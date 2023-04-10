Кульминация по формуле: британцы разработали математическую модель мужского оргазма

Поистине революционное открытие снова совершили они – британские учёные. Благодаря титаническим усилиям исследователей Университета Сассекса появилась математическая модель мужского оргазма.
Целью многолетнего исследования стало выяснение оптимальных для получения оргазма условий. А базой выступило легендарное исследование 1966 года на основе 10 тыс. половых актов – основа теории цикла сексуальной реакции Мастерса-Джонсона, дополненная современными исследованиями 2006 года. С помощью аппаратов фМРТ исследователи следили за неврологическими изменениями добровольцев, происходящими во время полового акта.
В результате и были выведены два уравнения, касающиеся психологических и физиологических факторов, влияющих на природу мужского оргазма. Если перевести математический язык на обывательский, то уравнение базируется на четырёх этапах цикла полового акта у мужчин. Это возбуждение, плато, оргазм и полная разрядка. А простой вывод из всего этого нагромождения сложных формул – дерзайте и обрящете. Только не перестарайтесь слишком сильно и сильно заранее.
Авторы исследования подчёркивают, что не стоит рассматривать результат их работы как универсальную схему. Поскольку все люди разные, как и их особенности и потребности. К тому же не совсем понятно, как применять модель на практике: соответствующей методички разработчики не представили.
Зато они
пугают обещают плотно заняться моделированием женской сексуальной реакции, устройство которой на порядок сложнее мужской. А дальше останется сущая ерунда – совместить эти модели. И решатся практически все народные сексуальные проблемы. И наступит всеобщая сексуальная гармония. Но это не точно.
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