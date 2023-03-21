В Таиланде украли радиоактивную трубу и сдали на металлолом

Тут они тоже не успели — труба была успешно переплавлена. Но сотрудники тайского бюро атомной энергии успокаивают: завод плавит металл при температуре в 1000 градусов Цельсия, а цезий выделяется из сплава при температуре 600 градусов, поэтому готовый продукт не опасен. Куда страшнее пыль с изотопом, оставшаяся в плавильной печи. Теперь у местных властей новая головная боль — им нужно будет как-то утилизировать 10 тонн радиоактивной пыли, оставшейся в изолированной печи на заводе.