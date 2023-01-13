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В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей

В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей

Автор:
13 января 2023 14:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Армия РФ   арест   блогер   имущество   критика   кулинария   ника белоцерковская   розыск   сво   фейки   
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Это элитные квартиры, земля и загородные дома.

Блогера зовут Ника Белоцерковская*. Свою карьеру она начала ещё в 1990-х, когда занялась маркетингом. Позже трудилась в продюсерском центре, а в нулевых переключилась на блогинг. Тогда это только зарождалось и Ника «оседлала волну» на кулинарном поприще - вела страничку в Livejournal, издавала книги «Рецептыши», «Диетыши» и французской кухне. Кроме того, владела несколькими популярными сайтами - к примеру, women.ru

Так что она, автор, издатель и сам себе продюсер. Причём довольно обеспеченный. Вот одно из её архивных видео:

Когда началась СВО, Ника Белоцерковская её жёстко раскритиковала, а потом стала брать странную информацию о российской армии и преподносить её как свершившийся факт. Доказательств не было, только утверждения. По версии следствия, там «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

В марте 2022 года против неё возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Ей может грозить до 5 млн руб. штрафа, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск, потому что на данный момент проживает на вилле во Франции.

Сегодня стало известно, что в рамках этого уголовного дела суд арестовал российское имущество Ники Белоцерковской на общую сумму 153 миллиона рублей. Сюда входит элитная недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, загородные дома и земельный участок.

А ещё весной она переписала часть активов на друзей и родных. Речь идёт о трёх иномарках, акциях и арендном бизнесе в Санкт-Петербурге.

На эту тему Белоцерковская никаких комментариев не даёт.

*Ника Белоцерковская признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

Источник:

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Метки: Армия РФ   арест   блогер   имущество   критика   кулинария   ника белоцерковская   розыск   сво   фейки   
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20  комментариев
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9k
Shtoppi 48 минут назад
Видимо эта овца известна в очень узких кругах, потому как до этого поста я о ней слыхом не слыхивал.
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11k
Rus77 Минуту назад
Ещё одна дегенератка, причём ярковыроженая!
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2k
Andrey G Минуту назад
Ну есть ведь хорошие новости.
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3k
Дмитрий Круглов 2 минуты назад
И как нам к ней относиться? А как бы к ней отнесся товарищ Берия?
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1k
Максим Макашев 2 минуты назад
Вернётся в Россию и...
Выдадут бабоньке клифт полосатый
С "бубновым тузом" на спине...
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36
Oblomingo88 8 минут назад
Во [мат]. Зарабатывал в России, потом начала её обсерать. Она из реальности совсем выпала, думая, что все с рук сойдёт? Эти деньги надо отжать на поддержку СВО, представляю, как у неё пукан рввнет
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
когда этих *лядей уже по нормальному будут арестовывать...арест имущества это само-собой разумеющаяся.
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4k
Вячеслав 11 минут назад
Хурма с ней
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90
Боцман 15 минут назад
ну воот есть же хорошие новости.....хотя хз кто это такая...
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4
Ivanыch 22 минуты назад
Кто эта шмара ?
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4
Ivanыch веселый просто 15 минут назад
дуст и керосин от таких спасают
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5k
Котэ Полчаса назад
как разделить общество на белых и красных
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4
Ivanыch Котэ 10 минут назад
Элементарно ! красные с белыми воюют, а либерасты воют...
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Кто распространяет факи о российской армии, того факнет потом российское правосудие. Заочно арестует, потом будет заочный суд, а гогда блоггерша заочно отсидит, будет продолжать жить, как ни в чем не бывало. С российским правосудием шутки плохи.
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4k
5 копеек 36 минут назад
Какая же она страшила! Без очков и "налысо" – чикатилава сеструха...
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28k
Levyathan 49 минут назад
Простите, а это как соотносится-"Ей может грозить до 5 млн руб. штрафа, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет.", а арестовали на 153 миллиона?
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August

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