Энтузиаст или фанатик? Опыты за гранью, которые проводил советский учёный

Заявку на получение средств Илья Иванович направил в Нарком просвещения в 1924 году. Мужчина был полон энтузиазма, уверен в успехе и считал, что выведение гибрида человека и обезьяны позволит осуществить прорыв в науке.

В следующем году средства выделили. По тем временам огромные – 10 тыс. долларов. До этого аналогичные попытки тоже были, но менее смелые. К тому же они рассматривались как кощунство и вмешательство в божий замысел. Но после революции пали многие преграды. К тому же Иванов был человеком в своей области авторитетным – именно он является основоположником метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.