Счастье за деньги не купишь? 5 самых дорогих пород собак в мире

Крошечные пёсики породы мальтипу — самые милые собаки в мире, больше похожие на игрушки. Благодаря этому они стали самыми популярными собаками среди знаменитостей и из-за этого же сильно страдают. Из-за милого внешнего вида многие заводят себе этих собачек, не понимая особенностей породы. Мальтипу - очень нежные собаки с хрупким здоровьем и психикой. Любой стресс может навредить им. Их ещё называют фарфоровыми собачками.

Эти собачки очень преданы хозяевам, а от долгой разлуки мальтипу способны даже впасть в депрессию.





Цена: около 300 тысяч рублей





Выбирая собаку, многие владельцы в первую очередь обращают внимание на внешний вид, а потом уже на качества породы. К сожалению, это не верный подход. Понятно, что завести волкодава в однушке не самая хорошая идея, но кроме внешнего вида стоит обращать внимание на породные признаки. Например, есть собаки, которые не подходят семьям с детьми или такие, которым сложно жить в квартире. Выбирая собаку, изучите сначала особенности породы.