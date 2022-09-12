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Кошмар водителей и пешеходов: самые необычные улицы со всего мира

Кошмар водителей и пешеходов: самые необычные улицы со всего мира

Автор:
12 сентября 2022 21:44
Метки: водители   необычные улицы   пешеходы   со всего мира   страны   улицы   фотографии   
1773
18

Большинство улиц по всему миру не представляют собой ничего особенного, ведь они просто залитые бетоном и мало чем отличающиеся друг от друга. Однако даже среди однообразия всегда можно найти что-то необычное, что точно достойно внимания.

Наверняка многие видели в кино или играх эту примечательную улицу из Сан-Франциско. Называется она Ломбард-стрит. Это настоящий кошмар для многих водителей, ведь она представляет собой 8 резких поворотов протяженностью 180 метров с односторонним движением. Очевидно, что и парковаться на ней запрещено.

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Но куда больший кошмар для водителей представляет Болдуин-стрит в Новой Зеландии. Ведь практически каждые три метра уклон дороги составляет 1 метр. Именно поэтому под колёса припаркованных автомобилей кладут кирпичи или камни. Представьте, что здесь творится в дождь или снег?

Эбенезер-Плейс – эта улица находится в Шотландии, и она единственная в мире, на которой у вас не выйдет развернуться. Всё потому, что её длина составляет 2,06 метра. А открыли её ещё в 19 столетии для построенного там отеля, который работает и сегодня.

Полная противоположность этой улице канадский Янг-стрит, протянувшийся аж на 86 километров. Правда, в Книге рекордов Гиннеса до 1999 года ошибочно предполагали, что её длина составляет 1896 километров, однако её размеры всё равно внушительные.

Дорога в египетскую Гизу – самая старая в мире, ведь её возраст составляет свыше 4,6 тыс. лет. Она представляет собой 11-километровую асфальтированную дорогу для перевозки строительных материалов, из которых и возводились пирамиды.

По английскому Парламент-стрит пройдёт далеко не каждый, ведь эта 50-метрова улица является одной из самых узких в мире. Ведь в некоторых местах её ширина составляет всего 64 см. Уже находится только в немецком Рейтлингене. Ширина улицы там составляет всего 31 см.

Иногда переход дороги представляет собой довольно утомительный процесс, но уж точно не такой, как на Проспекте 9 июля в Аргентине. Чтобы перейти на другую сторону, пешеходам предстоит пройти 110 метров через 9 полос. Правда, посреди проспекта имеются парки и зелёные насаждения, дабы можно было отдохнуть.

Волшебная кольцевая развязка, находящаяся в Англии, может свести с ума тех, кто страдает от панических атак. И это неудивительно, ведь здесь совершенно сумасшедшее движение автомобилей, представляющее опасность, в первую очередь,  для туристов.

Ну и закончим, пусть и нередкими, но необычными гравитационными холмами, где не действуют законы тяготения. В таких местах даже на «нейтралке» можно подняться на холм, а дождевая вода течет вверх. К тому же эти самые склоны создают удивительные оптические иллюзии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: водители   необычные улицы   пешеходы   со всего мира   страны   улицы   фотографии   
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Arti 46 минут назад
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10k
wilddewill 5 минут назад
Гравитационная аномалия есть в Москве на Балаклавском проспекте перед Северным Чертаново если ехать в сторону Варшавского шоссе. Реально, стоя на дороге с уклоном, отпускаешь тормоз и катишься вверх, а не вниз. Когда первый раз это испытал, чуть не рехнулся))))
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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