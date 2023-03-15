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Исследователи Толлундского человека выяснили, что он ел в последний раз

Исследователи Толлундского человека выяснили, что он ел в последний раз

Автор:
15 марта 2023 17:19
Сообщество : Наука
Метки: археология   железный век   жертвоприношение   исследование   наука   толлундский человек   человек из Толлунда   
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О мумифицированных останках мужчины с кожаной петлёй на шее, найденных в торфяном болоте на территории Дании в 1950 году, известно всем, кто интересуется археологией и историей. Ведь им 2400 лет! Удивительное исследование Человека из Толлунда, проведённое недавно, установило, какой была его последняя трапеза.

Учёные полагают, что останки принадлежат мужчине, который жил в 5 веке до нашей эры. Этот период называют доримским железным веком Северной Европы.


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Даже сегодня, спустя семь десятилетий с момента обнаружения останков Толлундского человека, многие вопросы остаются без ответа. Но кое-что исследователям удалось установить с абсолютной точностью. Они выяснили, какое блюдо он ел перед смертью.


Для начала вернёмся на 73 года назад: тогда учёные в первый раз осмотрели внутренности человека из Толлунда (благодаря нахождению в торфяном болоте кишечник сохранился идеально). Были обнаружены зёрна и семена, но более глубокое исследование найденных материалов не проводилось.


И только в наши дни появилась возможность, используя новые технологии, провести такое исследование.


В 2021 году издательство Cambridge University Press опубликовало научную работу под названием «Последняя трапеза Человека из Толлунда». Используя новый анализ растительных макрофоссилий, пыльцы, не пыльцевых палиноморфов, стероидных маркеров и белков, обнаруженных в его кишечнике, эксперты смогли сделать вывод о том, что Толлундский человек съел за 12-24 часа до того, как был убит.


Он ел кашу, содержащую ячмень, бледную персикарию (растение семейства гречишных) и лён, и, возможно, немного рыбы.


Выходит, последняя трапеза была обычной тарелкой каши.


«Белки и яйца кишечных червей указывают на то, что он был заражен паразитами», — говорится также в исследовании. Но встревожил учёных не этот факт, а наличие в кишечнике семян бледной персикарии. Такие семена обычно удаляли из зерна, как отходы обмолота.


На протяжении десятилетий исследователи не могли прийти к выводу, каковы могли быть обстоятельства смерти этого человека. Но есть достаточно распространенная теория о том, что его убийство было своего рода ритуальной жертвой богам. Именно эту версию поддерживает последнее исследование:

Хотя обнаруженные остатки пищи указывают на обычную еду железного века, включение в неё отходов обмолота может быть связано с ритуальными практиками.

Такие вот были ритуальные практики в доримском железном веке Северной Европы. Теперь вы знаете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   железный век   жертвоприношение   исследование   наука   толлундский человек   человек из Толлунда   
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6  комментариев
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22k
Слепой Пью 55 минут назад
И без этого понятно, что гейропейцы - варвары.
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11k
kaboza 15 минут назад
а британские долбоученые не хотят определить каким гавном забиты мозги у хохлов?
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17k
Алексей 39 минут назад
а я то думал гамбургер...
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31k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Каша из нескольких круп. Гурман однако...
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