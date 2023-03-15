Исследователи Толлундского человека выяснили, что он ел в последний раз

Даже сегодня, спустя семь десятилетий с момента обнаружения останков Толлундского человека, многие вопросы остаются без ответа. Но кое-что исследователям удалось установить с абсолютной точностью. Они выяснили, какое блюдо он ел перед смертью.

Для начала вернёмся на 73 года назад: тогда учёные в первый раз осмотрели внутренности человека из Толлунда (благодаря нахождению в торфяном болоте кишечник сохранился идеально). Были обнаружены зёрна и семена, но более глубокое исследование найденных материалов не проводилось.

И только в наши дни появилась возможность, используя новые технологии, провести такое исследование.