Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но его увезли в психушку

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Вернули, как оказалось, туда, где по весне ему самое место.
В субботу утром с Красной площади госпитализировали мужчину, который пытался проникнуть в Мавзолей. Как объяснил полицейским 28-летний москвич, он хотел встретиться с Лениным и попросить отпустить его грехи. Стражи порядка сразу всё поняли и вызвали на место скорую психиатрическую помощь.
Позже выяснилось, что мужчина действительно оказался душевнобольным. Медики отвезли его в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева. Индульгенцию не получил, но укольчик галоперидола заработал.
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