FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7183 поста • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Великобритании сперли старинную пушку на металлолом

В Великобритании сперли старинную пушку на металлолом

Автор:
19 ноября 2023 11:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Королевская оружейная палата   кража   металлолом   музеи   пушка   
984
3

Божечки, ну до чего современные грабители стали темны и не образованы, фу такими быть!

Короче, пушка была бронзовой, датировалась 1859 годом и умыкнули ее под покровом ночи из коллекции Королевской оружейной палаты Великобритании.


Сотрудники музея клянутся и божатся, что к позорному воровству дело не имеют, а экспонат дремучие ворюги, скорее всего, сдали в металлолом. Полиция сейчас выясняет, каким же образом тяжеленную махину длиною 1,7 м удалось беспрепятственно утащить прямо из хранилища, да еще и прихватить с собой пару ружейных штыков, датируемых 1897 годом. Их стоимость в районе 500 фунтов стерлингов (чуть больше 55 тыс рублей). Стоимость пушки не уточняется, дабы не привлекать к подобным экспонатам охотников за легкой наживой.

Есть только один маленький нюанс, хранилище находилось не в самом Лондонском Тауэре, а отдаленном запаснике, находящемся в Форт-Нельсоне близ Портсмута. Экспонаты, от греха подальше из запасника вывезли, полиция расследует дело. Вот только дел о воровстве из музеев накопилось так много, что вряд ли эту пушку найдут.


Только в августе этого года сотрудник Британского музея вынес для продажи более 2000 предметов, включая золотые украшения, полудрагоценные камни и прочие ценные вещи. Вернули только 350, остальные до сих пор в розыске.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Великобритания   Королевская оружейная палата   кража   металлолом   музеи   пушка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Александр 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx Час назад
Дык бронза же. Это вам не "чугуний" какой то там. Но как историческая ценность всё же во много раз дороже. Может какой нибудь миллиардер-коллекционер и приобрёл бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91802



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку
В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку
Набирающие популярность в сообществах
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Британские корабли с французскими именами и противоречивой судьбой. Тип Marshal Soult
Британские корабли с французскими именами и противоречивой судьбой. Тип Marshal Soult
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#автомир#мигранты#интересно#Прикол#здоровые#сарказм#кот
#животные#история#интересное#Россия#Автовсячина#новости#природа#искусство#в мире#актеры
#Юмор#машина#автомобили#кино#подборка#США#фильм#люди#Спасение#красота
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы 10 артефактов, которые Британия отказывается возвращать на родину 10 артефактов, которые Британия отказывается возвращать на родину В Таиланде украли радиоактивную трубу и сдали на металлолом В Таиланде украли радиоактивную трубу и сдали на металлолом Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись Постояльцы отеля обворовали номер и скрылись Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий

На что жалуетесь?

Вернуться