Найдена древняя игра, правила которой для современников пока еще под завесой тайны

В долине Кумайра уже найдены подтверждения того факта, что она была населена в промежутке с 4300 по 4000 г. до н. э. По сообщению археологов, самой поразительной находкой стала игровая доска. Сбоку на ней сделаны отверстия, и нанесена маркировка. Но, к сожалению, правила древней игры пока еще остаются загадкой. Исследователи предполагают, это она может быть похожа на нарды.

Представители Варшавского университета сообщили, что такие находки довольно редки. Но аналоги уже находили. Самый известный пример – доска, обнаруженная в захоронениях Ура в Месопотамии. Помимо игры исследователи обнаружили и другие интересные находки: огромные башни диаметром более 20 метров и вещественные доказательства обработки бронзы.