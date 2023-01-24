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Как бы выглядели известные улицы больших городов, если бы не были доверху заполнены рекламой

Как бы выглядели известные улицы больших городов, если бы не были доверху заполнены рекламой

Автор:
24 января 2023 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: без рекламы   билборды   в мире   города   интересно   улицы   фото   
800
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Проблема так называемого «визуального загрязнения» улиц давно интересует организации, связанные с урбанистикой. Большое количество рекламных вывесок и билбордов, особенно в мегаполисах, сильно меняет облик центральных площадей и любых других многолюдных мест, в том числе имеющих историческое значение.

С засильем рекламы борются во многих странах, однако в целом стоит признать, что скопление рекламных щитов — давно стало одним из первоочерёдных признаков большого города. И повсеместно выкорчевать их будет крайне непросто.


А действительно ли без вывесок было бы лучше? Представители компании HouseFresh создали интересный фотопроект, который показывает, как могли бы выглядеть известные улицы разных больших городов, если убрать все эти бесконечные билборды. Получилось крайне наглядное визуальное сравнение.


Ну хоть с помощью фотошопа на это посмотрим.


Район Вонкок, Гонгонг

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Сибуйский диагональный пешеходный переход, Токио

Подобное визуальное загрязнение может вызывать беспокойство, стресс, усталость и физический дискомфорт, так как наш мозг автоматически обрабатывает всё это огромное количество разноцветных, мерцающих элементов. И это помимо очевидной проблемы, связанной с тем, что сотни и тысячи вывесок просто перекрывают природную и архитектурную красоту городов.


Голливуд Бульвар, Лос-Анджелес


Одна из улиц в Дели, Индия

Тут бы ещё и от проводов как-то избавиться.


Таймс-сквер, Нью-Йорк

Стоит отметить, что без всей этой цветастой мишуры Таймс-сквер начинает выглядеть малоузнаваемо.


Улица в Кампале, столице Уганды


Лас-Вегас, США

Искусственные лучи вечно горящего Лас-Вегаса проникают в природную среду, нарушая жизненные циклы флоры и фауны. Отчасти цель такого освещения состоит в том, чтобы нарушить режим сна игроков во всевозможных казино и не дать им спать всю ночь. А это вообще-то вредно.


Площадь Пикадилли-сёркус, Лондон

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Метки: без рекламы   билборды   в мире   города   интересно   улицы   фото   
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6  комментариев
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494
OG 47 минут назад
В Лондоне уже перебор
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32k
ACU900 2 минуты назад
Эльфевая башня в Лас Вегасе там тоже как реклама. Если убирать рекламу, значит надо убрать и её...
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148
Николай Пауков Полчаса назад
А... Было даже хуже чем я помню
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4k
Serj81 36 минут назад
В Лондоне разве не реставрация здания? Прикрыли рекламными панелями.
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148
Николай Пауков 38 минут назад
Вспомните Москву лет 15-20 назад. Вот это была дич))
С тверской манежку не было видно из-за перетяжек и щитов))
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51k
dima423 41 минуту назад
ну тут все просто...где то реклама уместна, где то нет)
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