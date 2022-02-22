В рязанском выпуске "Вестей" показали QR-код с надписью "Ты п**ор"

Быстро и доходчиво объяснили "необходимость" QR-кодов!
Рязанская телерадиокомпания "Ока" обратилась с многозначительным обращением к своим зрителям. В программе "Вести-Рязань" один из сюжетов, посвящённых коронавирусу, проиллюстрировали QR-кодом с зашифрованной надписью "Ты нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации".
Выпуск "Вестей" показали в прямом эфире вчера в 21:00. Директор ГТРК "Ока" и по совместительству депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих отказался комментировать ситуацию с QR-кодом. Что произошло, не понимают и в самой телерадиокомпании. На вопрос журналистов там лишь ответили, что очень дорожат зрителями и никого не называли "п**рами":
«Мы дорожим нашими зрителями. Рады, что нас смотрят. Спасибо большое».
"Комсомольская правда" утверждает, что телеканал не в первый раз показывает в сюжетах нецензурный QR-код. Так, по сведениям издания, такое же послание к телезрителям можно увидеть в вечернем выпуске "Вестей" от 3 декабря 2021 года.
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