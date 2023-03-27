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Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей

Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей

Автор:
27 марта 2023 23:44
Сообщество : Наука
Метки: Помпеи   археология   извержение вулкана   интересно   исследование   наука   
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До сих пор считалось, что большинство жертв задохнулись от вулканического пепла и газа. Однако недавнее исследование показало, что многие из них умерли мгновенно от мощной тепловой вспышки и тут же застыли в своего рода трупном окоченении.

Жителей Помпей до сих пор можно увидеть в том положении, в котором их застало внезапное извержение вулкана Везувий, хотя оно и произошло еще в 79 году нашей эры. Недавнее исследование итальянских ученых подробно описывает, через что пришлось пройти большинству жертв во время их смерти.

Расположенный недалеко от Неаполя, вулкан Везувий наиболее известен извержением в 79 году нашей эры, которое с тех пор считается одним из самых смертоносных в европейской истории. Извержение уничтожило несколько городов и небольших поселений в окрестностях, одним из которых был знаменитый город Помпеи. В Помпеях и соседнем городе Геркуланум с тех пор обнаружили более 1500 останков, хотя общее число погибших до сих пор неизвестно. Какое-то время большинство экспертов считали, что причиной смерти жителей Помпей было удушье вулканическим пеплом и газом, однако недавнее исследование полностью развеяло эту теорию.

Исследование, опубликованное в журнале PLoS ONE, делает вывод, что жертвы трагического стихийного бедствия на самом деле погибли из-за экстремального уровня тепла, причем многих жертв настигло «своего рода мгновенное трупное окоченение», сообщает National Geographic.

Исследование провел вулканолог Джузеппе Мастролоренцо, который нанял команду для анализа «слоев захороненного вулканического пепла и горных пород», после чего из полученных данных построили «компьютерную модель извержения вулкана Везувий».

Мастролоренцо подтвердил, что во время извержения температура как снаружи, так и внутри помещений «поднялась до 300°C и выше», чего оказалось более чем «достаточно, чтобы убить сотни людей за долю секунды». Дальнейшее исследование костей жертв также показало цветовые узоры и трещины, что доказывало, что «они подверглись воздействию сильной жары».

И тем более невозможно забыть о жутких «предсмертных позах», которые можно наблюдать у многих застывших жертв. У помпейцев, чьи останки сохранились по сей день, наблюдаются «внезапные сокращения мышц», например, поджатые пальцы ног.

Мастролоренцо объяснил: «До сих пор археологи неверно истолковывали [останки] как людей, пытающихся дышать, и считали, что они умерли, задохнувшись пеплом. Теперь же мы знаем, что этого не могло быть». Он добавил, что когда «пирокластическая волна» обрушилась на Помпеи, у людей «не было времени задохнуться».

«Искаженные позы — это не последствия длительной агонии, а трупный спазм, следствие теплового шока на трупах», — заключил он.

 


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Помпеи   археология   извержение вулкана   интересно   исследование   наука   
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5  комментариев
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Разве можно такие ужасы на ночь постить?Автор,надо помнить ,что сайт развлекательный,нужно заботиться о психике читателей.
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albedo 58 минут назад
Значит смерть была быстрой и люди не мучились.
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Porky Pig

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