Как бы выглядели известные улицы больших городов, если бы не были доверху заполнены рекламой

С засильем рекламы борются во многих странах, однако в целом стоит признать, что скопление рекламных щитов — давно стало одним из первоочерёдных признаков большого города. И повсеместно выкорчевать их будет крайне непросто.

А действительно ли без вывесок было бы лучше? Представители компании HouseFresh создали интересный фотопроект, который показывает, как могли бы выглядеть известные улицы разных больших городов, если убрать все эти бесконечные билборды. Получилось крайне наглядное визуальное сравнение.

Ну хоть с помощью фотошопа на это посмотрим.

Район Вонкок, Гонгонг