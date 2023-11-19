В Великобритании сперли старинную пушку на металлолом

Божечки, ну до чего современные грабители стали темны и не образованы, фу такими быть!
Короче, пушка была бронзовой, датировалась 1859 годом и умыкнули ее под покровом ночи из коллекции Королевской оружейной палаты Великобритании.
Сотрудники музея клянутся и божатся, что к позорному воровству дело не имеют, а экспонат дремучие ворюги, скорее всего, сдали в металлолом. Полиция сейчас выясняет, каким же образом тяжеленную махину длиною 1,7 м удалось беспрепятственно утащить прямо из хранилища, да еще и прихватить с собой пару ружейных штыков, датируемых 1897 годом. Их стоимость в районе 500 фунтов стерлингов (чуть больше 55 тыс рублей). Стоимость пушки не уточняется, дабы не привлекать к подобным экспонатам охотников за легкой наживой.
Есть только один маленький нюанс, хранилище находилось не в самом Лондонском Тауэре, а отдаленном запаснике, находящемся в Форт-Нельсоне близ Портсмута. Экспонаты, от греха подальше из запасника вывезли, полиция расследует дело. Вот только дел о воровстве из музеев накопилось так много, что вряд ли эту пушку найдут.
Только в августе этого года сотрудник Британского музея вынес для продажи более 2000 предметов, включая золотые украшения, полудрагоценные камни и прочие ценные вещи. Вернули только 350, остальные до сих пор в розыске.
Источник:
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