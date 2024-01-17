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В Иркутской области геологоразведчики потеряли радиационный источник с цезием-137

В Иркутской области геологоразведчики потеряли радиационный источник с цезием-137

Автор:
17 января 2024 19:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Иркутская область   Чаяндинское месторождение   геологоразведчики   поиски нефти   полиция   пропажа   радиация   цезий-137   
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Найти опасную капсулу пока не удалось.

Исследовательская группа компании "ТНГ-Групп" потеряла источник ионизирующего излучения с цезием-137, известный как "ИГИ-Ц-4-2", представляющий собой капсулу размером с мизинец, упакованную в специальный защитный короб.


Сообщается, что опасная капсула пропала с 12 по 13 января во время движения группы от Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению. Геологоразведчики искали нефть. Но нашли только проблемы на свою голову. "ИГИ-Ц-4-2" находился в передвижной каротажной станции автомобиля "КамАЗ". Куда исчезла капсула сотрудники компании не знают. Их поиски успехом не увенчались. Спустя 3 дня, 16 января, руководитель службы радиационной безопасности "ТНГ-Групп" заявил о пропаже в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прочесали маршрут геологоразведчиков, но тоже не смогли найти радиоактивную капсулу. Утечки радиации в районе тоже не обнаружено.

Вряд ли потерянный цезий-137 может угрожать чьему-либо здоровью в тех дебрях, где он пропал. Однако неприятный инцидент с "ИГИ-Ц-4-2" ранее уже случался. В начале 80-х в Краматорске потерянная капсула с коробом каким-то образом вместе с щебнем попала на стройку и её замуровали в стену дома. За несколько лет в новостройке от лейкоза умерли три человека — 18 летняя девушка, её 16-летний брат, а затем их мать. Через некоторое время в нехорошую квартиру заселились новые жильцы, однако от серьёзных недугов начали страдать и они. Врачи ссылались на наследственную предрасположенность, но убедить главу второй семьи им не удалось. Он самостоятельно проверил радиационный фон и обнаружил, что в квартире он завышен в сотни раз. Источник ионизирующего излучения он нашёл в детской комнате. Всего от радиационного облучения пострадали 17 человек, они получили инвалидность.

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Метки: Иркутская область   Чаяндинское месторождение   геологоразведчики   поиски нефти   полиция   пропажа   радиация   цезий-137   
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16  комментариев
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1k
Веселый Пук Час назад
Жёлтая хрень на фото весит под сотню.Работал с такой.Просто упасть не могла.Сделана из свинца Может в лом сдали?)))
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42
Рома Минуту назад
Глупые геологоразведчики...
@Г.Дж.Симпсон
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4k
Бровеносец в потёмках 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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809
Сосед ватажный Полчаса назад
Кто бывал в геологоразведочных партиях - лишь ехидно ухмыляются. Они-то (мы-то) знаем, как можно в экспедиции потерять всё что угодно))
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31k
Юрьевич Полчаса назад
"Вряд ли потерянный цезий-137 может угрожать чьему-либо здоровью в тех дебрях, где он пропал."

Это пока он в герметичной капсуле и свинцовом контейнере. А вот если он попадёт в открытом виде куда-нибудь, то мало не покажется...
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8k
Allmaster 37 минут назад
В июне 1983 года на завод «Куйбышевфосфор» (нынче ОАО «Фосфор») пришли два практиканта, Яфизов Шамиль и Мельников Михаил. Умом и сообразительностью, а также необходимыми знаниями, 18-тилетние ребята, видимо, не отличались.

Как-то раз на их вопрос о уровнемере на продуктопроводе, кто-то неудачно пошутил, мол, у прибора внутри дорогие радиодетали, вот если б их продать, было б ухх… Ну парни и запомнили. Мысль о шальных деньгах за счет практики не давала покоя.

И вот, они улучили момент и, открыв свинцовый кожух (надо совсем страха не знать, чтоб трогать что-то лежащее в свинцовом кожухе), игнорируя знак радиации вообще на всем вокруг (без комментариев, господа, слабоумие и отвага), достали маленькую трубочку. Пломба была без палева возвращена на место, так что тихо свистнул и ушел, называется нашел.

Но не так легко сломать то, в чем лежит радиоактивный элемент. Тогда студенты принесли трубку в столярную мастерскую и … распилили её ножовкой, Карл!

Обнаружив внутри невзрачный порошок заместо вожделенных деталей, студенты раздраженно кинули трубку в угол. Запачканные в порошке руки вытерли обо что попало: о ветошь, о собственные штаны. Решили, что обманули их старожилы.

А там и практика кончилась…

Прошел год. Рабочие мастерской каждый день топтали радиоактивную пыль, переносили её на подошвах, вытирали руки о радиоактивную ветошь. Дворники выметали пыль из здания на газон. За год радиоактивная соль напрочь въелась в почву. Ведь невзрачным порошком оказался … цезий-137!

Как же за год ничего не было замечено, спросите вы? Парадоксально, но действительно не было. Обычное, типичное и всепоглощающее раздолбайство. И лишь 12 июля 1984 года при проведении дозиметрического контроля (Ребята, вы шутите? На опасном химическом предприятии, где присутствует ни один прибор с радиоактивной начинкой, контроль не проводится годами? Когда я в банке работала, мы и то в кассе каждый день излучение меряли!) было выявлено загрязнение. Да не простое, а прям загрязненьище! Очаг загрязнения был найден в цеху №81, логическим путем была вычислена и причина утечки отсутствие источника радиоактивного излучения в отделении обжига фосфоритов.

Газоны около цеха фонили почти в 1000 раз выше нормы. Внутри помещений радиометр вообще умирал, захлебываясь показаниями. До 1 рентгена в час (превышение в 100 тыс. раз)…

Опять закономерный вопрос, и что, никто не жаловался на плохое самочувствие? От такого уровня радиации не только пожалуешься, тут и коньки отбросить недолго. После обнаружения аварии, весь персонал был эвакуирован. А был ли уже смысл, после года контакта с источником загрязнения? 90 человек были обследованы, и у многих их них результаты обследований выявили чудовищное облучение. Спасло людей лишь то, что цезий-137 скапливается в мягких тканях, которые у нас быстро регенерируются. Будь это другой элемент, скапливающийся в костях, и… Не будем об этом.

Виновных вычислили просто: пошли в местную поликлинику и спросили, кто из причастных к комбинату в последний год жаловался на непонятные симптомы? Ведь они должны были получить самую большую дозу облучения. Так и вышли на след двух практикантов. Они обращались с жалобами на язвы на руках, а у одного и на бедре, где он вытер цезиевые руки.

Самое интересное, что следы радиации нашли даже в домашних ванных алчных студентов, где они стирали рабочую одежду. Что же случилось с ними самими? В момент обнаружения утечки они благополучно служили в армии! Да, и их признали годными. Ну подумаешь, ожоги от цезия-137 на ладонях, дело ж житейское. Однако, отслужили они только 4 месяца, прогрессирующая лучевая болезнь послужила поводом для того, что их комиссовали. Впоследствии они получили инвалидность (я б её дала автоматически, ибо нет мозгов считай, калека).

Оборудование из цеха №81 демонтировали и утилизировали, его захоронили вместе со снятым грунтов вокруг цеха, частью цеховой облицовки и металлическими лестницами оттуда. Фонящие мастерские просто наглухо залили бетоном.

Теперь на месте мастерской находится громадный бетонный блок, обреченный стоять здесь еще сотни лет до тех пор, пока уровень излучения не снизится до безопасной отметки. У радиологов это называется «дезактивация радиоактивных отходов методом фиксации».

Резонный вопрос: а наказали ли виновных в аварии? Студентов-недоумков, стариков-шутников или ответственных за проверку ситуации на заводе, больше года курящих бамбук? А вот тут история умалчивает. Впрочем, ничего нового для тех времен.
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13k
Кыся 46 минут назад
Да спёрли ее где-нибудь на остановке, и все. Воры обычно не шибко умные, а эта штука на насос похожа, вот и схватили, что под руку попалось. Ждём, когда ее разберут и передохнут, тогда и найдется
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11k
goshan_hmc 53 минуты назад
Наиболее известен в этом отношении инцидент в Гоянии (Бразилия) в 1987 году, когда мародёрами из заброшенной больницы была похищена деталь из установки для радиотерапии, содержащая цезий-137. В течение более чем двух недель с порошкообразным хлоридом цезия контактировали всё новые люди, и никто из них не знал о связанной с ним опасности. Радиоактивному заражению подверглись приблизительно 250 человек, четверо из них умерли.
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6k
Трям Час назад
Да продали небось!

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