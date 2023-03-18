Энтузиаст или фанатик? Опыты за гранью, которые проводил советский учёный

Знаменитый британский фантаст Герберт Джордж Уэллс посвятил теме вивисекции и её последствиям целый роман «Остров доктора Моро». А советский учёный Илья Иванов пошёл дальше: профессор попытался реализовать некоторые фантастические идеи на практике.
Иванов был специалистом в сфере искусственного осеменения и межвидовой гибридизации. И решил скрестить человека и обезьяну. Идею советские власти поддержали и финансировали. Поскольку она якобы играла важную научную роль. Чем завершились старания Иванова?
Заявку на получение средств Илья Иванович направил в Нарком просвещения в 1924 году. Мужчина был полон энтузиазма, уверен в успехе и считал, что выведение гибрида человека и обезьяны позволит осуществить прорыв в науке.
В следующем году средства выделили. По тем временам огромные – 10 тыс. долларов. До этого аналогичные попытки тоже были, но менее смелые. К тому же они рассматривались как кощунство и вмешательство в божий замысел. Но после революции пали многие преграды. К тому же Иванов был человеком в своей области авторитетным – именно он является основоположником метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
К тому же теоретические разработки он мог подкрепить реальными результатами. Иванову удалось вывести гибрид зебры и осла, зубра и коровы, коровы и антилопы.
В качестве полигона для исследований выбрали Французскую Гвинею, её отдалённый остров. Спустя полгода результатов ещё не было, поскольку команда даже не смогла подыскать подходящие для гибридизации экземпляры. Нужны были именно взрослые шимпанзе, а местные отказывались помогать в поимке.
В результате опытные экземпляры – шесть половозрелых самок, пара самцов и несколько подростков были отловлены. Местные женщины по понятной причине наотрез отказались участвовать в безумном эксперименте. В итоге нескольких самок оплодотворили человеческой спермой. Но тут закончились средства. Учёный стал просить ещё, но без результатов получил отказ. Тогда Иванов забрал животных с собой и вернулся домой. Ни одна из самок не забеременела.
Профессор решил провести эксперимент по искусственному оплодотворению женщин-добровольцев, но уже дома. Поскольку пребывающие в сумерках предрассудков африканцы никогда не согласятся на такое. Удивительно, но такие нашлись, тестовая группа из пяти человек. Опыты решено было провести на территории Сухумского заповедника. Но к тому времени умер единственный подходящий самец-орангутанг. Нужно было ждать новую партию обезьян.
Процесс доставки животных из-за границы был длительным и сопряжённым с бумажной волокитой. Как раз в это время – в 30-х началась кампания по зачистке научного сообщества от чуждых элементов-вредителей. В эту категорию попал и Иванов. Профессора отстранили и сослали в Алма-Ату, где он ещё некоторое время продолжил работу в ветеринарном институте, а спустя пару лет умер от инсульта.
Опытов по выведению мутантов-гориллоидов (по крайней мере, официальных) в СССР больше не проводили. Настала пора других проблем. И хотя в силу этических норм такие эксперименты в наши дни маловероятны, некую пищу для размышлений исследования Иванова всё же дают и современным учёным.
Источник:
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