Участники национал-большевистского движения "Другая Россия" приурочили свою акцию к годовщине Октябрьской Революции. За дерзкую выходку их тут же задержали, но отделались они, можно сказать, лишь испугом.
Вчера, 7 ноября, нацболы из партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" вывесили на цирке Юрия Никулина в Москве баннер с портретами топовых российских политиков и надписью "еб#ное шапито". По словам участников акции, таким образом они хотели выразить протест против того цирка, что происходит в российской политике.
"Этой акцией нацболы выразили свое отношение к цирковому представлению, которое ежедневно устраивают в стране российские власти. Они проводят социал-дарвинистскую политику по отношению к простому населению, и все их действия уже давно напоминают исключительно цирк", - говорится на официальном сайте "Другой России".
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Чести быть изображенными на баннере были удостоены Путин, Медведев, Песков, Собянин, Бортников, Силуанов и Кириенко.
Акция была приурочена к 103-летию Октябрьской Социалистической революции. По мнению нацболов, ровно те же проблемы, что наблюдаются в России и сегодня, и привели Российскую империю к революции 103 года назад.
"Проблемы, которые 103 года назад привели к Великой Октябрьской Социалистической революции, до сих пор актуальны. А это значит, что новая революция неизбежна", - пишут активисты.
По итогам акции, четверых нацболов (Тимофея Ермакова, Андрея Мораря, Валентина Некенова, Андрея Астахова) задержали и доставили ОВД Тверского района.
Андрея Астахова и Валентина Некенова отпустили практически сразу после оформления на них протоколов по по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
Нацболов Тимофея Ермакова и Андрея Мораря оставили в отделе до утра. Им оформили протоколы по ч.8 ст.20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения митинга или демонстрации"). Им грозит штраф в размере 150-300 тысяч рублей либо арест до 30 суток.
Еще пятерых нацболов задержали на акциях к 103-летию Октябрьской революции в Брянске и Пермиhttps://t.co/Deyfg6vPKg pic.twitter.com/ZOPJjVZEKn— Медиазона (@mediazzzona) November 7, 2020
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Пропиарились. Оскорбили наверно кого хотели. Галочку поставили, себя показали... дальше что?
Для страны то что полезного сделали, польза то в этом какая?
Ну ведь оппозиция не предназначена ругать и оскорблять оппонента, а вносить адекватные предложения по существу, уравнивая позиции. Это симбиоз, а не паразитизм!
Так и что полезного сделал ваш "Лёха"?
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Чтобы дебилы поняли, к чему они призывают
А вот национал-большевизм - это тоже шапито будет, только клоуны другие.
Но увы, в стране открыто высказаться могут только такие вот отбитые ребята. Нормальные люди давно уже сидят тихо.
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Какие в дупу активисты?
Очередные пуськи. Осталось им себе мороженых куриц в очко запихать...