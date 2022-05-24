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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5891 пост • 729 подписчиков подписаться
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Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров осуждён за реабилитацию нацизма

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров осуждён за реабилитацию нацизма

Автор:
24 мая 2022 17:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Георгий Жуков   Знаток   Ровшан Аскеров   азербайджан   арест   гагарин   розыск   тюрьма   
8052
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Он позволял себе называть Георгия Жукова «воришкой» и смеяться над тем, что Гагарин «просто провисел в космосе».

Знаток (видимо, уже бывший) в своих соцсетях называл маршала Победы Георгия Жукова «мародёром со стажем», «убийцей в погонах», «воришкой». И заявлял, что Георгий Константинович «вывозил из Германии трофейное имущество для личного пользования».

В Следственном Комитете таких высказываний не поняли, провели проверку и возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По ней Аскерову грозило до 5 лет тюрьмы.

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Узнав о проверке, «знаток» спешно бежал из страны. По его же словам, «взяв только самое необходимое». Сегодня же Басманный суд Москвы признал Ровшана Энвер оглы Аскерова виновным и объявил его в розыск.

Сейчас его арест не представляется возможным, поскольку Асеров скрывается в Азербайджане. После побега он столкнулся с финансовыми трудностями и искал, как заработать денег в Баку. Как он утверждает:

«С некоторыми игроками общаюсь, например, мне звонил Илья Новиков, спрашивал, нужна ли помощь... Первое время действительно было непросто, но сейчас я все наладил».

Кстати, Новиков уже давно обитает в незалежной и ведёт там активную деятельность.

Как добавляет Аскеров:

«У меня в РФ остались родственники, друзья — и что? Мне звонят и спрашивают, почему уехал, а я просто не могу там жить! Там некомфортно».

Насчёт «некомфортно» - это он абсолютно прав, в тюрьме за реабилитацию нацизма его не ожидает пятизвёздочная камера с программой «всё включено». Поэтому Аскеров в России больше не появится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Георгий Жуков   Знаток   Ровшан Аскеров   азербайджан   арест   гагарин   розыск   тюрьма   
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83  комментария
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28k
Григорий 5 часов назад
1) Были-ли у людей с фронта трофеи? Вот не поверите, но были. Как у многих в Германии, так и в СССР. Жуков не исключение. Умаляет ли этот факт его заслуги? Ну может самую малость. Возьмите любого офицера и найдете что то взятое на память, может часы, может патефон.
2) Гагарин просто лежал. Да, примерно так. Но какова была вероятность не вернуться на Землю? Рисковал ли он жизнью? Да. Что же он смог привезти такого, за что его носили на руках - Знание, коим обладал он один. Эмперические выводы получили живого свидетеля, что описал все моменты полета, как он реагировал на раздражители, что видел, что пережил. Собаки на это не способны.
А чем прославился Аскеров? Не гуглил ответы. Тоже достижение, но не столь важное для нас.
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927
сергей ремизов Полминуты назад
Снова нет связи с реабилитацией фашизма. Скора перейдёшь дорогу в неположенном месте, СК возбудится. Идиоты.
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3k
Parabellum 2 минуты назад
Запахла интеллигенция гнильцой
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3k
Нуи Хусим 7 минут назад
Ой, а кто это? Что то там в телевизоре кривлялся... Я телевизор давно не смотрю.
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217
Дементий Мурзич 51 минуту назад
Шизофреник
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217
Дементий Мурзич 52 минуты назад
, простите, у этого [мат] есть интеллектуальный взгляд?
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14k
Алекс 2 часа назад
Два питора....
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−4
Alex Varashev 2 часа назад
Во-первых что из утверждений Аскерова является неправдой!?
Во-вторых, даже если допустить что все эти утверждения ложны, при чем тут реабилитация нацизма!?
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Какой-то бред от этого СК.....
Какая на хрен реабилитация в описи имущества Жукова?
Вы четко ответьте, была опись или нет.
И исходя из этого и привлекайте с ложь Аскерова, а не за нацизм.
Как там Васильева и Сердюков ась,господа из СК?
Много ума не надо ловить человека который свалил за рубеж.
Типа показуха,типа ловим,но не поймаем.
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13
данила беринский Sergius SPb 2 часа назад
ты дело уголовное читал? нет? ну так молчи.
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Пинкертоны из следственного комитета поленились ознакомиться с протоколом обыска у маршала Жукова. А там одних аккордеонов 8 штук нашли... Нет, я понимаю, он купил их на зарплату. А слабо пинкертонам расследовать дело о государственной измене, о признании на государственном уровне лжи Геббельса о расстреле поляков в Катыни?
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3k
Константин 2 часа назад
Этого чертилу еще со времён игры "Брейн-Ринг",где он понторезил и выё---лся,нужно было осадить,причём сурово и жестко!!!
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1k
Игорь Меншиков 3 часа назад
Одним словом:допистелся
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10k
Oleg 3 часа назад
Ну директора гос архива уволили за то, что он выложил документ штаба о том, что панфиловцев было чуть больше. И запретили дальнейшее распространение, только с дозволения! величайшего! Какая реабилитация нацизма? Удобная статья- сказал что-то, чего нет в учебнике за среднюю школу - статья. Срок. Блеск.
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284
Exciter Oleg 19 минут назад
Это потрындеть, а пруфы?
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86
Павел Опиум для народа 12 минут назад
Хм, интересно получается (после прочтения документов по ссылке):
Добробабин Иван Евстафьевич, в ноябре был в районе села Дубосеково где был ранен и попал в плен и переходит на сторону немцев...
После чего, в 1943 его арестовывают и он сбегает, и ОПЯТЬ, к немцам!
И показания этого человевка (ну одного из) берутся за основу.
При этом, никто и не говорил про взвод (28-30 человек), а ВСЕГДА шла речь о роте, которая стояла до конца и не пустила врага!
О чем и говорит командир полка Карпов (в этих же документах). Была рота - которая и выполнила приказ до конца.
"Ну, красиво не соврать - историю не рассказать" (с)
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−15
николай быков 3 часа назад
August здесь на работе. Это не первый его пост про "предетелей". Равшан высказал свое мнение. Погуглите факты проверяйте. Составляйте свое мнение
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362
Антиха́хел Александр Сучков 49 минут назад
Хуже, сцука тухлая!
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30k
Teodor 3 часа назад
Ну так он всегда был чмошником, чего стоило хотя бы то, что он во время игры стучал на соклубников, которые пытались подсказывать игрокам за столом. Не, подсказывать, конечно, нехорошо, но за этим должны рефери следить, а у игроков должна быть корпоративная солидарность...
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5k
Дмитрий 4 часа назад
Госпидя! Какая чушь написана в заголовке и по тексту!!!!!
Какой "осужден"???? Какой "признал виновным"!!!! Бл...! Вы там профаны профанами! На х...й вы такой бред пишете? Это же абсолютная чушь!!!! Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения! Суд не рассматривает виновность или не виновность при избрании меры пресечения! Он лишь рассматривает обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения! Суд, после ходатайства СК, избрал меру пресечения- арест!!! Иначе, без меры пресечения его не возможно объявить в розыск!!! Бл... как же всё бездарно написано. Для диванных хомячков!!!
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7k
Артём 4 часа назад
Первое, что следует учить "знатоку" - это уголовный кодекс страны пребывания!
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13k
Социум 4 часа назад
Юношеский максимализм и несдержанность превратился в зрелый. Человек в 50 лет позволяет себе не отвечать за "базар". Он всегда такой был - гнилой...
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1k
course 4 часа назад
Я вот е понимаю этой тупости в работе органов, при возбуждение дела, лицо должно автоматически попадать во все стоп листы позволяющие покинуть страну.
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52
adssaf course 4 часа назад
Есть некий этап до возбуждения дела. С него сливают информацию и вот, приплыли-уплыли.
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−2
Nikolaj Podguzov 4 часа назад
Дура ты, умница-красавица. Какая еврейская сходка , если он - "МУСЛИМ".
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18k
ЦСКА 4 часа назад
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August

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