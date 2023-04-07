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Теперь это доказано: в Европе бронзового века люди употребляли галлюциногены

Теперь это доказано: в Европе бронзового века люди употребляли галлюциногены

Автор:
07 апреля 2023 12:58
Сообщество : Наука
Метки: археология   бронзовый век   галлюциногены   исследование   наркотические растения   наука   познавательно   
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На Менорке (Испания) в пещере Эс-Карриткс была обнаружена потайная камера, а в ней — контейнеры с окрашенными прядями человеческих волос. Группа исследователей под руководством Элизы Герра-Доче из Вальядолидского университета провели анализ этих прядей. Он показал, что ещё три тысячи лет назад европейцы употребляли наркотики, полученные из растений.

По словам учёных, эти находки являются первым прямым свидетельством употребления наркотиков в доисторической Европе — возможно, в рамках ритуальных церемоний. Все предыдущие антропологические свидетельства употребления наркотиков были основаны на косвенных доказательствах, таких как следы опия на сосудах бронзового века, обнаружение остатков наркотических растений в местах проведения ритуалов и появление таких растений в художественных изображениях.


Исследователи из Вальядолидского университета нашли во всех образцах волос скополамин, эфедрин и атропин, алкалоиды растительного происхождения. Атропин и скополамин содержатся в растениях семейства паслёновых и могут вызывать бред, галлюцинации и изменение сенсорного восприятия. Эфедрин содержится в некоторых видах кустарников и хвойников. Это стимулятор, повышающий возбуждение, бдительность и физическую активность.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.


Ещё в период палеолита люди столкнулись с непищевыми свойствами некоторых растений. Результаты показывают, что люди бронзового века с Менорки потребляли несколько растений, содержащих алкалоиды. Интересно, что эти психоактивные вещества не подходят для облегчения тяжёлых заболеваний, засвидетельствованных у людей, захороненных в пещере Эс-Карриткс, таких как периапикальные абсцессы, тяжелый кариес и артропатии.


Авторы предполагают, что присутствие этих веществ могло быть связано с употреблением в пищу некоторых растений семейства паслёновых, таких как мандрагора, белена, дурман обыкновенный и хвойник. И употреблялись они не как лекарство для облегчения боли. Эти растения использовали шаманы во время ритуальных церемоний, принимали сами и давали другим.


По мнению исследователей, концентрические круги на деревянных контейнерах, в которых были обнаружены пряди волос, могли изображать глаза и быть метафорой «третьего глаза», связанного с изменённым состоянием сознания, которое вызывают галлюциногены.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   бронзовый век   галлюциногены   исследование   наркотические растения   наука   познавательно   
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3  комментария
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turyst Час назад
Вот тянут в рот, что попало, а потом всякий прогресс выдумывают!
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510
Куруш 4 минуты назад
Так под грибами и богов напридумывали.
А если серьезно, то так медицина и появилась, наверное. Покусал тебя саблезубый и что бы не страдать, грибочков поел и боль притупил.
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13k
Святослав 21 минуту назад
телевизоров и интернетов то не было тогда., подрачить ещё никто не научил.
вот и развлекали себя, как могли...
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