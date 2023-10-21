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В Черкесске внук украл у бабушки деньги, заменив их билетами банка приколов

В Черкесске внук украл у бабушки деньги, заменив их билетами банка приколов

Автор:
21 октября 2023 10:56
Сообщество : Жить в России
Метки: КЧР   билеты банка приколов   внуки   кража   обокрал бабушку   подмена   полиция   родственники   
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За некоторое время 17-летний внучок перетаскал около 500 тысяч рублей, а когда деньги закончились, продал еще и украшения.

Бабушки обычно любят внуков и ничего для них не жалеют. А вот продолжатели рода относятся к старикам не всегда почтительно.


17-летний юноша из Карачаево-Черкессии знал, где бабушка хранит свои сбережения. Он положил глаз на деньги старушки, и, начиная с 2022 года, регулярно лазал в тайничок. Чтобы родственница ничего не заподозрила, шельмец менял настоящие купюры на билеты из банка приколов. Украденные деньги юноша проматывал с друзьями и покупал себе обновки.


Так постепенно он выкрал всю наличность - около 500 тысяч рублей, а потом сдал в ломбард хранившиеся в том же тайнике украшения. Вырученные 15 тысяч рублей юный воришка также спустил на личные нужды.


Проверив тайник, бабушка не обнаружила украшений. А потом поняла, что и деньги не настоящие. Как сообщает "МВД Медиа", 17-летний внук пенсионерки стал фигурантом уголовного дела ч. 3 ст. 158 УКРФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Метки: КЧР   билеты банка приколов   внуки   кража   обокрал бабушку   подмена   полиция   родственники   
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