Разум — не награда: почему обезьяны не эволюционируют больше в человека

Есть подозрения, что эволюция где-то нас обманула. Если человек произошёл от обезьяны, почему современные обезьяны не спешат становиться людьми? Почему они сделали это один раз и больше не хотят?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как работает эволюция и что это такое. Пересказывать всю теорию я, конечно, не буду. Главные моменты:
- Каждый существующий вид имеет далёких предков, живших миллионы сотен лет назад
- Эволюция из одно вида в другой — это не "превращение". Живые организмы сотни тысяч лет приспосабливаются к условиям проживания. Те, кто не может приспособиться, неизбежно вымирают.
- Несколько современных видов могут иметь общих предков. Это можно объяснит тем, что ветвь эволюции разветвилась и создала разных животных, которые могут быть чем-то похожи. Именно благодаря этому у нас на Земле такое разнообразие видов.
- Эволюция никогда не стремилась к появлению разумных видов.
Разум, появившийся у человека, это всего лишь эволюционное преимущество, которое необходимо для выживания вида. К у гепарда скорость, а у хамелеона способность маскироваться.
У обезьяны и человека есть один общий предок — проконсул, который существовал 18-15 млн лет назад. В какой-то момент среда обитания изменилась, и часть приматов были вынуждены измениться, чтобы выжить. Они спустились в саванну, научились прямо ходить, орудовать руками и есть мясо. Так отделившийся вид приматов стал человечнее. Это, конечно, если простыми словами. В реальности процесс мог длиться не один миллион лет.
Итак, мы выяснили, что проконсулы встали на две ноги только ради того, чтобы выжить. Эволюция не планировала создавать разумное существо, это понадобилось нашим предкам для выживания.
Всё просто. Сейчас им это не нужно. Они существуют в довольно комфортных условиях, и такие значимые эволюционные изменения ни к чему. Им не с кем бороться за среду обитания и никто их не вытесняет.
К тому же, мы уже знаем, что эволюция — это не превращение одного вида в другой. Это изменения на протяжении миллионов и миллиардов лет. Кто знает, может быть через несколько сотен миллионов лет какой-нибудь вид эволюционирует и выживет нас.
Стоит помнить, что эволюция полна случайностей и зависит от многих факторов. Кто знает, может быть наши потомки снова уйдут в океан или залезут на деревья.
Вероятность того, что обезьяны пойдут по стопам наших предков ничтожно мала. Но если предположить, что это именно так, то поумнеть обезьяны могут только после того, как исчезнут с лица земли люди.
Дело в том, что мы заняли уже нишу разумных существ и двигаться никак не собираемся. Мы лучше других видов оказались приспособленными для выживания. Если вдруг завтра обезьяны встанут на путь очеловечивания, им понадобится несколько миллионов лет для того, чтобы научиться использовать свой разум.
Волноваться нам не о чем, но стоит помнить, что эволюция полна случайностей.
Источник:
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А по части физических признаков эволюция человека уже не работает, т.к. нет естественного отбора.
А как же окукливание у бабочек, у жуков из личинки, это разве не превращение?
В остальном правильно, только не соглашусь с фразой: "Волноваться нам не о чем,...", человек на грани эволюционного тупика. Вместо биологического развития окружает себя искусственными усилителями. Одно могу сказать с уверенностью, мы вымрем, следующие за нами животные станут венцом эволюции.
Пля чуваки, надо эволюционировать в человека.
-Да ну нах, мне это не нужно, я не буду( и я, и я, я тоже не буду), у нас и так ништячок, после людей много объедков остается, не надо заморачиваться о еде, у нас комфортные условия.
Типа так да?
И еще один вопрос: обезьяны же не за оду ночь из обезьян стали людьми? Ну так вроде по Дарвину. Но тогда почему мы сегодня не видим обезьян которые начали и не закончили эволюционировать, скажем наполовину ставших людьми, например, отбросившие хотя бы шерсть или пытавшиеся использовать орудия труда или охоты???