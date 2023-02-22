18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков

Подписчики одного из сообществ Реддита — опознают животных, насекомых и морских жителей, фотографии которых выкладывают другие пользователи интернет-площадки.
Сколько же удивительных живых существ обитает на нашей необыкновенной планете! Многих из них мы хорошо знаем, а о некоторых даже и не подозреваем. Тем удивительнее, когда некоторых из этих незнакомцев мы встречаем не в глухих джунглях Амазонки, а в своём саду или на морском побережье.
И как славно, что в современном мире со свободным доступом к интернету можно просто загрузить снимок интересующего существа на один из форумов и узнать, кого же такого мы повстречали на своём пути!
Что это за жучок?
Всё просто — это жёлудевый долгоносик.
Кто это? Ястреб уронил его во дворе
Похож на хлопкового кролика. Он же степной кролик.
Что, во имя Господа Бога, я нашёл на своей ферме??!!
Это Рогатый дьявол — личинка Королевского мотылька. К сожалению, их число стремительно сокращается. Посмотрите, они очень красивы, когда превращаются в бабочку.
Пожалуйста, подскажите кто это? Я понимаю, что это птенец, но не понимаю какой птицы
Это птенец сизого голубя.
Этот парень найден в бассейне
Это тигровая саламандра (амбистома)!!! Они симпатичные ребята!!
Что это за животное?
Этот грызун называется обыкновенный слепыш. Довольно крупный зверь.
Что это за милые олене-кролики?
Патагонская мара (также известная как патагонская морская свинка)
Некоторые называют их «патагонскими зайцами»! Кстати, они издают милейший звук.
Найден выброшенным на берег в Северной Каролине
Похоже на ушастую аурелию (она же лунная медуза).
Что это за птица?
Это большой ушастый козодой, они из Южной и Юго-Восточной Азии.
Что это за животное? Какая-то крыса?
Да это же детёныш вомбата!
Что это за лягушка?
Дождевая лягушка! Они такие милые, а ещё они забавно кричат.
Нашёл эту штуку на пляже в южной Флориде во время каякинга — что это???
Похоже на пятнистого морского зайца, разновидность морского слизняка. Безвредны для людей, но могут выделять чернила в качестве защиты.
Что это за зверь такой?
Похож на одну из разновидностей сумчатых мышей.
Пляж Клируотер во Флориде. Их много на пляже после прилива
Это складчатая морская асцидия. Когда этому существу угрожает опасность, он может стрелять водой.
Какой породы эта лягушка?
Вероятно, это чакская рогатка.
Что это за штука? Я даже не уверен, что это живое
Это морской огурец — одна из разновидностей пиросом.
Как называется этот жук? Найден среди зелени в Кепосе, Коста-Рика
Это личинка черепахового жука.
Этот парень похож на грызуна. Кто это?
Это всего-то лесной сурок.
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Прикольно. "Интернет-знаток" - это как "перо-молоток" или "кирпич-байдарка".