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Рязанские власти решили переименовать улицы Безбожные

Рязанские власти решили переименовать улицы Безбожные

Автор:
23 марта 2023 16:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Безбожные   Рязань   гордума   переименование   религиозные чувства   улицы   
1631
4

Существовали они с 30-х годов прошлого века.

Сегодня во время заседания Рязанской гордумы депутаты большинством голосов поддержали решение о переименовании 1-ой и 2-ой Безбожной улицы в 1-ый и 2-ой Вокзальные проезды.

Вопрос о переименовании поднимался уже не раз. Рязанский союз казаков, к примеру, предлагал назвать их в свою честь. Но переименования добился "Союз православных женщин" Рязани. Там решили, что наличие улиц с таким названием может оскорбить чувства верующих.

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Примечательно, что сейчас на этих улицах расположено всего восемь частных домов-развалюх, в большинстве из которых даже нет воды. Жители спокойно отнеслись к переименованию улиц, гораздо больше их интересует, когда их дома снесут и построят новые. Власти обещают давно, но застройщиков всё нет.

Отметим, что 21 марта указом Михаила Мишустина реку Шайтанка в Салехарде переименовали в Преображенку. Изменить название речки попросили местные общественники, ссылаясь на то, что на берегу реки сейчас формируется духовный центр Салехарда.


...достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки

Источник:

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Метки: Безбожные   Рязань   гордума   переименование   религиозные чувства   улицы   
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30  комментариев
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3k
MPEG-8 2 часа назад
А, что в следующий раз "Союз православных женщин" не понравится.
Всех этих ребят, типа казачества, которое себя считает сословием, религиозные организации и прочие кружки по интересам держать от законодательства и градоуправление подальше.
ЛГБТ тоже начиналось с невинных поправочек в законы, а сейчас залезли во все сферы влияния.
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1k
Александр Долматов 6 минут назад
И шо вы говорите, Россия таки светская страна?
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10k
wilddewill 11 минут назад
Ну а чего? Вокзал есть вроде. Питейное заведение рядом. Какая то клиника, судя по всему круглосуточная. Вполне себе нормально переименовали)))))
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6k
Андрей Крылов 20 минут назад
Такие названия, как ни крути. вносят раскол в общество. Ну переименовали во что-то такое, что ни когоне оскоорбляет. Что плохого?
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19k
anpetrof 20 минут назад
Ага, надо эти улицы переименовать в Божественные
...
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7k
Иван Васильевич Полчаса назад
Сегодня во время заседания Рязанской гордумы депутаты большинством голосов поддержали решение о переименовании 1-ой и 2-ой Безбожной улицы в 1-ый и 2-ой Вокзальные проезды.

----------------

Судя по всему все остальные, более важные для Рязани вопросы решены, и у депутатов дошли руки до переименования улиц!

Вот переименуют богомерзкие названия на скрепные, и жизнь наладится - вместо облупленных хибар с поржавевшими табличками появятся блистающие новостройки!


Что-то до боли знакомое из жизни соседней страны! Там тоже с упоением переименовывают всё, что местным рогулям не нравится! Правда живут всё хуже год от года!

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6k
sumrаknn Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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43k
turyst 53 минуты назад
Москва. :)
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2k
ДК Час назад
Может, стоит им дать правильные названия вроде : "2я Улица Патриарха Кирилла"?
Хотя на месте церкви лично я бы как раз всеми силами попытался сохранить именно эти названия - как демонстрацию того, что происходит с "безбожниками"...
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4k
Kozlodoev Час назад
Вообще-то чувства безбожников были также оскорблены таким поворотом событий.
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4k
Kozlodoev Час назад
Креста на них нет, на этом "союзе женщин".
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19k
Дмитрий К. Час назад
Чувства истинно верующих нельзя оскорбить.
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1k
Миша Час назад
Чем бы дитя не тешилось... Могли ведь и в Божью улицу переименовать, и патриарха на открытие высвистать... Самая скучная битва добра со злом в истории.
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10k
Сатанеев Час назад
По-моему, для мечети зашкварно находиться что на берегу Шайтанки, что на берегу Преображенки, не?
Тут какой-то троллинг со стороны Мишутина.
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18k
Robin Hood Час назад
Так ростовская "власть" прогнулась под ... изменчивый мир.
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44k
Aleksandr 2 часа назад
А это переименование не оскорбляет чувства атеистов, или "это другое, понимать надо" (тм)?
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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2
Nicolas Lee 2 часа назад
Хорошая новость, братья. Хватит нам стесняться своей Веры, пора уже решить с бесом мы или с Богом
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59k
pynh 2 часа назад
Казаков на сво, православных в монастырь. И проблемы нет.
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2k
Vladislav Grigorenko 2 часа назад
Не трожь! Как было - так и оставь! Название не просто так возникло! Кто ты такой, чтоб на своё усмотрение менять, что не тобой названо? Строй новую улицу, и называй тогда!
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7k
Natrogrii 2 часа назад
ой, блин, ранимые какие....
p.s. А чем хуже безбожники? У них получается чувств нет?
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