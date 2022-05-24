Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров осуждён за реабилитацию нацизма

Он позволял себе называть Георгия Жукова «воришкой» и смеяться над тем, что Гагарин «просто провисел в космосе».
Знаток (видимо, уже бывший) в своих соцсетях называл маршала Победы Георгия Жукова «мародёром со стажем», «убийцей в погонах», «воришкой». И заявлял, что Георгий Константинович «вывозил из Германии трофейное имущество для личного пользования».
В Следственном Комитете таких высказываний не поняли, провели проверку и возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По ней Аскерову грозило до 5 лет тюрьмы.
Узнав о проверке, «знаток» спешно бежал из страны. По его же словам, «взяв только самое необходимое». Сегодня же Басманный суд Москвы признал Ровшана Энвер оглы Аскерова виновным и объявил его в розыск.
Сейчас его арест не представляется возможным, поскольку Асеров скрывается в Азербайджане. После побега он столкнулся с финансовыми трудностями и искал, как заработать денег в Баку. Как он утверждает:
«С некоторыми игроками общаюсь, например, мне звонил Илья Новиков, спрашивал, нужна ли помощь... Первое время действительно было непросто, но сейчас я все наладил».
Кстати, Новиков уже давно обитает в незалежной и ведёт там активную деятельность.
Как добавляет Аскеров:
«У меня в РФ остались родственники, друзья — и что? Мне звонят и спрашивают, почему уехал, а я просто не могу там жить! Там некомфортно».
Насчёт «некомфортно» - это он абсолютно прав, в тюрьме за реабилитацию нацизма его не ожидает пятизвёздочная камера с программой «всё включено». Поэтому Аскеров в России больше не появится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2) Гагарин просто лежал. Да, примерно так. Но какова была вероятность не вернуться на Землю? Рисковал ли он жизнью? Да. Что же он смог привезти такого, за что его носили на руках - Знание, коим обладал он один. Эмперические выводы получили живого свидетеля, что описал все моменты полета, как он реагировал на раздражители, что видел, что пережил. Собаки на это не способны.
А чем прославился Аскеров? Не гуглил ответы. Тоже достижение, но не столь важное для нас.
Во-вторых, даже если допустить что все эти утверждения ложны, при чем тут реабилитация нацизма!?
Какая на хрен реабилитация в описи имущества Жукова?
Вы четко ответьте, была опись или нет.
И исходя из этого и привлекайте с ложь Аскерова, а не за нацизм.
Как там Васильева и Сердюков ась,господа из СК?
Много ума не надо ловить человека который свалил за рубеж.
Типа показуха,типа ловим,но не поймаем.
Справка-доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева "О 28 панфиловцах".
https://statearchive.ru/607https://statearchive.ru/607
Добробабин Иван Евстафьевич, в ноябре был в районе села Дубосеково где был ранен и попал в плен и переходит на сторону немцев...
После чего, в 1943 его арестовывают и он сбегает, и ОПЯТЬ, к немцам!
И показания этого человевка (ну одного из) берутся за основу.
При этом, никто и не говорил про взвод (28-30 человек), а ВСЕГДА шла речь о роте, которая стояла до конца и не пустила врага!
О чем и говорит командир полка Карпов (в этих же документах). Была рота - которая и выполнила приказ до конца.
"Ну, красиво не соврать - историю не рассказать" (с)
Какой "осужден"???? Какой "признал виновным"!!!! Бл...! Вы там профаны профанами! На х...й вы такой бред пишете? Это же абсолютная чушь!!!! Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения! Суд не рассматривает виновность или не виновность при избрании меры пресечения! Он лишь рассматривает обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения! Суд, после ходатайства СК, избрал меру пресечения- арест!!! Иначе, без меры пресечения его не возможно объявить в розыск!!! Бл... как же всё бездарно написано. Для диванных хомячков!!!