Яркий из-за бедности: как улица на родине танго стала полностью разноцветной

Дело в том, что дома построены из дешёвых материалов – в основном это деревянные доски и гофрированный металл. Всё это для сохранности (чтоб не гнило) надо было красить, а из-за бедности обычно брали остатки красок в местном порту – то, что оставалось от покраски кораблей.

Поскольку довольствоваться приходилось тем, что оставалось, краски всегда была разная. Но это волновало владельцев домов меньше всего, главное – покрасить.