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Сотрудники истринского изолятора арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий

Сотрудники истринского изолятора арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий (3 фото)

Автор:
06 августа 2021 21:46
Сообщество : Криминал
Метки: Истра   ПОДМОСКОВЬЕ   арест   вознаграждение   обвинение   побег   преступник   
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Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что два сотрудника ИВС в подмосковной Истре арестованы до 5 октября 2021 года.

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Метки: Истра   ПОДМОСКОВЬЕ   арест   вознаграждение   обвинение   побег   преступник   
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5  комментариев
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2k
Natural Selection Час назад
Пздц
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8k
vit 39 минут назад
А в чем превышение-то состояло?
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7k
Прохожий3 50 минут назад
"Какие отвратительные рожи" (голосом профессора из Джентельменов удачи (Эраст Гарин))
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7
Георгий 55 минут назад
Все мордатые кроме кукурузы он шпала.
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