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Приметные пешеходные переходы, перед которыми точно затормозит каждый водитель

Приметные пешеходные переходы, перед которыми точно затормозит каждый водитель

Автор:
23 марта 2023 13:40
Метки: в городе   дороги   переход   пешеход   пешеходные переходы   улицы   фото   яркий переход   
726
14

Обычно наземные пешеходные переходы выглядят однообразно. Зебра и зебра. Однако в некоторых городах люди раскрашивают дорогу разными цветами, чтобы привлечь внимание водителей.

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Метки: в городе   дороги   переход   пешеход   пешеходные переходы   улицы   фото   яркий переход   
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5  комментариев
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982
likiloki 54 минуты назад
Но эти рисунки не имеют никакого отношения к ПДД. Красиво, не спорю. Но если вас задавят на таком, то водитель не понесет никакой ответственности. Это не зебра, на таком вас не обязаны пропускать.
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7k
SandMANn 47 минут назад
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999
Mrak OBOY 54 минуты назад
у пешеходного перехода есть свой рисунок, на который настроен мозг водителя и вот такие каракули на дороге устроют дополнительное непонимание между пешеходами водителями.
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