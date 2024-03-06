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300 спа-трансов: филиппинские и тайские ледибои схлестнулись в массовой драке, не поделив территорию в Бангкоке

300 спа-трансов: филиппинские и тайские ледибои схлестнулись в массовой драке, не поделив территорию в Бангкоке

Автор:
06 марта 2024 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бангкок   Таиланд   ледибой   массовая драка   полиция   протитутки   раздел территории   
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В битве досталось всем, пострадали даже полицейские, которые пытались разнять недобаб.

Эпичный замес наблюдали жители Бангкока. Массовая драка с участием трансгендеров из Филиппин и Таиланда произошла в районе Сукхумвит-роуд - известного места, где расположены массажные салоны, бары и лавчонки с разнообразными товарами.


Тайские ледибои обвинили филиппинских понаехавших трансгендеров в том, что они отнимают клиентов у местных проституток. Те аки львы бьются за каждого туриста, а филиппинские недобабы подливают масла в огонь и демонстрируют неспортивное поведение. После этого филиппинцы напали на обвинявших, ограбили их и слегка поколотили.


Тайцы потерпели поражение, но решили отомстить. Собрав команду боевых подруг, ледибои двинулись толпой в район, где промышляли конкуренты. Полиция была предупреждена о грядущем побоище, поэтому предварительно выдвинулась к месту потасовки.


Полковник полиции Йингет Суванно сообщил, что всё происходящее держалось под контролем, хотя, судя по видео, разъярённые ледибои не церемонились ни с противниками, ни со стражами порядка.



Всё-таки драку удалось прекратить, часть её участников препроводили в участок. Выяснилось, что у филиппинок не было лицензии на работу, поэтому претензии тайских жриц любви были вполне обоснованы.


Сейчас полиция допрашивает участников потасовки, устанавливает иммиграционные статусы иностранцев, чтобы принять решение о наказании. А боевые тайские недобабы рады за то, какое у них дружное и слаженное комьюнити: кинул клич - и все готовы идти на бой с конкурентами! С такими подругами не пропадёшь!


Источник:

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Метки: Бангкок   Таиланд   ледибой   массовая драка   полиция   протитутки   раздел территории   
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6  комментариев
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688
Аристарх Севидов 2 часа назад
Петушиные бои
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3k
Pioner76 24 минуты назад
Это норма.
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Aleksandr 39 минут назад
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942
no. 39 минут назад
а их как мужской или женский пол принимали?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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6k
hhwost 2 часа назад
это вам не тридцать таджиков на стройке, тут и правда эпично
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