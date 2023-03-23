Макрон объявил о повышении пенсионного возраста и стыдливо прикрыл часы за 80 000 евро

А тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступил на ТВ и оправдал пенсионную реформу:

Считаете ли вы, что мне доставляет удовольствие проводить эту реформу? Нет! Неужели вы думаете, что я не мог поступить так, как многие до меня - положить пыль под ковёр? Да, мог. Но реальность такова. Сегодня я сожалею только о том, что нам не удалось разделить трудности, точнее - необходимость проведения этой реформы. К началу моего трудоспособного возраста, было 10 млн пенсионеров. Сегодня их – 17 млн, в 2030 году будет 20 млн. Как вы думаете, можно ли продолжать действовать по тем же правилам? И чем дольше мы будем ждать, тем хуже будет. Следовательно, эта реформа необходима, и я это говорю французам. Мне это не доставляет удовольствия, и я бы хотел этого не делать, но беру на себя ответственность. И это в общих интересах.