В конце октября прошлого года он был задержан в Италии по запросу США - гегемону одаренный мажор также успел насолить. Американский Минюст обвинил его и ещё четырёх человек в уклонении от санкций и отмывании денег на незаконных нефтяных сделках с венесуэльской PDVSA (находится под санкциями США).

Кроме этого, утверждается, что Артем Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями.

Сам Усс отрицал свою вину. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил адвокат бизнесмена.