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В Италии задержали босса мафии "Коза ностра"

В Италии задержали босса мафии "Коза ностра"

Автор:
16 января 2023 12:15
Сообщество : Криминал
Метки: арест   босс мафии   италия   коза ностра   полиция   сицилия   
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Преступник успешно скрывался от правосудия 30 лет.

В Италии арестовали Маттео Мессину Денаро, который считается "боссом боссов" мафии "Коза ностра", сообщает информагентство Ansa. Денаро скрывался от правосудия 30 лет (с 1993 года) и считался самым разыскиваемым мафиози Италии.

Преступника задержали в частной клинике в Палермо, столице Сицилии. Его подозревают в причастности к убийствам не менее 50 человек. Денаро, он же Дьяболик, получил свою известность после того, как убил конкурента своего отца и задушил его беременную подругу.

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Весной 2002 года Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые привели к гибели 10 человек.

Известно, что после ареста Бернардо Провенцано в 2007 году, Денаро считался "крёстным отцом" всей итальянской мафии. Мафиози разыскивали с 1993 года, однако никто не знал, как он выглядит — его последние фотопортреты датированы концом 90-х годов.

Денаро входит в десятку самых разыскиваемых преступников мира по версии журнала Forbes. Говорят, он до сих пор является идолом для многих молодых бандитов — в том числе за его любовь к роскоши и гедоническому образу жизни.

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Метки: арест   босс мафии   италия   коза ностра   полиция   сицилия   
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12  комментариев
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201
В пальто Час назад
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Вася Васильев Полчаса назад
зачем убивать старого бесполезного дона если его проще сдать полицаям ))
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93k
parallax 37 минут назад
Свято место пусто не бывает. Придёт новый.
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6k
Дмитрий 59 минут назад
Слабаки. У нас мэр Сургута(если не ошибаюсь) скрывался те же 30 живя......в Сургуте!!! А здесь: ни кто не знает, где он и как выглядит! ...Слабаки!
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6
Serg.vi Дмитрий Полчаса назад
Как интересно, не могли бы уточнить, какой такой мер скрывался в Сургуте 30 лет? Как сургутянин, жажду подробностей.
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9k
Бритва Час назад
долго прятался на маленькой сицилии.
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10k
Shtoppi Час назад
Круто! Дальше что?
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