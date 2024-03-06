300 спа-трансов: филиппинские и тайские ледибои схлестнулись в массовой драке, не поделив территорию в Бангкоке

Эпичный замес наблюдали жители Бангкока. Массовая драка с участием трансгендеров из Филиппин и Таиланда произошла в районе Сукхумвит-роуд - известного места, где расположены массажные салоны, бары и лавчонки с разнообразными товарами.

Тайские ледибои обвинили филиппинских понаехавших трансгендеров в том, что они отнимают клиентов у местных проституток. Те аки львы бьются за каждого туриста, а филиппинские недобабы подливают масла в огонь и демонстрируют неспортивное поведение. После этого филиппинцы напали на обвинявших, ограбили их и слегка поколотили.

Тайцы потерпели поражение, но решили отомстить. Собрав команду боевых подруг, ледибои двинулись толпой в район, где промышляли конкуренты. Полиция была предупреждена о грядущем побоище, поэтому предварительно выдвинулась к месту потасовки.