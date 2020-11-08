Вчера, 7 ноября, нацболы из партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" вывесили на цирке Юрия Никулина в Москве баннер с портретами топовых российских политиков и надписью "еб#ное шапито". По словам участников акции, таким образом они хотели выразить протест против того цирка, что происходит в российской политике.

"Этой акцией нацболы выразили свое отношение к цирковому представлению, которое ежедневно устраивают в стране российские власти. Они проводят социал-дарвинистскую политику по отношению к простому населению, и все их действия уже давно напоминают исключительно цирк", - говорится на официальном сайте "Другой России".