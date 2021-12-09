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Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем

Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем (4 фото)

Автор:
09 декабря 2021 11:51
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   анализ   археология   исследование   наука   пикты   средние века   шотландия   
882
4
Британские археологии провели изотопный анализ древних останков, найденных еще в 1986 году. Исследование показало, что 45-летний мужчина, похороненный на Шотландском нагорье 1600 лет назад и известный как Человек из Блэр-Атолла, в действительности был пришлым.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   анализ   археология   исследование   наука   пикты   средние века   шотландия   
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6  комментариев
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1k
Злой чебурек 3 часа назад
Безсмыленные исследования. Какая разница с какого он побережья.Вот если бы он был мигрантом из Индии..
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5k
Чётенький Минуту назад
Почему "нашей" эры ?
Нас тогда точно не было.
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8k
Позитив Час назад
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24k
Юрьевич 3 часа назад
"Останки человека из Блэра Атолла были обнаружены в небольшом каменном ящике"

В небольшом? В каком же виде туда эти останки запихнули?
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