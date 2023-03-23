Рязанские власти решили переименовать улицы Безбожные

Существовали они с 30-х годов прошлого века.
Сегодня во время заседания Рязанской гордумы депутаты большинством голосов поддержали решение о переименовании 1-ой и 2-ой Безбожной улицы в 1-ый и 2-ой Вокзальные проезды.
Вопрос о переименовании поднимался уже не раз. Рязанский союз казаков, к примеру, предлагал назвать их в свою честь. Но переименования добился "Союз православных женщин" Рязани. Там решили, что наличие улиц с таким названием может оскорбить чувства верующих.
Примечательно, что сейчас на этих улицах расположено всего восемь частных домов-развалюх, в большинстве из которых даже нет воды. Жители спокойно отнеслись к переименованию улиц, гораздо больше их интересует, когда их дома снесут и построят новые. Власти обещают давно, но застройщиков всё нет.
Отметим, что 21 марта указом Михаила Мишустина реку Шайтанка в Салехарде переименовали в Преображенку. Изменить название речки попросили местные общественники, ссылаясь на то, что на берегу реки сейчас формируется духовный центр Салехарда.
...достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки
Источник:
- В рязанском выпуске "Вестей" показали QR-код с надписью "Ты п**ор"
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- Как бы выглядели известные улицы больших городов, если бы не были доверху заполнены рекламой
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Всех этих ребят, типа казачества, которое себя считает сословием, религиозные организации и прочие кружки по интересам держать от законодательства и градоуправление подальше.
ЛГБТ тоже начиналось с невинных поправочек в законы, а сейчас залезли во все сферы влияния.
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Судя по всему все остальные, более важные для Рязани вопросы решены, и у депутатов дошли руки до переименования улиц!
Вот переименуют богомерзкие названия на скрепные, и жизнь наладится - вместо облупленных хибар с поржавевшими табличками появятся блистающие новостройки!
Что-то до боли знакомое из жизни соседней страны! Там тоже с упоением переименовывают всё, что местным рогулям не нравится! Правда живут всё хуже год от года!
Хотя на месте церкви лично я бы как раз всеми силами попытался сохранить именно эти названия - как демонстрацию того, что происходит с "безбожниками"...
p.s. А чем хуже безбожники? У них получается чувств нет?