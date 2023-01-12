Назарбаева лишили статуса «лидера нации»

Вслед за этим из регламента Сената Казахстана убрали и звание «почётного сенатора», которое было у Назарбаева (он единственный обладал таким статусом). Оно не предусматривало каких-либо обязанностей, но наделял Назарбаева правом ходить на заседания правительства и принимать в них участие.



Своё решение об отмене постановлений о привилегированном положении экс-президента в КС объяснили тем, что эти законы не согласовались с обновленной редакцией Конституции, которая претерпела серьёзные изменения после протестов 2022 года.



После отмены закона эксперты не исключают и радикальных сценариев развития событий.



«Брутальный вариант — это снятие преград для того, чтобы сделать Назарбаева одним из свидетелей или даже обвиняемым по делу о кровавом январе 2022 года. Он может оказаться в любом статусе уже начавшегося процесса», — считает специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов.



