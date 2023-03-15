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В Железногорске мужчина ограбил своего собутыльника, чтобы устроить достойные поминки котику, и сел в тюрьму на 4 года

В Железногорске мужчина ограбил своего собутыльника, чтобы устроить достойные поминки котику, и сел в тюрьму на 4 года

Автор:
15 марта 2023 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   деньги   интересное   котик   кража   преступление   фото   
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Котики уже давно правят миром, это ни для кого не секрет. Житель Железногорска стал свидетелем смерти своего любимца и решил проводить его в последний путь достойно. Вот только денег на это не было и мужчине пришлось пойти на преступление.

В Железногорске мужчина со своим другом культурно выпивал дома спиртные напитки. Когда водка закончилась, мужик побежал за ещё одной бутылкой. Возвращаясь домой с покупкой он увидел, как его любимого кота сбила машина насмерть. Увидев бездыханного тело Барсика, мужчина не смог сдержать эмоций. Придя в себя, он похоронил питомца во дворе. В память о пушистом любимце мужчина решил устроить поминки. Он заказал фотографию Барсика с чёрной ленточкой и в траурной рамке.

Вернувшись домой, он встретил своего собутыльника. Безутешный хозяин попросил у него денег в долг на поминки, но тот оказался.

Тогда мужик толкнул своего собутыльника и забрал у него сумку, в которой было 3500 рублей и телефон. За кражу суд вынес приговор: 4,5 года строгого режима.

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Метки: Россия   Юмор   деньги   интересное   котик   кража   преступление   фото   
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5  комментариев
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14k
FatZilla Час назад
Реалии России
За 3500 рублей - 4,5 года колонии
За 5 камазов денег - домашний арест какой-нибудь и год условно, а то и просто на другую должность переведут.
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3k
Едондер пуп 12 минут назад
В котором из Железногорсков?.. Впрочем, ладно...
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18k
Виталий Касандров Полчаса назад
Насколько я знаю УК за кражу (если не крупном размере и проч) более 2 лет не дают.
Так что как видно квалифицировали как грабеж,либо маргинал и так был под условкой и добавили.
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21k
babuby 56 минут назад
Ну вот вам доброта, и человеколюбие. Из-за мёртвого кота, ограбить человека угрожая ножом.
Достойная тема, для Пятничных алкопостов!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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