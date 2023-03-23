Макрон объявил о повышении пенсионного возраста и стыдливо прикрыл часы за 80 000 евро

Выступление как-то не задалось.
Во Франции беспорядки. Причина - повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Десятки тысяч человек вышли на улицу и устроили жару для полицейских под лозунгами: «Макрон, уходи!» и «Мы больше не демократия».
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А тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступил на ТВ и оправдал пенсионную реформу:
Считаете ли вы, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу? Нет! Неужели вы думаете, что я не мог поступить так, как многие до меня - положить пыль под ковёр? Да, мог. Но реальность такова. Сегодня я сожалею только о том, что нам не удалось разделить трудности, точнее - необходимость проведения этой реформы. К началу моего трудоспособного возраста, было 10 млн пенсионеров. Сегодня их – 17 млн, в 2030 году будет 20 млн. Как вы думаете, можно ли продолжать действовать по тем же правилам? И чем дольше мы будем ждать, тем хуже будет. Следовательно, эта реформа необходима, и я это говорю французам. Мне это не доставляет удовольствия, и я бы хотел этого не делать, но беру на себя ответственность. И это в общих интересах.
И незаметно снял часы за 80 000 евро. Возможно, понял, что такая дорогая штука не вдохновит бастующих французов.
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Но интернет помнит всё, так что часики уже оценили и озадачились.
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Неужели все, кто горюет по повышению пенсионного возраста, прям так спят и видят как бы выйти на пенсию и главное ЖИТЬ на пенсию?
Вот абстрагируясь от собственно повышения возраста
Ну допустим и что?
Или ты до пенсии не живешь, а вот прям на пенсии ЗАЖИВЕШЬ.
Прям бл@дь на все 18 тысяч
Я тебя правильно понимаю?
Отчисляешь не ты а твой работодатель.
Если эти отчисления отменить, то эти деньги просто останутся у работодателя а не у тебя.
Надеюсь ты это понимаешь?
Мне одно не понятно, как в век компютеров и, как следствие, повышение интенсифицации труда, ничего хорошего для простых людей?!!!
Нахрена это все нужно, технологии и тд.. лишь для того, что бы показать свою силиконовую рожу в инсте или фб?
Может кто-то знает ответ?
Просто слишком много всяких бездельников, получающих пособия и сидящих на шее работающих французов.
Впрочем, дежа вю не покидает, у нас Дума не так давно единогласно сделала то же самое.
Во вторых, никакого единогласного решения, за пенсионную реформу в госдуме не было, "за" проголосовали, только единая Россия.
Но идиоты продолжают в нее верить
Ну ясен пень.
Так, что протестуны, а особенно идиоты, которые тут на фишках ссут кипятком с криками «они свободные», могут умыться.
Это наверное Макрон французам обещал.
Не, он не обещал.
Но результат то ОДИН И ТОТ ЖЕ