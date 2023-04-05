Сын губернатора Красноярского края, сбежавший из-под носа итальянской полиции, добрался до России

Артём Усс заявил, что сейчас находится в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката:

Артём Усс, несанкционированно покинувший место домашнего ареста в Милане, в настоящее время находится в Москве, он добровольно явился в следственный департамент МВД России.

Сын красноярского губернатора рассказал, что был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, потому что "не верит в объективность правосудия там".

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — заявил он.

Побег Артема сильно напряг итальянские власти. То, что унизили США, куда должны были выдать Артема - бог с ним и даже круто. Но, с Римом отношения подорвали, - пишет политолог Марат Баширов.