Кошмар водителей и пешеходов: самые необычные улицы со всего мира

Эбенезер-Плейс – эта улица находится в Шотландии, и она единственная в мире, на которой у вас не выйдет развернуться. Всё потому, что её длина составляет 2,06 метра. А открыли её ещё в 19 столетии для построенного там отеля, который работает и сегодня.