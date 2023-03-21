FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6236 постов • 3013 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Таиланде украли радиоактивную трубу и сдали на металлолом

В Таиланде украли радиоактивную трубу и сдали на металлолом

Автор:
21 марта 2023 12:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: кража   курьёз   металлолом   печь   полиция   таиланд   цезий-137   
2880
2

Предприимчивый таец теперь, надо думать, светится. И не только от радости за вырученные деньги.

В тайском городе Прачинбури неизвестные стащили с электростанции 25-килограммовую трубу, содержащую радиоактивный цезий-137. Правоохранители забили тревогу, когда уже было поздно.


Труба с цезием-137, которая находилась в баке башни паровой электростанции, неожиданно пропала. Цезий-137 крайне опасен для людей, которые прикасались к нему или подвергались его воздействию


Предприимчивые тайцы успели её сдать в пункт приёма металлолома. И труба уехала на переплавку. К счастью, специалисты смогли напасть на след опасного предмета, обнаружив радиоактивную пыль на одном из сталелитейных заводов.

Тут они тоже не успели — труба была успешно переплавлена. Но сотрудники тайского бюро атомной энергии успокаивают: завод плавит металл при температуре в 1000 градусов Цельсия, а цезий выделяется из сплава при температуре 600 градусов, поэтому готовый продукт не опасен. Куда страшнее пыль с изотопом, оставшаяся в плавильной печи. Теперь у местных властей новая головная боль — им нужно будет как-то утилизировать 10 тонн радиоактивной пыли, оставшейся в изолированной печи на заводе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: кража   курьёз   металлолом   печь   полиция   таиланд   цезий-137   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
Войнов 7 часов назад
В 80-е как-то Ми-8 перевозил над ямальской тундрой радиоизотопный источник энергии на внешней подвеске. Из-за порывов ветра началась раскачка вертолета, экипаж груз сбросил. Когда туда прилетела спецгруппа, чтобы найти его и вывезти, оказалось, что ненцы "батарейку" уже нашли, распотрошили и сняли свинцовую оболочку на дробь. Кого-то из них нашли и все отобрали, а что-то уже было отправлено в дело.
Насколько история правдива, поручиться не могу, но слухи про это тогда ходили упорные, я тогда там работал. Так что - за что купил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
John 4 часа назад
Хм... Задумался.
А что радиоактивная труба весом 25 кило делала "в баке башни паровой электростанции"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
в году так 2001 в Нижней Туре с завода Тизол пропали решетки из тугоплавкого сплава . срочно подняли милицию организовали поиски (ну как срочно , через пару недель когда обнаружили пропажу) ...короче из-за высокого содержания в сплаве платины решетки выглядели как из нержавейки . местный житель вывез их и огородил грядки в саду . каждая решетка весила 16 кг было десяток .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 5 часов назад
"Труба имела диаметр около 13 сантиметров, длину 20 сантиметров и вес 25 килограмм."

Точно Цезий? Что-то мне подсказывает, что при таких размерах, 25 кило, может весить только труба из Урана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Поручик 6 часов назад
Пфе! На заре моей туманной и мотузтяной юности (1989-й год)
работал я в экспериментальной лаборатории питерского завода "Светлана", дозиметры собирал и настраивал (тогда всё население Страны немножко "двинулось мозгами" на почве радиации - Чернобыль относительно недавно случился, а потом и гражданин Неврозов, в программе "600 секунд", регулярно говнеца на вентилятор подкидывал. Короче - тема радиации была популярна, и дозиметры разлетались из кооперативного магаза, устроенного замначальника цеха, как горячие пирожки.

Так, а к чему это я?

Ах - да! Я те дозиметры паял и потом "калибровал", чтобы они не "орали от каждого пука" и не реагировали на гранитную облицовку ленинградских набережных (гранит имеет такое свойство - накапливать радиацию).
"Лабораторным источником радиации" для калибровки дозиметров у меня был, как раз, 137-й цезий. Этакая прямоугольная пластинка со специальным углублением, в которую "капнуто" расплавом цезия.
К концу месяца (после сдачи собранных дозиметров) у меня руки "фонили" так, что эталонный счётчик Гейгера заходился в истерике. "Трещал, как потерпевший"

Но "никто не умер", ЧСХ. И мне лет уже "под полтан", и у меня трое вполне здоровых детей.

Полная херня эта "новость". Пугало для обывателей, не более.
"Не так страшен чОрт, как его малюют!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
69
Maikl 7 часов назад
Ну всё, в Прачинбури ни ногой ! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов 7 часов назад
Дедушка старенький, ему всё равно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

142191



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
«Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую ведущую прогноза погоды
«Человеки если промокают, могут простудиться»: российский канал показал нейросетевую...
Набирающие популярность в сообществах
Монтаж по движению. Урок режиссуры от Л.Гайдая
Монтаж по движению. Урок режиссуры от Л.Гайдая
Репортаж из&nbsp;Ярославской деревни
Репортаж из Ярославской деревни
Полтора триллиона российских рублей: что изменилось в Крыму после таких вложений
Полтора триллиона российских рублей: что изменилось в Крыму после таких вложений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Картошка немного проросла

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#позитив#аварии#автомобили#в мире#кино#улыбнуло#подборка#инцидент
#Юмор#история#интересное#дтп#животные#СССР#Приколы#автомир#полиция#знаменитости
#интересно#факты#машина#авто аварии#Реакция#шоу бизнес#Фотографии#познавательно#конфликт#картинки
Электрическая зубная щетка Nandme NX 7000 всего за 2 389 рублей Электрическая зубная щетка Nandme NX 7000 всего за 2 389 рублей "У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за попрошайничество "У вас есть для меня еда?": двух россиян, сбежавших от мобилизации, задержали в Таиланде за... В Чехии украли племенного жеребца Рамзана Кадырова В Чехии украли племенного жеребца Рамзана Кадырова На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и назвал его реальную стоимость Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и назвал его реальную стоимость Дальнобойщик-наркоман позвонил полицейским и сообщил, что его фуру разбирают на ходу Дальнобойщик-наркоман позвонил полицейским и сообщил, что его фуру разбирают на ходу

На что жалуетесь?

Вернуться