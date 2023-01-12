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Назарбаева лишили статуса «лидера нации»

Назарбаева лишили статуса «лидера нации»

Автор:
12 января 2023 15:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Елбасы   Казахстан   Назарбаев   конституция   политика   протесты   реформы   
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Больше никакого елбасы. Ушла эпоха.

Конституционны суд Казахстана принял решение отменить закон «О первом президенте», провозглашавшем Нурсултана Назарбаева елбасы (лидером нации).

Титул, который бывший глава Казахстана носил последние 13 лет, наделял его обширными правами, которые никто не мог ограничить. Даже после добровольного ухода с поста президента, он сохранял огромное влияние на процесс принятия ключевых решений в государстве. Закон также наделял неприкосновенностью не только самого Назарбаева, но и членов его семьи, а также их имущество, включая имущество юрлиц. Теперь экс-президент будет пользоваться только благами, которые предусмотрены для всех бывших руководителей Казахстана.

Вслед за этим из регламента Сената Казахстана убрали и звание «почётного сенатора», которое было у Назарбаева (он единственный обладал таким статусом). Оно не предусматривало каких-либо обязанностей, но наделял Назарбаева правом ходить на заседания правительства и принимать в них участие.

Своё решение об отмене постановлений о привилегированном положении экс-президента в КС объяснили тем, что эти законы не согласовались с обновленной редакцией Конституции, которая претерпела серьёзные изменения после протестов 2022 года.

После отмены закона эксперты не исключают и радикальных сценариев развития событий.

«Брутальный вариант — это снятие преград для того, чтобы сделать Назарбаева одним из свидетелей или даже обвиняемым по делу о кровавом январе 2022 года. Он может оказаться в любом статусе уже начавшегося процесса», — считает специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

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Метки: Елбасы   Казахстан   Назарбаев   конституция   политика   протесты   реформы   
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30  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Нурсултан, прошу не ссы
Для нас ты вечный елбасы!
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0
совесть сулдопарова 4 минуты назад
все правильно сделали!
долой полоумных совков
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154
Серега 14 минут назад
Похоже,что скоро вернется Астана ,а нур-султан уйдет в небытие.
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1k
Максим Макашев 20 минут назад
С таким презерв.., простите, "президентом", как токаев, вскорости Казахстан может превратиться в "новую хохляндию"
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66k
Варакин Алексей 36 минут назад
Ну началось! Здравствуй Казахстанская хохляндия!
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7k
Том Сойер 44 минуты назад
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678
том 47 минут назад
Не верят Соломону, а оно вона кааак: «все проходит и это пройдет»
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378
Мицелий Грибов 56 минут назад
Его у нас ненавидели уже давно. Стабильность и мир в республике он, конечно, обеспечивал, но только потому, чтобы не прерывать потоки бабок в свой карман. Главное сейчас, чтобы те, кто приходят ему на смену, не наворочали делов посерьёзнее, как это часто бывает
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378
Мицелий Грибов Serg2001 41 минуту назад
Токаев (нынешний президент, если Вы не с КЗ), работал довольно долго в Сингапуре на посольской работе, и был свидетелем "Сингапурского чуда", во главе с тогдашним президентом Ли Куанг Ю. То есть видел, как надо, как можно, и как правильно. И вот есть лично у меня, хот чахленькая, но надежда, что будет и у нас, наконец, как надо, как можно, и как правильно
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378
Мицелий Грибов Варакин Алексей 24 минуты назад
Скорее всего Вы, Варакин Алексей, и правы. Поэтому я и отметил, что надежда моя, хоть и есть, но - чахленькая. Вам желаю здравия и мирного неба над головой, и помолитесь за нас, мирных людей всех народностей в Казахстане
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398
Чешира Мицелий Грибов 3 минуты назад
Вы действительно думаете, что хоть один действующий или бывший правитель на бывших просторах широчайшей (да и в 99.99% случаев во всем остальном мире) приходит во власть ради чего-то другого?
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3k
Старичок Час назад
готовят почву. где то была революция роз, где то-тюльпанов. у казахов будет революция перекати поле.
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378
Мицелий Грибов Старичок 54 минуты назад
Сплюнь, старичок. Для вас это коменты, а нам тут жить
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378
Мицелий Грибов Старичок Полчаса назад
Ну хотя бы пальцы скрести, как я, чтобы всё у нас было хорошо)
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378
Мицелий Грибов Максим Макашев 2 минуты назад
Любезный, вот с уважением, но приди в себя. Ты говоришь тут не с представителем правительства, не с представителем погромщиков, а с обычным мирным человеком, каким и ты тоже, скорее всего, и являешься. И просишь меня об "спасибо, что ОДКБ ввели". Спасибо, мой хороший. Но кому спасибо - тебе? Я думаю ты к этому отношения не имел, при всём уважении.
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7k
Copycat Час назад
Чет не ощутил ничего, вроде как что то "эпохальное" произошло, а на деле всё как всегда, та же в кране вода

мне кажется у нас в казахстане ничего особо не поменяется, как не поменялось с приходом токаева

круто что хуже не стало и на том спасибо большое
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378
Мицелий Грибов Copycat 55 минут назад
Я только что в коментах примерно так же и высказался
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32k
Fat Lynx Час назад
Осиротели... теперяча без родительского пригляда будут к Окраине стремиться с лозунгами о демократических благах, может даже еще успеют солидарно с ляхами в движухе поучаствовать.
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11k
Николай Час назад
Если бы мог, я бы ему сразу посоветовал деньгами брать.
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29k
Андрей Иванов Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Росомаха Час назад
Как бы без комментариев...
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