Газета la Repubblica и ряд других итальянских СМИ утверждают, что арестованный в Италии по запросу США бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении из своей квартиры в Милане.
История сына красноярского губернатора вполне могла бы потянуть на экономический детектив с криминальным подтекстом.
Дело в том, что в России Артём Усс объявлен в международный розыск по уголовному делу об отмывании доходов в особо крупном размере, но Усс-младший успел сбежать от правосудия за границу. Однако, гулял на свободе не долго.
В конце октября прошлого года он был задержан в Италии по запросу США - гегемону одаренный мажор также успел насолить. Американский Минюст обвинил его и ещё четырёх человек в уклонении от санкций и отмывании денег на незаконных нефтяных сделках с венесуэльской PDVSA (находится под санкциями США).
Кроме этого, утверждается, что Артем Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями.
Сам Усс отрицал свою вину. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил адвокат бизнесмена.
28 ноября суд в Милане выпустил сына красноярского губернатора из тюрьмы под домашний арест.
Как сообщила итальянская Prealpina, "россиянин Артём Усс, подозреваемый в обходе санкций, будет носить электронный браслет до завершения дела о его экстрадиции в Штаты".
Зная, что в США ему грозит до 30 лет лишения свободы, Артем Усс, не смотря на то, что на Родине он также обвиняется в отмывании денег, просил экстрадировать его в Россию, но суд, разумеется не пошел ему навстречу.
И вот 21 марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Понимая, что терять нечего, Артем срезал браслет и бежал.
Как сообщает итальянская газета La Stampa:
«Днем 22 марта российский топ-менеджер вскрыл свой электронный браслет и вышел из квартиры в Базильо, городке в южной части ломбардской столицы. Когда прибыли карабинеры роты «Корсико», сорокалетний мужчина уже скрылся», — пишет издание.
Как сообщает Газета.ру, отец россиянина, глава Красноярского края Александр Усс, после задержания сына в Италии заявлял, что уголовное дело против него политически мотивировано.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — писал Усс-старший в Telegram.
23 марта «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Александр Усс может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Среди причин собеседники газеты называли проблемы с рейтингом. О вероятной отставке Усса-старшего ранее писали «Ведомости».
Источник:
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Красавчек, держись там!
"Дело в том, что в России Артём Усс объявлен в международный розыск по уголовному делу об отмывании доходов в особо крупном размере, но Усс-младший успел сбежать от правосудия за границу"t
Вон оно чё! Так он на благо России оказывается всё это делал!
Артём прикинул, что в России дадут меньше