Он не был врачом, но спас жизни потомков и опередил своё время

Тихо у Луи Пастера не получилось. Появившийся в семье французского кожевенника в 1822 году сын должен был по традиции продолжить семейное дело. Ну, или выбиться в люди и стать сельским учителем, как хотел его отец.

И Луи стал. И не педагогом, а профессором. Когда ему было всего 26 лет. В юношеские годы парень овладел множеством ремёсел. Знал много не только об обработке кожи, но и плотницком и гончарном деле. Увлекался стеклодувным искусством и ботаникой.

Несмотря на довольно поздний старт в науке, у Пастера всё получилось. И он с жаром окунулся в преподавательскую деятельность. Даже возглавил университетский факультет, но излишнее рвение стало причиной довольно быстрого завершения педагогической карьеры. Луи перессорился со студентами и коллегами.