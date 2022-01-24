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Найдена древняя игра, правила которой для современников пока еще под завесой тайны

Найдена древняя игра, правила которой для современников пока еще под завесой тайны (4 фото)

Автор:
24 января 2022 14:59
Сообщество : RealFishki
Метки: археология   бронзовый век   доска   игра   исследование   наука   правило   раскопки   
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Во время раскопок в районе деревни Айн-Бани-Сайда (север Оманских гор) археологами была обнаружена древняя игра, датируемая бронзовым веком. То есть возраст забавы порядка 4000 лет.

Работы вела команда Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете при поддержке Министерства наследия и туризма Султаната Оман. Целью совместного проекта было изучение горных поселений периода бронзового и железного века. Археологические работы ведутся на протяжении уже 6 лет.


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В долине Кумайра уже найдены подтверждения того факта, что она была населена в промежутке с 4300 по 4000 г. до н. э. По сообщению археологов, самой поразительной находкой стала игровая доска. Сбоку на ней сделаны отверстия, и нанесена маркировка. Но, к сожалению, правила древней игры пока еще остаются загадкой. Исследователи предполагают, это она может быть похожа на нарды.

Представители Варшавского университета сообщили, что такие находки довольно редки. Но аналоги уже находили. Самый известный пример – доска, обнаруженная в захоронениях Ура в Месопотамии. Помимо игры исследователи обнаружили и другие интересные находки: огромные башни диаметром более 20 метров и вещественные доказательства обработки бронзы.


Пользователи сразу провели аналогию с «Джуманджи», отметив, что к доске лучше не прикасаться, если только ты не Робин Уильямс, ибо это чревато несчастьями, которые водопадом хлынут на головы игроков, а заодно и всех остальных.


Одноименная книга была написана американским писателем Крисом Ван Оллсбургом в 1981 году. Она повествует о магической настольной игре, играя в которую можно вызвать из джунглей настоящих зверей. В 1995 году по книге был снят фильм, главную роль в котором сыграл Робин Уильямс.

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Метки: археология   бронзовый век   доска   игра   исследование   наука   правило   раскопки   
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4  комментария
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2k
Алексей 2 часа назад
По мне так это больше на домино похоже, а не на нарды...
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12k
Artem 5 минут назад
Ну понеслась! Бросай кубики!
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432
imho Час назад
Не советую играть)
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12k
Konstantin Час назад
Шек-трак, не иначе
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