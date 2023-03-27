Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей

Исследование провел вулканолог Джузеппе Мастролоренцо, который нанял команду для анализа «слоев захороненного вулканического пепла и горных пород», после чего из полученных данных построили «компьютерную модель извержения вулкана Везувий».

Мастролоренцо подтвердил, что во время извержения температура как снаружи, так и внутри помещений «поднялась до 300°C и выше», чего оказалось более чем «достаточно, чтобы убить сотни людей за долю секунды». Дальнейшее исследование костей жертв также показало цветовые узоры и трещины, что доказывало, что «они подверглись воздействию сильной жары».

И тем более невозможно забыть о жутких «предсмертных позах», которые можно наблюдать у многих застывших жертв. У помпейцев, чьи останки сохранились по сей день, наблюдаются «внезапные сокращения мышц», например, поджатые пальцы ног.

Мастролоренцо объяснил: «До сих пор археологи неверно истолковывали [останки] как людей, пытающихся дышать, и считали, что они умерли, задохнувшись пеплом. Теперь же мы знаем, что этого не могло быть». Он добавил, что когда «пирокластическая волна» обрушилась на Помпеи, у людей «не было времени задохнуться».

«Искаженные позы — это не последствия длительной агонии, а трупный спазм, следствие теплового шока на трупах», — заключил он.