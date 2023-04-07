Теперь это доказано: в Европе бронзового века люди употребляли галлюциногены

По словам учёных, эти находки являются первым прямым свидетельством употребления наркотиков в доисторической Европе — возможно, в рамках ритуальных церемоний. Все предыдущие антропологические свидетельства употребления наркотиков были основаны на косвенных доказательствах, таких как следы опия на сосудах бронзового века, обнаружение остатков наркотических растений в местах проведения ритуалов и появление таких растений в художественных изображениях.

Исследователи из Вальядолидского университета нашли во всех образцах волос скополамин, эфедрин и атропин, алкалоиды растительного происхождения. Атропин и скополамин содержатся в растениях семейства паслёновых и могут вызывать бред, галлюцинации и изменение сенсорного восприятия. Эфедрин содержится в некоторых видах кустарников и хвойников. Это стимулятор, повышающий возбуждение, бдительность и физическую активность.