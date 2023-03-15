В Железногорске мужчина ограбил своего собутыльника, чтобы устроить достойные поминки котику, и сел в тюрьму на 4 года

Котики уже давно правят миром, это ни для кого не секрет. Житель Железногорска стал свидетелем смерти своего любимца и решил проводить его в последний путь достойно. Вот только денег на это не было и мужчине пришлось пойти на преступление.
В Железногорске мужчина со своим другом культурно выпивал дома спиртные напитки. Когда водка закончилась, мужик побежал за ещё одной бутылкой. Возвращаясь домой с покупкой он увидел, как его любимого кота сбила машина насмерть. Увидев бездыханного тело Барсика, мужчина не смог сдержать эмоций. Придя в себя, он похоронил питомца во дворе. В память о пушистом любимце мужчина решил устроить поминки. Он заказал фотографию Барсика с чёрной ленточкой и в траурной рамке.
Вернувшись домой, он встретил своего собутыльника. Безутешный хозяин попросил у него денег в долг на поминки, но тот оказался.
Тогда мужик толкнул своего собутыльника и забрал у него сумку, в которой было 3500 рублей и телефон. За кражу суд вынес приговор: 4,5 года строгого режима.
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За 3500 рублей - 4,5 года колонии
За 5 камазов денег - домашний арест какой-нибудь и год условно, а то и просто на другую должность переведут.
Так что как видно квалифицировали как грабеж,либо маргинал и так был под условкой и добавили.
Достойная тема, для Пятничных алкопостов!