В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей

Когда началась СВО, Ника Белоцерковская её жёстко раскритиковала, а потом стала брать странную информацию о российской армии и преподносить её как свершившийся факт. Доказательств не было, только утверждения. По версии следствия, там «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

В марте 2022 года против неё возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Ей может грозить до 5 млн руб. штрафа, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск, потому что на данный момент проживает на вилле во Франции.