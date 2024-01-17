В Иркутской области геологоразведчики потеряли радиационный источник с цезием-137

Вряд ли потерянный цезий-137 может угрожать чьему-либо здоровью в тех дебрях, где он пропал. Однако неприятный инцидент с "ИГИ-Ц-4-2" ранее уже случался. В начале 80-х в Краматорске потерянная капсула с коробом каким-то образом вместе с щебнем попала на стройку и её замуровали в стену дома. За несколько лет в новостройке от лейкоза умерли три человека — 18 летняя девушка, её 16-летний брат, а затем их мать. Через некоторое время в нехорошую квартиру заселились новые жильцы, однако от серьёзных недугов начали страдать и они. Врачи ссылались на наследственную предрасположенность, но убедить главу второй семьи им не удалось. Он самостоятельно проверил радиационный фон и обнаружил, что в квартире он завышен в сотни раз. Источник ионизирующего излучения он нашёл в детской комнате. Всего от радиационного облучения пострадали 17 человек, они получили инвалидность.