18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков

Сколько же удивительных живых существ обитает на нашей необыкновенной планете! Многих из них мы хорошо знаем, а о некоторых даже и не подозреваем. Тем удивительнее, когда некоторых из этих незнакомцев мы встречаем не в глухих джунглях Амазонки, а в своём саду или на морском побережье.

И как славно, что в современном мире со свободным доступом к интернету можно просто загрузить снимок интересующего существа на один из форумов и узнать, кого же такого мы повстречали на своём пути!

Что это за жучок?