В Италии задержали босса мафии "Коза ностра"

Известно, что после ареста Бернардо Провенцано в 2007 году, Денаро считался "крёстным отцом" всей итальянской мафии. Мафиози разыскивали с 1993 года, однако никто не знал, как он выглядит — его последние фотопортреты датированы концом 90-х годов.



Денаро входит в десятку самых разыскиваемых преступников мира по версии журнала Forbes. Говорят, он до сих пор является идолом для многих молодых бандитов — в том числе за его любовь к роскоши и гедоническому образу жизни.