США).

Кроме этого, утверждается, что Артем Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями.

Сам Усс отрицал свою вину. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил адвокат бизнесмена.

28 ноября суд в Милане выпустил сына красноярского губернатора из тюрьмы под домашний арест.

Как сообщила итальянская Prealpina, "россиянин Артём Усс, подозреваемый в обходе санкций, будет носить электронный браслет до завершения дела о его экстрадиции в Штаты".

Зная, что в США ему грозит до 30 лет лишения свободы, Артем Усс, не смотря на то, что на Родине он также обвиняется в отмывании денег, просил экстрадировать его в Россию, но суд, разумеется не пошел ему навстречу.

И вот 21 марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Понимая, что терять нечего, Артем срезал браслет и бежал.

Как сообщает итальянская газета La Stampa:

«Днем 22 марта российский топ-менеджер вскрыл свой электронный браслет и вышел из квартиры в Базильо, городке в южной части ломбардской столицы. Когда прибыли карабинеры роты «Корсико», сорокалетний мужчина уже скрылся», — пишет издание.

Как сообщает Газета.ру, отец россиянина, глава Красноярского края Александр Усс, после задержания сына в Италии заявлял, что уголовное дело против него политически мотивировано.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — писал Усс-старший в Telegram.

23 марта «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Александр Усс может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Среди причин собеседники газеты называли проблемы с рейтингом. О вероятной отставке Усса-старшего ранее писали «Ведомости».

Источник:

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Метки: Александр Усс   Артем Усс   арест   губернатор   италия   побег   розыск   электронный браслет   
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16  комментариев
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
чел походу в курсе что происходит когда арестованные попадают в сша.
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66k
Варакин Алексей 10 минут назад
Наверно в Вагнер убежал.
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52k
dima423 38 минут назад
Деловой какой чувачок)) а мог сидеть мажорть, нихера не делать, бухать бухлишко, нюхать кокс и телок драть)) молодец че)
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17k
Bill 49 минут назад
Волк перегрыз свою лапу, чтобы освободиться от капкана.
Красавчек, держись там!
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101
Obrval Bill 3 минуты назад
А волк не хочет в СВО поучаствовать? А то больше на шакала похож.
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4k
Старичок Час назад
так просто от старшего усса не избавиться. он за губернаторское кресло всем руки поотгрызает.
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16k
Алекс Час назад
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28k
Юрьевич Час назад
"Кроме этого, утверждается, что Артем Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями."

"Дело в том, что в России Артём Усс объявлен в международный розыск по уголовному делу об отмывании доходов в особо крупном размере, но Усс-младший успел сбежать от правосудия за границу"t

Вон оно чё! Так он на благо России оказывается всё это делал!
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28k
Юрьевич Час назад
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10k
Владимир Час назад
Я так полагаю, по запросу США всех могут арестовать? Просто так? Без причины? Ну прям независимость судебной системы......
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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