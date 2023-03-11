10 хищников, которые вводят в заблуждение своим очаровательным внешним видом

Хищный и опасный зверь непременно должен быть большим, суровым и выглядеть устрашающе. Так мы привыкли думать. Но у природы, как всегда, своё мнением на этот счёт. Ниже подборка обманчиво милых хищников, которые вводят в заблуждение своим безобидным внешним видом, но они беспощадны к своей добыче, своим естественным врагам, а порой и к людям.

Черноногая кошка