"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из ИркутскаЕвтушенко Евгений - депутат Думы муниципального образования Иркутской области, заместитель председателя Думы МО. Власти у него немного, но уже есть осознание собственной значимости. Мы заглянули в...