В Таиланде украли радиоактивную трубу и сдали на металлолом

Предприимчивый таец теперь, надо думать, светится. И не только от радости за вырученные деньги.
В тайском городе Прачинбури неизвестные стащили с электростанции 25-килограммовую трубу, содержащую радиоактивный цезий-137. Правоохранители забили тревогу, когда уже было поздно.
Труба с цезием-137, которая находилась в баке башни паровой электростанции, неожиданно пропала. Цезий-137 крайне опасен для людей, которые прикасались к нему или подвергались его воздействию
Предприимчивые тайцы успели её сдать в пункт приёма металлолома. И труба уехала на переплавку. К счастью, специалисты смогли напасть на след опасного предмета, обнаружив радиоактивную пыль на одном из сталелитейных заводов.
Тут они тоже не успели — труба была успешно переплавлена. Но сотрудники тайского бюро атомной энергии успокаивают: завод плавит металл при температуре в 1000 градусов Цельсия, а цезий выделяется из сплава при температуре 600 градусов, поэтому готовый продукт не опасен. Куда страшнее пыль с изотопом, оставшаяся в плавильной печи. Теперь у местных властей новая головная боль — им нужно будет как-то утилизировать 10 тонн радиоактивной пыли, оставшейся в изолированной печи на заводе.
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Насколько история правдива, поручиться не могу, но слухи про это тогда ходили упорные, я тогда там работал. Так что - за что купил...
А что радиоактивная труба весом 25 кило делала "в баке башни паровой электростанции"?
Точно Цезий? Что-то мне подсказывает, что при таких размерах, 25 кило, может весить только труба из Урана.
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Не "из", а "с Урана".
работал я в экспериментальной лаборатории питерского завода "Светлана", дозиметры собирал и настраивал (тогда всё население Страны немножко "двинулось мозгами" на почве радиации - Чернобыль относительно недавно случился, а потом и гражданин Неврозов, в программе "600 секунд", регулярно говнеца на вентилятор подкидывал. Короче - тема радиации была популярна, и дозиметры разлетались из кооперативного магаза, устроенного замначальника цеха, как горячие пирожки.
Так, а к чему это я?
Ах - да! Я те дозиметры паял и потом "калибровал", чтобы они не "орали от каждого пука" и не реагировали на гранитную облицовку ленинградских набережных (гранит имеет такое свойство - накапливать радиацию).
"Лабораторным источником радиации" для калибровки дозиметров у меня был, как раз, 137-й цезий. Этакая прямоугольная пластинка со специальным углублением, в которую "капнуто" расплавом цезия.
К концу месяца (после сдачи собранных дозиметров) у меня руки "фонили" так, что эталонный счётчик Гейгера заходился в истерике. "Трещал, как потерпевший"
Но "никто не умер", ЧСХ. И мне лет уже "под полтан", и у меня трое вполне здоровых детей.
Полная херня эта "новость". Пугало для обывателей, не более.
"Не так страшен чОрт, как его малюют!"
У нас, в экспериментальной лаборатории, его расход был почти десять литров в неделю на троих: примерно литр на протирку плат и рук уходил (по техлисту), а остальные литры - уходили "по домам": год был 89-й, излёт горбачёвской антиалкогольной реформы, так что "заводской спирт высокого качества" расходился ещё на стадии "предзаказа".
Почти сорок лет прошло, а со мной "пенсы"-клиенты из подъезда (те, кто пережил 90-е) до сих пор уважительно здороваются...
"Приварок" к зарплате, кстати, получался тоже неплохой - у меня в месяц, со спиртом и дозиметрами, выходило рублей (ещё тех, советских) на сто больше, чем у родителя, "наладчика электронного оборудования 6-го разряда".
А 6-й разряд в 89-м году - это был не хер собачий! Высшая рабочая квалификация, с зарплатой 500+ рублей
(хлеб тогда стоил 12 копеек за буханку, батон - 16-20, колбаса(хорошая) - 2,90 за кило, молоко - копеек 30, или около того)
Так что зарплата 500+ рублей была ЕБ.АНИЧЕСКОЙ по тем временам. Больше получали шахтёры, лётчики и моряки.
Также получали больше 24кг в месяц.
Мы его называли гвозди на 96, и был он свободно конвертируемой валютой.