Рязанские власти решили переименовать улицы Безбожные

Примечательно, что сейчас на этих улицах расположено всего восемь частных домов-развалюх, в большинстве из которых даже нет воды. Жители спокойно отнеслись к переименованию улиц, гораздо больше их интересует, когда их дома снесут и построят новые. Власти обещают давно, но застройщиков всё нет.