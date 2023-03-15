В Железногорске мужчина ограбил своего собутыльника, чтобы устроить достойные поминки котику, и сел в тюрьму на 4 года

В Железногорске мужчина со своим другом культурно выпивал дома спиртные напитки. Когда водка закончилась, мужик побежал за ещё одной бутылкой. Возвращаясь домой с покупкой он увидел, как его любимого кота сбила машина насмерть. Увидев бездыханного тело Барсика, мужчина не смог сдержать эмоций. Придя в себя, он похоронил питомца во дворе. В память о пушистом любимце мужчина решил устроить поминки. Он заказал фотографию Барсика с чёрной ленточкой и в траурной рамке.

Вернувшись домой, он встретил своего собутыльника. Безутешный хозяин попросил у него денег в долг на поминки, но тот оказался.