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Счастье за деньги не купишь? 5 самых дорогих пород собак в мире

Счастье за деньги не купишь? 5 самых дорогих пород собак в мире

Автор:
03 марта 2023 09:49
Сообщество : Животные
Метки: акита   деньги   животные   интересное   милота   пёсики   собаки   счастье   фото   
1787
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Люди вывели множество пород собак на любой вкус: больших и маленьких, пушистых и лохматых, толстеньких и худых. Но не зависимо от внешности, все собаки отличаются преданностью человеку. Правда, за некоторых придётся заплатить изрядную сумму.

В посте указаны примерные цены собак. Если вы купили йорка за пять тысяч, то это не значит, что они столько стоят везде. Скорее всего у вас просто щенок без документов.

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Собаки это породы распространены в азиатских странах. Чунцинов ещё называют китайскими бульдогами. У них короткая шерсть, небольшой, но толстый хвост. Крепкие лапы, крупное тело и приплюснутая морда - они очень напоминают наших боксёров. Изначально этих псов выводили в целях защиты дома и для помощи хозяину на охоте. Сейчас этих собак чаще заводят как компаньона.

Собаки этой породы спокойны, но требуют особой дрессировки в щенячьем возрасте.


Стоимость: 200 - 300 тыс. рублей

Благодаря фильму "Хатико", собаки этой породы очень популярны во всём мире. Щенки акита-ину отличаются энергичностью, любовью в жизни и преданностью. Они станут отличными друзьями взрослым, но к детям могут относиться настороженно. Собаки этой породы требуют очень много внимания. Они не переносят одиночества и очень тоскуют без хозяина. Кроме того, акиту придётся выгуливать минимум три раза в день — собаки очень активные и им требуются физические нагрузки.


Стоимость: 300 - 350 тыс. рублей

Ещё одна порода родом из Китая. Эти огромные собаки отличные охранники и защитники. Самцы этой породы достигают до 65 см в высоту и могут весить 70 кг. Заводчики ласково называют щенков этой породы медвежатами, так как они очень похожи на них из-за окраса и густой шерсти. Собака этой породы отличная нянька и друг для детей, если с щенячьего возраста вырос с ними. Если пёс в период юности не имел дел с детьми, то во взрослом возрасте лучше не использовать его как няньку.


Цена: около 230 тыс. рублей

Помски — одна из недавно выведенных пород собак. Это крошечные пёсики, похожие на метис померанского шпица и хаски. Собаки отличаются игривостью и оригинальным внешним видом, дружелюбием, нежным характером и преданностью. Эти собаки отлично подходят для семей с детьми и не требуют много места.


Цена: около 150–300 тысяч рублей

Крошечные пёсики породы мальтипу — самые милые собаки в мире, больше похожие на игрушки. Благодаря этому они стали самыми популярными собаками среди знаменитостей и из-за этого же сильно страдают. Из-за милого внешнего вида многие заводят себе этих собачек, не понимая особенностей породы. Мальтипу - очень нежные собаки с хрупким здоровьем и психикой. Любой стресс может навредить им. Их ещё называют фарфоровыми собачками.

Эти собачки очень преданы хозяевам, а от долгой разлуки мальтипу способны даже впасть в депрессию.


Цена: около 300 тысяч рублей


Выбирая собаку, многие владельцы в первую очередь обращают внимание на внешний вид, а потом уже на качества породы. К сожалению, это не верный подход. Понятно, что завести волкодава в однушке не самая хорошая идея, но кроме внешнего вида стоит обращать внимание на породные признаки. Например, есть собаки, которые не подходят семьям с детьми или такие, которым сложно жить в квартире. Выбирая собаку, изучите сначала особенности породы.

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Метки: акита   деньги   животные   интересное   милота   пёсики   собаки   счастье   фото   
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8  комментариев
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8k
Потапыч 44 минуты назад
Судя по количеству акит в нашем городе, у нас многие могут по 200-300 тысяч тратить на собак. А говорят, что плохо живём)
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9k
Juli 5 минут назад
Акита, Чунцин и Мастифы стоят гораздо дешевле. Даже для шоу и разведения они в 2-3 раза дешевле указанной цены. А уж в домашние любимцы вообще молчу.

Помски не "похожие на метис померанского шпица и хаски" - а и есть метис хаски и померанца.
Также как и мальтипу - смесь пуделя и мальтезе.
Это не породы.
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16k
Сергей Полчаса назад
Вот самая лучшая собака!:) У меня в молодости такая была! В выставках участвовали, в военизированном многоборье! Медали и дипломы до сих пор храню дома!:)
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1k
Dimon 42 минуты назад
У моей мамы в обычной многоэтажке только в подъезде живут около 5 собак. Как приезжаю к ней, так гавканье словно на псарню попал. Плюс вонь в лифте и мерзкие кучи на снегу вокруг дома. Твари!
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23k
sssss3 Час назад
Если доживу до условной "пенсии" - заведу себе собаку.....
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12k
Андрей А Час назад
Опять что рейтинг, что цены-от балды
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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