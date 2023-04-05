Сын губернатора Красноярского края, сбежавший из-под носа итальянской полиции, добрался до России

Артём Усс, сбежавший 22 марта из под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет, сначала исчез в неизвестном направлении, а на днях явился с повинной в следственный департамент МВД России в Москве. Новые подробности международного шпионского скандала.
Артём Усс заявил, что сейчас находится в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката:
Артём Усс, несанкционированно покинувший место домашнего ареста в Милане, в настоящее время находится в Москве, он добровольно явился в следственный департамент МВД России.
Сын красноярского губернатора рассказал, что был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, потому что "не верит в объективность правосудия там".
«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — заявил он.
Побег Артема сильно напряг итальянские власти. То, что унизили США, куда должны были выдать Артема - бог с ним и даже круто. Но, с Римом отношения подорвали, - пишет политолог Марат Баширов.
Следствие установило, что в организации побега сыну красноярского губернатора помогали шесть-семь человек, почти все из Восточной Европы, которые вместе с Уссом покинули территорию Италии. Из стран Балканского полуострова он, вероятно, добрался до России самолетом, пишет издание.
Реакция итальянской прессы после побега также не заставила себя долго ждать. Итальянские журналисты назвали работу служб безопасности страны "грандиозным провалом":
la Repubblica: «Что удивительно, так это полное отсутствие надзорных мер вокруг Усса - за ним наблюдали как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой».
Издание полагает, что мужчине удалось сбежать из-под домашнего ареста, несмотря на электронный браслет, благодаря пособничеству российских спецслужб.
«Ссылка на «сильных и надежных людей», похоже, подтверждает версию следствия, указывающую на роль русских агентов 007», — отмечает la Repubblica.
La Stampa: «Это колоссальный провал итальянских служб безопасности, который теперь тщетно пытается расследовать итальянская следственная система».
Издание Corriere della Sera, в свою очередь, пишет, что итальянские следователи выявили как минимум четыре подозрительных автомобиля, передвигавшихся в вечер побега Усса вокруг дома, в котором он находился под домашним арестом.
«Становится все более очевидным, что за побегом Усса стоят спецслужбы Москвы, — утверждает издание Milano Today. — Мужчина не смог бы самостоятельно составить такой идеальный план. В Италии и в Милане у него мало знакомых и почти нет контактов».
Напомним, в конце октября прошлого года Усс-младший был задержан в Италии по запросу США. Американский Минюст обвинил его и ещё четырёх человек в уклонении от санкций и отмывании денег на незаконных нефтяных сделках с венесуэльской PDVSA (находится под санкциями США). Кроме этого, утверждается, что Артем Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретал секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями.
21 марта апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США. Понимая, что в Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы, мужчина сбежал.
4 апреля Артем Усс сообщил государственному агентству РИА Новости, что находится в России.
П️осле появления недавнего беглеца в стенах следственного департамента МВД России в Москве, ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, ранее в России он был заочно арестован.
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