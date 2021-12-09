Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем

Вот всегда так! Встречаете красивого человека - с выразительными чертами лицам, проницательными глазами и волевым подбородком, а потом обнаруживаете, что он совсем не тот, за кого вы его принимали.



Похоже, именно так обстоит дело с Человеком из Блэра-Атолла, 45-летним красавцем ростом 178 см, похороненным в соответствии с погребальными обычаями, практикуемыми пиктами, в Шотландском нагорье около 1630 лет назад. Его обнаружили в ходе строительных работ в деревне Бридж-оф-Тилт в Пертшире в 1986 году. В 2017 году в ходе поразительной реконструкции была воссоздана его внешность, и Человека из Блэр-Атолла представили как образец древнего пикта.



Однако новый химический изотопный анализ, проведенный археологами из Университета Абердина, показал, что он не был местным жителем. Вероятнее всего, этот человек вырос на западном побережье Шотландии, возможно, на одном из островов Гебридских островов или даже в далекой Ирландии.



В то время территория современного Пертшира была зарождающимся центром христианства, поэтому ученые выдвинул гипотезу о том, что Человек из Блэра Атолла мог быть миссионером.



В любом случае, результаты исследования - важное свидетельство того, что в раннесредневековой Шотландии люди могли путешествовать и переселяться на большие расстояния.