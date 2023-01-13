В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей

Это элитные квартиры, земля и загородные дома.
Блогера зовут Ника Белоцерковская*. Свою карьеру она начала ещё в 1990-х, когда занялась маркетингом. Позже трудилась в продюсерском центре, а в нулевых переключилась на блогинг. Тогда это только зарождалось и Ника «оседлала волну» на кулинарном поприще - вела страничку в Livejournal, издавала книги «Рецептыши», «Диетыши» и французской кухне. Кроме того, владела несколькими популярными сайтами - к примеру, women.ru
Так что она, автор, издатель и сам себе продюсер. Причём довольно обеспеченный. Вот одно из её архивных видео:
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Когда началась СВО, Ника Белоцерковская её жёстко раскритиковала, а потом стала брать странную информацию о российской армии и преподносить её как свершившийся факт. Доказательств не было, только утверждения. По версии следствия, там «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».
В марте 2022 года против неё возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Ей может грозить до 5 млн руб. штрафа, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск, потому что на данный момент проживает на вилле во Франции.
Сегодня стало известно, что в рамках этого уголовного дела суд арестовал российское имущество Ники Белоцерковской на общую сумму 153 миллиона рублей. Сюда входит элитная недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, загородные дома и земельный участок.
А ещё весной она переписала часть активов на друзей и родных. Речь идёт о трёх иномарках, акциях и арендном бизнесе в Санкт-Петербурге.
На эту тему Белоцерковская никаких комментариев не даёт.
*Ника Белоцерковская признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.
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