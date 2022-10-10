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Яркий из-за бедности: как улица на родине танго стала полностью разноцветной

Яркий из-за бедности: как улица на родине танго стала полностью разноцветной

Автор:
10 октября 2022 10:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Аргентина   Каминито   в мире   улицы   фото   цвета   
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Улица под названием Каминито находится в Буэнос-Айресе, столице Аргентины – её называют самой яркой улицей в городе, а может и в мире. Все дома здесь выкрашены в разные яркие цвета, много картин, граффити и разных скульптур. Место давно облюбовано туристами, но изначально (да и сейчас) это совсем бедный район – в этом и секрет его разноцветности.

Дело в том, что дома построены из дешёвых материалов – в основном это деревянные доски и гофрированный металл. Всё это для сохранности (чтоб не гнило) надо было красить, а из-за бедности обычно брали остатки красок в местном порту – то, что оставалось от покраски кораблей.

Поскольку довольствоваться приходилось тем, что оставалось, краски всегда была разная. Но это волновало владельцев домов меньше всего, главное – покрасить.

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Так и появились разноцветные дома. Это было в 19-м веке, а уже позже, в следующем веке, этот квартал начали заселять художники и музыканты, они и "доделали дело", прославив и улицу, и весь район Ла-Бока, в котором она находится.

Напомним, La Boca считается родиной танго, а одно из классических произведений в этом стиле называется как раз Caminito (написано в 1926-м году). Причём многие уверены, что улица названа в честь танго, а другие – что танго названо в честь улицы.

Само слово Caminito переводится как "тропинка, маленькая дорожка" – так что улица запросто могла так называться, но и для песни это неплохое название. Кто прав – наверное, не так уж и важно, интересно другое.

В 1954-м году закрылась расположенная в конце улицы железнодорожная станция, где в том числе работали и обитатели улицы Каминито. Через какое-то время весь район остался заброшенным, а затем вообще превратился в свалку.

Её возрождение связывают с именем художника Бенито Квинкела Мартина, который три года занимался тем, что раскрашивал заново выходящие на сторону улицы стены домов в яркие цвета. И уже после этого улица обрела новую жизнь и стала тем, чем является сейчас.

Эта работа прославила Бенито Квинкела Мартина как лучшего "портового художника" и сделала одним из самых популярных аргентинских живописцев (не только это, конечно, его картины вполне себе успешно выставляются в разных музеях).

Биография его тоже очень интересна – начиная с того, что его точная дата рождения неизвестна до сих пор. Дело в том, что он был подкидышем – 20 марта 1890-го года он был оставлен в приюте с запиской, где сообщалось, что мальчик крещён и указано его имя. Квинкела – это фамилия, которая взята им от отчима (на испанский манер – в оригинале это скорей Чинчелла).

Интересно также то, что Бенито был другом автора того самого танго Caminito, которого звали Хуан Диас Флиберто.

Может быть именно с этим связано то, что художник взялся за столь непростое дело по восстановлению заброшенной улицы. А может и нет – всё же это, скорей всего, был городской заказ и вполне полноценной работой. Но получилось символично.

Главное, улица живёт и, как отмечается в многочисленных путеводителях, отражает истинный дух Буэнос-Айреса. Что в этом духе? Веселье, отсутствие уныния, любовь и бедность – не случайно улица стала пристанищем художников и музыкантов.

Ну и туристам есть, на что посмотреть. Именно здесь можно найти самые необычные рестораны аргентинской столицы, послушать уличных музыкантов, закупиться сувенирами и наделать оригинальных фотографий на фоне забавных скульптур, размещённых как на улице, так и на балконах и в окнах разноцветных домов, ну и потанцевать танго.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аргентина   Каминито   в мире   улицы   фото   цвета   
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1  комментарий
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pitersport 47 минут назад
это как красить железную трубу по ржавчине....
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