В Великобритании сперли старинную пушку на металлолом

Есть только один маленький нюанс, хранилище находилось не в самом Лондонском Тауэре, а отдаленном запаснике, находящемся в Форт-Нельсоне близ Портсмута. Экспонаты, от греха подальше из запасника вывезли, полиция расследует дело. Вот только дел о воровстве из музеев накопилось так много, что вряд ли эту пушку найдут.

Только в августе этого года сотрудник Британского музея вынес для продажи более 2000 предметов, включая золотые украшения, полудрагоценные камни и прочие ценные вещи. Вернули только 350, остальные до сих пор в розыске.