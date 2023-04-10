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Кульминация по формуле: британцы разработали математическую модель мужского оргазма

Кульминация по формуле: британцы разработали математическую модель мужского оргазма

Автор:
10 апреля 2023 13:17
Сообщество : Наука
Метки: Британия   исследование   математика   модель   мужчина   наука   оргазм   университет   уравнение   учёный   
1217
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Поистине революционное открытие снова совершили они – британские учёные. Благодаря титаническим усилиям исследователей Университета Сассекса появилась математическая модель мужского оргазма.

Целью многолетнего исследования стало выяснение оптимальных для получения оргазма условий. А базой выступило легендарное исследование 1966 года на основе 10 тыс. половых актов – основа теории цикла сексуальной реакции Мастерса-Джонсона, дополненная современными исследованиями 2006 года. С помощью аппаратов фМРТ исследователи следили за неврологическими  изменениями добровольцев, происходящими во время  полового акта.

В результате и были выведены два уравнения, касающиеся психологических и физиологических факторов, влияющих на природу мужского оргазма. Если перевести математический язык на обывательский, то уравнение базируется на четырёх этапах цикла полового акта у мужчин. Это возбуждение, плато, оргазм и полная разрядка. А простой вывод из всего этого нагромождения сложных формул – дерзайте и обрящете. Только не перестарайтесь слишком сильно и сильно заранее.

Авторы исследования подчёркивают, что не стоит рассматривать результат их работы как универсальную схему. Поскольку все люди разные, как и их особенности и потребности. К тому же не совсем понятно, как применять модель на практике: соответствующей методички разработчики не представили.

Зато они пугают обещают плотно заняться моделированием женской сексуальной реакции, устройство которой на порядок сложнее мужской. А дальше останется сущая ерунда – совместить эти модели. И решатся практически все народные сексуальные проблемы. И наступит всеобщая сексуальная гармония. Но это не точно.

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Метки: Британия   исследование   математика   модель   мужчина   наука   оргазм   университет   уравнение   учёный   
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4k
Александр Час назад
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14k
banzai7 12 минут назад
- Я кончил точно по формуле.
- У вас вот в этом месте ошибка. Перекончайте.
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16k
Сергей 18 минут назад
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19k
anpetrof Полчаса назад
Ох уж эти британские учёные...
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15k
Габит Калыков Полчаса назад
- Мой муж пил, пил и спился!
- А мой курил, курил и скурился!
- А мой кончал, кончал и скончался!
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21k
BiZ Полчаса назад
являюсь дипломированным математиком. взглянул формулы - они работают только для конических ьуев в вакууме..
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170
twincam 50 минут назад
ох уж эти британские ученые....
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11k
Shtoppi Час назад
вот теперь пусть они там сами по формуле и кончают. мож дебилов на свете поубавится.
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1k
Просто прохожий Час назад
Кто оплачивает работу британских идиотов?
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