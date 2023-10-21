В Черкесске внук украл у бабушки деньги, заменив их билетами банка приколов

Бабушки обычно любят внуков и ничего для них не жалеют. А вот продолжатели рода относятся к старикам не всегда почтительно.

17-летний юноша из Карачаево-Черкессии знал, где бабушка хранит свои сбережения. Он положил глаз на деньги старушки, и, начиная с 2022 года, регулярно лазал в тайничок. Чтобы родственница ничего не заподозрила, шельмец менял настоящие купюры на билеты из банка приколов. Украденные деньги юноша проматывал с друзьями и покупал себе обновки.

Так постепенно он выкрал всю наличность - около 500 тысяч рублей, а потом сдал в ломбард хранившиеся в том же тайнике украшения. Вырученные 15 тысяч рублей юный воришка также спустил на личные нужды.

Проверив тайник, бабушка не обнаружила украшений. А потом поняла, что и деньги не настоящие. Как сообщает "МВД Медиа", 17-летний внук пенсионерки стал фигурантом уголовного дела ч. 3 ст. 158 УКРФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.