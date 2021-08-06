Сотрудники истринского изолятора арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий

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Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что два сотрудника ИВС в подмосковной Истре арестованы до 5 октября 2021 года.
Врадий заявила, что в отношении сотрудников, которым предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сегодня утром стало известно о побеге из вышеуказанного изолятора пятерых заключенных. По предварительным данным, они использовали для вскрытия дверных замков гаечный ключ. После чего покинули спецприемник.
Сегодня утром стало известно о побеге из вышеуказанного изолятора пятерых заключенных. По предварительным данным, они использовали для вскрытия дверных замков гаечный ключ. После чего покинули спецприемник.
Одному из беглецов – Александру Мавриди – были предъявлены обвинения в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого представители прессы прозвали «колбасным королем». Заключенный также обвиняется в похищении человека – московского адвоката Алексея Завгороднего. Вместе с Мавриди изолятор покинули еще четверо задержанных: Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря. Уроженцам Молдавии были предъявлены обвинения в краже. В настоящее время возбуждены уголовные дела по факту побега и о превышении должностных полномочий.
В текущий момент поиск подсудимых ведется в Подмосковье, столице и расположенных поблизости регионах. Не исключено расширение зоны поисков. Органами прокуратуры инициирована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действий сотрудников ИВС. Одновременно с этим начата служебная проверка, а МВД России объявило вознаграждение в сумме 1 млн рублей за помощь в поиске сбежавшего преступника.
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Типа должностные полномочия не подразумевают раздачу ключей, а они давали))