Приметные пешеходные переходы, перед которыми точно затормозит каждый водитель

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Обычно наземные пешеходные переходы выглядят однообразно. Зебра и зебра. Однако в некоторых городах люди раскрашивают дорогу разными цветами, чтобы привлечь внимание водителей.
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3. Так добраться на другую сторону становится безопаснее: ведь красочное пятно выделяется на асфальте
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"Зебра" - это разметка.
Знак-символ, по сути.он должен быть единообразным, стандартным.
А не вот это вот всё.