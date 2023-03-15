Исследователи Толлундского человека выяснили, что он ел в последний раз

О мумифицированных останках мужчины с кожаной петлёй на шее, найденных в торфяном болоте на территории Дании в 1950 году, известно всем, кто интересуется археологией и историей. Ведь им 2400 лет! Удивительное исследование Человека из Толлунда, проведённое недавно, установило, какой была его последняя трапеза.
Учёные полагают, что останки принадлежат мужчине, который жил в 5 веке до нашей эры. Этот период называют доримским железным веком Северной Европы.
Даже сегодня, спустя семь десятилетий с момента обнаружения останков Толлундского человека, многие вопросы остаются без ответа. Но кое-что исследователям удалось установить с абсолютной точностью. Они выяснили, какое блюдо он ел перед смертью.
Для начала вернёмся на 73 года назад: тогда учёные в первый раз осмотрели внутренности человека из Толлунда (благодаря нахождению в торфяном болоте кишечник сохранился идеально). Были обнаружены зёрна и семена, но более глубокое исследование найденных материалов не проводилось.
И только в наши дни появилась возможность, используя новые технологии, провести такое исследование.
В 2021 году издательство Cambridge University Press опубликовало научную работу под названием «Последняя трапеза Человека из Толлунда». Используя новый анализ растительных макрофоссилий, пыльцы, не пыльцевых палиноморфов, стероидных маркеров и белков, обнаруженных в его кишечнике, эксперты смогли сделать вывод о том, что Толлундский человек съел за 12-24 часа до того, как был убит.
Он ел кашу, содержащую ячмень, бледную персикарию (растение семейства гречишных) и лён, и, возможно, немного рыбы.
Выходит, последняя трапеза была обычной тарелкой каши.
«Белки и яйца кишечных червей указывают на то, что он был заражен паразитами», — говорится также в исследовании. Но встревожил учёных не этот факт, а наличие в кишечнике семян бледной персикарии. Такие семена обычно удаляли из зерна, как отходы обмолота.
На протяжении десятилетий исследователи не могли прийти к выводу, каковы могли быть обстоятельства смерти этого человека. Но есть достаточно распространенная теория о том, что его убийство было своего рода ритуальной жертвой богам. Именно эту версию поддерживает последнее исследование:
Хотя обнаруженные остатки пищи указывают на обычную еду железного века, включение в неё отходов обмолота может быть связано с ритуальными практиками.
Такие вот были ритуальные практики в доримском железном веке Северной Европы. Теперь вы знаете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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