В Италии задержали босса мафии "Коза ностра"

Преступник успешно скрывался от правосудия 30 лет.
В Италии арестовали Маттео Мессину Денаро, который считается "боссом боссов" мафии "Коза ностра", сообщает информагентство Ansa. Денаро скрывался от правосудия 30 лет (с 1993 года) и считался самым разыскиваемым мафиози Италии.
Преступника задержали в частной клинике в Палермо, столице Сицилии. Его подозревают в причастности к убийствам не менее 50 человек. Денаро, он же Дьяболик, получил свою известность после того, как убил конкурента своего отца и задушил его беременную подругу.
Весной 2002 года Денаро заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые привели к гибели 10 человек.
Известно, что после ареста Бернардо Провенцано в 2007 году, Денаро считался "крёстным отцом" всей итальянской мафии. Мафиози разыскивали с 1993 года, однако никто не знал, как он выглядит — его последние фотопортреты датированы концом 90-х годов.
Денаро входит в десятку самых разыскиваемых преступников мира по версии журнала Forbes. Говорят, он до сих пор является идолом для многих молодых бандитов — в том числе за его любовь к роскоши и гедоническому образу жизни.
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Чтоб не наговорил лишнего? Да не, глупость какая-то..