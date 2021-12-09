Знаменитый Человек из Блэр-Атолла оказался не местным жителем

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Британские археологии провели изотопный анализ древних останков, найденных еще в 1986 году. Исследование показало, что 45-летний мужчина, похороненный на Шотландском нагорье 1600 лет назад и известный как Человек из Блэр-Атолла, в действительности был пришлым.
Вот всегда так! Встречаете красивого человека - с выразительными чертами лицам, проницательными глазами и волевым подбородком, а потом обнаруживаете, что он совсем не тот, за кого вы его принимали.
Похоже, именно так обстоит дело с Человеком из Блэра-Атолла, 45-летним красавцем ростом 178 см, похороненным в соответствии с погребальными обычаями, практикуемыми пиктами, в Шотландском нагорье около 1630 лет назад. Его обнаружили в ходе строительных работ в деревне Бридж-оф-Тилт в Пертшире в 1986 году. В 2017 году в ходе поразительной реконструкции была воссоздана его внешность, и Человека из Блэр-Атолла представили как образец древнего пикта.
Однако новый химический изотопный анализ, проведенный археологами из Университета Абердина, показал, что он не был местным жителем. Вероятнее всего, этот человек вырос на западном побережье Шотландии, возможно, на одном из островов Гебридских островов или даже в далекой Ирландии.
В то время территория современного Пертшира была зарождающимся центром христианства, поэтому ученые выдвинул гипотезу о том, что Человек из Блэра Атолла мог быть миссионером.
В любом случае, результаты исследования - важное свидетельство того, что в раннесредневековой Шотландии люди могли путешествовать и переселяться на большие расстояния.
Похоже, именно так обстоит дело с Человеком из Блэра-Атолла, 45-летним красавцем ростом 178 см, похороненным в соответствии с погребальными обычаями, практикуемыми пиктами, в Шотландском нагорье около 1630 лет назад. Его обнаружили в ходе строительных работ в деревне Бридж-оф-Тилт в Пертшире в 1986 году. В 2017 году в ходе поразительной реконструкции была воссоздана его внешность, и Человека из Блэр-Атолла представили как образец древнего пикта.
Однако новый химический изотопный анализ, проведенный археологами из Университета Абердина, показал, что он не был местным жителем. Вероятнее всего, этот человек вырос на западном побережье Шотландии, возможно, на одном из островов Гебридских островов или даже в далекой Ирландии.
В то время территория современного Пертшира была зарождающимся центром христианства, поэтому ученые выдвинул гипотезу о том, что Человек из Блэра Атолла мог быть миссионером.
В любом случае, результаты исследования - важное свидетельство того, что в раннесредневековой Шотландии люди могли путешествовать и переселяться на большие расстояния.
Останки человека из Блэра Атолла были обнаружены в небольшом каменном ящике, похожем на гроб, в деревне Бридж-оф-Тилт - рядом с Блэр-Атолл - в 1986 году во время строительных работ.
Могила была датирована примерно 340–615 годами нашей эры, и исследования останков показали, что мужчина - предположительно пикт, учитывая обстановку - умер в относительно старом возрасте 45 лет. Анализ костей показал, что мужчина был не чужд тяжелой работы, хотя характер захоронения, напротив, подразумевал, что он был влиятельным человеком.
Могила была датирована примерно 340–615 годами нашей эры, и исследования останков показали, что мужчина - предположительно пикт, учитывая обстановку - умер в относительно старом возрасте 45 лет. Анализ костей показал, что мужчина был не чужд тяжелой работы, хотя характер захоронения, напротив, подразумевал, что он был влиятельным человеком.
Новое исследование было проведено археологом и экспертом по стабильным изотопам Орсолией Цере из Университета Абердина совместно с ее коллегами. Первая часть их исследования включала измерение соотношения изотопов серы в коллагене, извлеченном из одного из ребер Человека из Блэра-Атолла.
На накопление серы в организме может влиять как диета, так и проживание на побережье. Повышенное соотношение изотопов серы в останках указывает на то, что Человек из Блэр-Атолла "провел большую часть своей дальнейшей жизни в другом месте, недалеко от прибрежной местности, и поэтому, возможно, был относительным новичком в районе", - рассказала Орсолия Цере.
Затем ученые обратили внимание на соотношение изотопов в зубной эмали, которое могло образоваться в детстве мужчины. Полученные данные указывают на то, что он вырос рядом со скальными образованиями, которые были старше, чем скалы в центральной Шотландии. Кроме того, он явно рос в месте с более мягким климатом - например, на западном побережье Шотландии.
"Данные по изотопам стронция и кислорода предполагают, что этот человек не провел свое детство в непосредственной близости от Блэр-Атолла, - пояснили исследователи в своей работе. - Анализ указывает на более западное происхождение - Малл, Айону, Тири, Колл, Скай или даже некоторые части Ирландии".
На накопление серы в организме может влиять как диета, так и проживание на побережье. Повышенное соотношение изотопов серы в останках указывает на то, что Человек из Блэр-Атолла "провел большую часть своей дальнейшей жизни в другом месте, недалеко от прибрежной местности, и поэтому, возможно, был относительным новичком в районе", - рассказала Орсолия Цере.
Затем ученые обратили внимание на соотношение изотопов в зубной эмали, которое могло образоваться в детстве мужчины. Полученные данные указывают на то, что он вырос рядом со скальными образованиями, которые были старше, чем скалы в центральной Шотландии. Кроме того, он явно рос в месте с более мягким климатом - например, на западном побережье Шотландии.
"Данные по изотопам стронция и кислорода предполагают, что этот человек не провел свое детство в непосредственной близости от Блэр-Атолла, - пояснили исследователи в своей работе. - Анализ указывает на более западное происхождение - Малл, Айону, Тири, Колл, Скай или даже некоторые части Ирландии".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нас тогда точно не было.
В небольшом? В каком же виде туда эти останки запихнули?