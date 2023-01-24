Как бы выглядели известные улицы больших городов, если бы не были доверху заполнены рекламой

Проблема так называемого «визуального загрязнения» улиц давно интересует организации, связанные с урбанистикой. Большое количество рекламных вывесок и билбордов, особенно в мегаполисах, сильно меняет облик центральных площадей и любых других многолюдных мест, в том числе имеющих историческое значение.
С засильем рекламы борются во многих странах, однако в целом стоит признать, что скопление рекламных щитов — давно стало одним из первоочерёдных признаков большого города. И повсеместно выкорчевать их будет крайне непросто.
А действительно ли без вывесок было бы лучше? Представители компании HouseFresh создали интересный фотопроект, который показывает, как могли бы выглядеть известные улицы разных больших городов, если убрать все эти бесконечные билборды. Получилось крайне наглядное визуальное сравнение.
Ну хоть с помощью фотошопа на это посмотрим.
Район Вонкок, Гонгонг
Сибуйский диагональный пешеходный переход, Токио
Подобное визуальное загрязнение может вызывать беспокойство, стресс, усталость и физический дискомфорт, так как наш мозг автоматически обрабатывает всё это огромное количество разноцветных, мерцающих элементов. И это помимо очевидной проблемы, связанной с тем, что сотни и тысячи вывесок просто перекрывают природную и архитектурную красоту городов.
Голливуд Бульвар, Лос-Анджелес
Одна из улиц в Дели, Индия
Тут бы ещё и от проводов как-то избавиться.
Таймс-сквер, Нью-Йорк
Стоит отметить, что без всей этой цветастой мишуры Таймс-сквер начинает выглядеть малоузнаваемо.
Улица в Кампале, столице Уганды
Лас-Вегас, США
Искусственные лучи вечно горящего Лас-Вегаса проникают в природную среду, нарушая жизненные циклы флоры и фауны. Отчасти цель такого освещения состоит в том, чтобы нарушить режим сна игроков во всевозможных казино и не дать им спать всю ночь. А это вообще-то вредно.
Площадь Пикадилли-сёркус, Лондон
Источник:
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С тверской манежку не было видно из-за перетяжек и щитов))