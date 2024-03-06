300 спа-трансов: филиппинские и тайские ледибои схлестнулись в массовой драке, не поделив территорию в Бангкоке

В битве досталось всем, пострадали даже полицейские, которые пытались разнять недобаб.
Эпичный замес наблюдали жители Бангкока. Массовая драка с участием трансгендеров из Филиппин и Таиланда произошла в районе Сукхумвит-роуд - известного места, где расположены массажные салоны, бары и лавчонки с разнообразными товарами.
Тайские ледибои обвинили филиппинских понаехавших трансгендеров в том, что они отнимают клиентов у местных проституток. Те аки львы бьются за каждого туриста, а филиппинские недобабы подливают масла в огонь и демонстрируют неспортивное поведение. После этого филиппинцы напали на обвинявших, ограбили их и слегка поколотили.
Тайцы потерпели поражение, но решили отомстить. Собрав команду боевых подруг, ледибои двинулись толпой в район, где промышляли конкуренты. Полиция была предупреждена о грядущем побоище, поэтому предварительно выдвинулась к месту потасовки.
Полковник полиции Йингет Суванно сообщил, что всё происходящее держалось под контролем, хотя, судя по видео, разъярённые ледибои не церемонились ни с противниками, ни со стражами порядка.
Осторожно! Сцены массовой драки, крики, хаос...
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Всё-таки драку удалось прекратить, часть её участников препроводили в участок. Выяснилось, что у филиппинок не было лицензии на работу, поэтому претензии тайских жриц любви были вполне обоснованы.
Сейчас полиция допрашивает участников потасовки, устанавливает иммиграционные статусы иностранцев, чтобы принять решение о наказании. А боевые тайские недобабы рады за то, какое у них дружное и слаженное комьюнити: кинул клич - и все готовы идти на бой с конкурентами! С такими подругами не пропадёшь!
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