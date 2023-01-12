Назарбаева лишили статуса «лидера нации»

Больше никакого елбасы. Ушла эпоха.
Конституционны суд Казахстана принял решение отменить закон «О первом президенте», провозглашавшем Нурсултана Назарбаева елбасы (лидером нации).
Титул, который бывший глава Казахстана носил последние 13 лет, наделял его обширными правами, которые никто не мог ограничить. Даже после добровольного ухода с поста президента, он сохранял огромное влияние на процесс принятия ключевых решений в государстве. Закон также наделял неприкосновенностью не только самого Назарбаева, но и членов его семьи, а также их имущество, включая имущество юрлиц. Теперь экс-президент будет пользоваться только благами, которые предусмотрены для всех бывших руководителей Казахстана.
Вслед за этим из регламента Сената Казахстана убрали и звание «почётного сенатора», которое было у Назарбаева (он единственный обладал таким статусом). Оно не предусматривало каких-либо обязанностей, но наделял Назарбаева правом ходить на заседания правительства и принимать в них участие.
Своё решение об отмене постановлений о привилегированном положении экс-президента в КС объяснили тем, что эти законы не согласовались с обновленной редакцией Конституции, которая претерпела серьёзные изменения после протестов 2022 года.
После отмены закона эксперты не исключают и радикальных сценариев развития событий.
«Брутальный вариант — это снятие преград для того, чтобы сделать Назарбаева одним из свидетелей или даже обвиняемым по делу о кровавом январе 2022 года. Он может оказаться в любом статусе уже начавшегося процесса», — считает специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Источник:
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Для нас ты вечный елбасы!
мне кажется у нас в казахстане ничего особо не поменяется, как не поменялось с приходом токаева
круто что хуже не стало и на том спасибо большое