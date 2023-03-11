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Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но его увезли в психушку

Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но его увезли в психушку

Автор:
11 марта 2023 15:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ленин   больница   душевнобольной   курьёз   мавзолей   отпущение грехов   полиция   
1028
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Вернули, как оказалось, туда, где по весне ему самое место.

В субботу утром с Красной площади госпитализировали мужчину, который пытался проникнуть в Мавзолей. Как объяснил полицейским 28-летний москвич, он хотел встретиться с Лениным и попросить отпустить его грехи. Стражи порядка сразу всё поняли и вызвали на место скорую психиатрическую помощь.

Позже выяснилось, что мужчина действительно оказался душевнобольным. Медики отвезли его в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева. Индульгенцию не получил, но укольчик галоперидола заработал.



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Метки: Ленин   больница   душевнобольной   курьёз   мавзолей   отпущение грехов   полиция   
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15  комментариев
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6k
sedoisever 50 минут назад
Странно. Если ты молишься мощам, (зачастую одной из сотен конечностей какого-то гипотетического человека), то тебя в психушку не везут...
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58k
Опиум для народа Минуту назад
"...и хватали стражники паломников к Святым местам и бросали в узилища скорбныя..."
Новейший Завет.
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2k
Walther 4 минуты назад
А где знаменитое: "Ильич, проснись!!! И все такое..."?
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7k
SandMANn 6 минут назад
Партайгеноссе Миши Абдалкина?
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352
ruslan d 20 минут назад
Весна )))
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4k
pinbalist Полчаса назад
То есть у реально жившего человека - нельзя, а у выдуманных персонажей - можно?
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353
Серега 37 минут назад
Эдак можно всех забирать,кто к мощам Матроны Московской в очереди стоит.А очередь там на километры.
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28k
Ваня 45 минут назад
ку-ку старт дан...

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99
Александр 46 минут назад
Может он и душевнобольной, ну а по факту во многих религиях обращаются к мёртвым, а тут ещё и сохранился хорошо.
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6k
Гур 52 минуты назад
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