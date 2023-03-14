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Разум — не награда: почему обезьяны не эволюционируют больше в человека

Разум — не награда: почему обезьяны не эволюционируют больше в человека

Автор:
14 марта 2023 13:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   обезьяна   природа   фото   человек   эволюция   
2054
4

Есть подозрения, что эволюция где-то нас обманула. Если человек произошёл от обезьяны, почему современные обезьяны не спешат становиться людьми? Почему они сделали это один раз и больше не хотят?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как работает эволюция и что это такое. Пересказывать всю теорию я, конечно, не буду. Главные моменты:

  • Каждый существующий вид имеет далёких предков, живших миллионы сотен лет назад
  • Эволюция из одно вида в другой — это не "превращение". Живые организмы сотни тысяч лет приспосабливаются к условиям проживания. Те, кто не может приспособиться, неизбежно вымирают.
  • Несколько современных видов могут иметь общих предков. Это можно объяснит тем, что ветвь эволюции разветвилась и создала разных животных, которые могут быть чем-то похожи. Именно благодаря этому у нас на Земле такое разнообразие видов.
  • Эволюция никогда не стремилась к появлению разумных видов.

Разум, появившийся у человека, это всего лишь эволюционное преимущество, которое необходимо для выживания вида. К у гепарда скорость, а у хамелеона способность маскироваться.

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У обезьяны и человека есть один общий предок — проконсул, который существовал 18-15 млн лет назад. В какой-то момент среда обитания изменилась, и часть приматов были вынуждены измениться, чтобы выжить. Они спустились в саванну, научились прямо ходить, орудовать руками и есть мясо. Так отделившийся вид приматов стал человечнее. Это, конечно, если простыми словами. В реальности процесс мог длиться не один миллион лет.

Итак, мы выяснили, что проконсулы встали на две ноги только ради того, чтобы выжить. Эволюция не планировала создавать разумное существо, это понадобилось нашим предкам для выживания.

Всё просто. Сейчас им это не нужно. Они существуют в довольно комфортных условиях, и такие значимые эволюционные изменения ни к чему. Им не с кем бороться за среду обитания и никто их не вытесняет.

К тому же, мы уже знаем, что эволюция — это не превращение одного вида в другой. Это изменения на протяжении миллионов и миллиардов лет. Кто знает, может быть через несколько сотен миллионов лет какой-нибудь вид эволюционирует и выживет нас.

Стоит помнить, что эволюция полна случайностей и зависит от многих факторов. Кто знает, может быть наши потомки снова уйдут в океан или залезут на деревья.

Вероятность того, что обезьяны пойдут по стопам наших предков ничтожно мала. Но если предположить, что это именно так, то поумнеть обезьяны могут только после того, как исчезнут с лица земли люди.

Дело в том, что мы заняли уже нишу разумных существ и двигаться никак не собираемся. Мы лучше других видов оказались приспособленными для выживания. Если вдруг завтра обезьяны встанут на путь очеловечивания, им понадобится несколько миллионов лет для того, чтобы научиться использовать свой разум.

Волноваться нам не о чем, но стоит помнить, что эволюция полна случайностей.

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Метки: животные   интересное   обезьяна   природа   фото   человек   эволюция   
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30  комментариев
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11k
Евгений Час назад
А кто сказал, что они не умнеют? Они смотрят на нас и думают: Нахрен нам этот геморрой? На работу ходить, за жильё и еду платить... Тут залез на пальму, сорвал банан и сиди, наслаждайся жизнью. Самка мимо пробежала, схватил её и размножился, без каких-либо претензий и судебных разбирательств. Так что ещё надо посмотреть, кто из нас лучше эволюционировал.
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3k
Anatoly Tananykhin 2 минуты назад
На сей счет Дробышевский точно подметил - у природы нет цели кого-то превращать в человека.
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40k
Сергей 5 минут назад
Эволюционировать, ну нет.. Ищите дураков.
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11k
zlopisec 8 минут назад
Просто обезьяны считают человека тупиковой ветвью эволюции....
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15k
sonic24a 15 минут назад
и рыбы не выходят больше на сушу и рептилии не начинают летать. Что за чушь?
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1
Rinat Gazimzyanov22 22 минуты назад
Эволюция не идёт по желанию. Общий предок у человека и человекоподобной обезьяны, которые вымерла несколько миллионов лет назад. Современный обезьяны от тех обезьян далеко ушли. Никто не знает кто это был предок. Тот предок был намного ближе к человеку, чем к обезьяне. Новые виды это не новые животные. Это то же животные только с одной новой функцией и не могут иметь возможность спариваться с другим видом.Нет не одного доказательства как появляются новые животные, не виды.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Не в ту сторону смотрите (впрочем, как обычно)). Нас вытеснит "супер-разум" на небелковой основе, причем ждать уже осталось совсем не "миллионы сотен лет".
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
А что у нас с эволюцией человека? Есть куда расти?
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62k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
все значимые изобретения и открытия были совершены либо во времена смут и войн либо в военных целях . значит если обезьян поместить с стрессовые условия то они начнут умнеть.
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3k
Yàlìshān dà 49 минут назад
"Эволюция из одно вида в другой это не "превращение"."
А как же окукливание у бабочек, у жуков из личинки, это разве не превращение?
В остальном правильно, только не соглашусь с фразой: "Волноваться нам не о чем,...", человек на грани эволюционного тупика. Вместо биологического развития окружает себя искусственными усилителями. Одно могу сказать с уверенностью, мы вымрем, следующие за нами животные станут венцом эволюции.
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8k
hairov 50 минут назад
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20k
Вишенка Крокодилова 51 минуту назад
"миллионы сотен лет назад"...
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26k
Serg2001 59 минут назад
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2k
Ал Час назад
Вообще-то, человек произошел НЕ от обезьяны. Он, как и современные обезьяны, произошел от обезьяноподобных общих предков. А вот почему мы смогли, а те нет, это уже вопрос другой.
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1
Rinat Gazimzyanov22 Ал 20 минут назад
От человекоподобных. а не обезьяноподобных
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430
adssaf afasffdsga Rinat Gazimzyanov22 4 минуты назад
Мне страшно представить, как вы и ваше окружение выглядит, если проконсул для вас похож на человека.
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56k
Крокоди́л Час назад
Не случится...максимум обезьяна может стать депутатом госдумы ...
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6k
sumrаknn Час назад
несколько сот лет эволюции вида млекопитающих ? да первое млекопитающее появилось 200млн лет назад, первый примат - 50млн. И виды у него эволюционируют миллиарды лет... уровень знаний - школота.
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2k
ChePaev Час назад
"Так почему современные обезьяны не становятся на путь очеловечивания. Всё просто. Сейчас им это не нужно. Они существуют в довольно комфортных условиях, и такие значимые эволюционные изменения ни к чему. Им не с кем бороться за среду обитания и никто их не вытесняет." (с)

Пля чуваки, надо эволюционировать в человека.
-Да ну нах, мне это не нужно, я не буду( и я, и я, я тоже не буду), у нас и так ништячок, после людей много объедков остается, не надо заморачиваться о еде, у нас комфортные условия.
Типа так да?
И еще один вопрос: обезьяны же не за оду ночь из обезьян стали людьми? Ну так вроде по Дарвину. Но тогда почему мы сегодня не видим обезьян которые начали и не закончили эволюционировать, скажем наполовину ставших людьми, например, отбросившие хотя бы шерсть или пытавшиеся использовать орудия труда или охоты???
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35
анатоль ChePaev Час назад
ваш вопрос очень правильный и наверно ответить на него можно так: что мы не видим полулюдей/полуобезьян потому что люди и обезьяны два разных вида. И шанс приобрести разум у обезьян ровно такой же, как например у дельфина.
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1k
Жирный бот 2 часа назад
ну во первых у людей процесс становления разумными длился миллионы лет и даже если он сейчас идет у других животных, мы его можем не видеть..
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