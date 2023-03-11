10 хищников, которые вводят в заблуждение своим очаровательным внешним видом

Хищный и опасный зверь непременно должен быть большим, суровым и выглядеть устрашающе. Так мы привыкли думать. Но у природы, как всегда, своё мнением на этот счёт.
Хищный и опасный зверь непременно должен быть большим, суровым и выглядеть устрашающе. Так мы привыкли думать. Но у природы, как всегда, своё мнением на этот счёт. Ниже подборка обманчиво милых хищников, которые вводят в заблуждение своим безобидным внешним видом, но они беспощадны к своей добыче, своим естественным врагам, а порой и к людям.
Черноногая кошка
Она же муравьиный тигр, меховой терминатор и крошечная машина смерти. Это самая маленькая дикая кошка, о смертоносности которой ходят легенды. За одну ночь ей удаётся поймать 14 животных. В длину эта кошечка достигает 30-50 сантиметров, а её вес не превышает двух килограммов.
Барханный кот
Эта дикая кошечка-лисичка обитает в пустынях Африки, Аравии и Азии. Она весьма опасный, выносливый и свирепый хищник.
Карликовый ястреб
Африканский карликовый ястреб — это всё ещё ястреб, пусть и очень маленький (размером со скворца). Он считается одним из самых маленьких хищников в мире. С кровожадностью этой птички может посоревноваться разве что её очарование.
Акула-нянька
Акула-нянька — это флегматичный хищник, который достаточно дружелюбно относится к людям. Однако она беспощадна к своим естественным врагам. В отличие от других видов акул, нянька не кусает своих врагов, а как бы засасывает их со звуком, похожим на поцелуй.
Ласка
Не стоит обманываться миловидным видом этого зверька. Вообще-то они способны убивать дичь больше их самих в 10 раз. Из-за быстрого метаболизма ласкам приходится съедать половину своего веса каждый день. Эти малыши всегда голодны и поэтому всегда агрессивны.
Росомаха
С виду росомахи похожи на карликовых медвежат, однако их длинные и острые зубы за пару минут разорвут любого, кто потревожит их покой.
Морской леопард
Эта большая пятнистая капля только с виду кажется неповоротливой. На самом деле, морской леопард — это один из самых крупных и опасных хищников. Он очень быстрый, сильный и подвижный. В основном нападает на пингвинов, но и случаев нападения на людей немало.
Белый медведь
Было бы максимально неуважительно не упомянуть белого медведя. Эти большие очаровательные мишки — самые крупные наземные хищники. Белый медведь способен убить взрослого человека одним ударом лапы.
Дикая собака динго
Эти дикие пёсики мало чем внешне отличаются от домашних, однако по повадкам они гораздо ближе к волкам. В Австралии они довольно часто стаями нападают на людей.
Губач
Губач похож на смесь медведя, ленивца и собаки. Медведь-губач только с виду кажется неповоротливым, но он способен развивать довольно большую скорость. Они обитают в Индии, Пакистане, Непале, Бутане и на острове Шри-Ланка, и случаи нападения на людей не редки.
Источник:
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