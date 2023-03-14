Разум — не награда: почему обезьяны не эволюционируют больше в человека

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, как работает эволюция и что это такое. Пересказывать всю теорию я, конечно, не буду. Главные моменты:

Каждый существующий вид имеет далёких предков, живших миллионы сотен лет назад

Эволюция из одно вида в другой — это не "превращение". Живые организмы сотни тысяч лет приспосабливаются к условиям проживания. Те, кто не может приспособиться, неизбежно вымирают.

Несколько современных видов могут иметь общих предков. Это можно объяснит тем, что ветвь эволюции разветвилась и создала разных животных, которые могут быть чем-то похожи. Именно благодаря этому у нас на Земле такое разнообразие видов.

Эволюция никогда не стремилась к появлению разумных видов.

Разум, появившийся у человека, это всего лишь эволюционное преимущество, которое необходимо для выживания вида. К у гепарда скорость, а у хамелеона способность маскироваться.