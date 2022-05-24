Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров осуждён за реабилитацию нацизма

Знаток (видимо, уже бывший) в своих соцсетях называл маршала Победы Георгия Жукова «мародёром со стажем», «убийцей в погонах», «воришкой». И заявлял, что Георгий Константинович «вывозил из Германии трофейное имущество для личного пользования».

В Следственном Комитете таких высказываний не поняли, провели проверку и возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По ней Аскерову грозило до 5 лет тюрьмы.