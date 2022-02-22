В рязанском выпуске "Вестей" показали QR-код с надписью "Ты п**ор"

Выпуск "Вестей" показали в прямом эфире вчера в 21:00. Директор ГТРК "Ока" и по совместительству депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих отказался комментировать ситуацию с QR-кодом. Что произошло, не понимают и в самой телерадиокомпании. На вопрос журналистов там лишь ответили, что очень дорожат зрителями и никого не называли "п**рами":





«Мы дорожим нашими зрителями. Рады, что нас смотрят. Спасибо большое».