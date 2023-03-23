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Макрон объявил о повышении пенсионного возраста и стыдливо прикрыл часы за 80 000 евро

Макрон объявил о повышении пенсионного возраста и стыдливо прикрыл часы за 80 000 евро

Автор:
23 марта 2023 17:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беспорядки   пенсионная реформа   политика   полиция   президент   протесты   франция   часы   эммануэль макрон   
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Выступление как-то не задалось.

Во Франции беспорядки. Причина - повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Десятки тысяч человек вышли на улицу и устроили жару для полицейских под лозунгами: «Макрон, уходи!» и «Мы больше не демократия».

А тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступил на ТВ и оправдал пенсионную реформу:

Считаете ли вы, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу? Нет! Неужели вы думаете, что я не мог поступить так, как многие до меня - положить пыль под ковёр? Да, мог. Но реальность такова. Сегодня я сожалею только о том, что нам не удалось разделить трудности, точнее - необходимость проведения этой реформы. К началу моего трудоспособного возраста, было 10 млн пенсионеров. Сегодня их – 17 млн, в 2030 году будет 20 млн. Как вы думаете, можно ли продолжать действовать по тем же правилам? И чем дольше мы будем ждать, тем хуже будет. Следовательно, эта реформа необходима, и я это говорю французам. Мне это не доставляет удовольствия, и я бы хотел этого не делать, но беру на себя ответственность. И это в общих интересах.

И незаметно снял часы за 80 000 евро. Возможно, понял, что такая дорогая штука не вдохновит бастующих французов.

Но интернет помнит всё, так что часики уже оценили и озадачились.


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Метки: беспорядки   пенсионная реформа   политика   полиция   президент   протесты   франция   часы   эммануэль макрон   
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36  комментариев
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5k
Tuskub 2 часа назад
Это было красиво!!! И если это не фотошоп какой-ить - это просто, говоря по французски - "полный @@@ц" (извините меня за произношение). Это прибавит к протестующим еще десятки тысяч! «S'ils n'ont plus de pain, qu'ils [мат] de la brioche» - это Франция уже проходила...
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5k
saliamnn Минуту назад
Можно подумать в России другие чинуши.Тоже кричат за патриотизм и чёрную икру намазывают на хамон.
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1k
Александр Долматов 12 минут назад
Макрон стыдливо снял часы, потому что с ними он выглядит нищебродом по сравнению с Песковым.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
У нас подняли пенсионный возраст до 65 лет. И ни чего... Не призываю к погормам, как у французов.ю Теми более теперь. Но это была огромная ошибка и глупость (у нас). Не оправданная ни чем! Уверен на все сто. Ну а там... Вем больше бардака в странах НСТО, тем нам лучше. Пусть там вообще разнесут вой Париж до нуля. Я только порадуюсь.
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89
Алекс Полчаса назад
Ну это не в ватнике за 20к баксов на стадионе выступать, часы и спрятать можно.
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11k
Просто Царь Полчаса назад
Повышение пенсионного возраста идет по всему миру.
Мне одно не понятно, как в век компютеров и, как следствие, повышение интенсифицации труда, ничего хорошего для простых людей?!!!
Нахрена это все нужно, технологии и тд.. лишь для того, что бы показать свою силиконовую рожу в инсте или фб?

Может кто-то знает ответ?
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763
kan35 36 минут назад
Под столом снял часы… какой цирк!!! Бедные французы, выбрали себе клоуна.
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2k
Геннадьич 45 минут назад
Когда Макрону было 18лет (начало трудоспособного возраста) в 1995г, население франции было 59,54 млн/чел, на 2023г их уже 66,09 млн/чел.
Просто слишком много всяких бездельников, получающих пособия и сидящих на шее работающих французов.
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7k
Иван Васильевич 52 минуты назад
Как это знакомо! И скажите теперь мне, что буржуи чем-то друг от друга отличаются!

Ссылка www.youtube.com
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4k
Kozlodoev Час назад
Вот, борьба с собственным населением.
Впрочем, дежа вю не покидает, у нас Дума не так давно единогласно сделала то же самое.
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74k
Viktor Час назад
Надо было Маринку выбирать, а не этого геронтофила!

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4k
Трям Час назад
Бабушкайоб!
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14k
Роман Час назад
Западная демократия - это когда у власти богачи, коррупционеры, но народ может возмущаться, хотя принципиально ничего не поменяется.
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32k
MatveiVainrub Час назад
Ничтоже сумяшеся
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94
Иванов 2 часа назад
80к всего-то
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
«А тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступил на ТВ и оправдал пенсионную реформу»

Ну ясен пень.
Так, что протестуны, а особенно идиоты, которые тут на фишках ссут кипятком с криками «они свободные», могут умыться.
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