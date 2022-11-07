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В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз

В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз

Автор:
07 ноября 2022 15:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   дворец спорта   интересное   краснодар   открытие   фото   чиновники   
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В Краснодаре построили новый Дворец водных видов спорта. Огромное, красивое здание входит в состав многофункционального спорткомплекса «Город спорта». Сначала Дворе спорта открыли в сентябре, а потом в ноябре. Как так получилось? Дело в том, что сначала открытие провёл министр спорта. Губернатор обиделся и решил открыть Дворец ещё раз.

Первым открытие Дворца водных видов спорта совершили помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин и атаман Кубани Александр Власов. На праздник позвали знаменитых российских спортсменов и мелких чиновников, для массовки. Зрители приехали рано утром, чтобы посмотреть на тестовые соревнования по водному поло и синхронному плаванию. Чиновники радостно вещали в микрофон, все довольны.

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Все, кроме губернатора. На праздник жизни не позвали Вениамина Кондратьева. Он расстроился, что все лавры забрали федеральные чиновники и решил ещё раз открыть Дворец водных видов спорта. 4 ноября, в День народного единства дворец «открыли» снова. На праздник опять собрались спортсмены и чиновники. Губернатор со всеми пообщался, и остался доволен, уточняет Baza.

Вот только местные жители сообщают, что Дворец водных видов спорта до сих пор не открыт для всех желающих. Обычные люди не могут попасть в здание. Может быть, нужно ещё одно открытие, "контрольное"?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   дворец спорта   интересное   краснодар   открытие   фото   чиновники   
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13  комментариев
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61k
google.ru 14 часов назад
Как же так обошли губернатора-это какой то позор?..
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276
MidMaster 5 часов назад
Чиновничий балаган
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5k
AMD 8 часов назад
А губернатор не чиновник?
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2k
poбт 13 часов назад
29 сентября провели тестовый запуск
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-29-sentyabrya-proveli-testovyj-zapusk-dvortsa-vodnyh-vidov-sportahttps://kuban24.tv/item/v-krasnodare-29-sentyabrya-proveli-testovyj-zapusk-dvortsa-vodnyh-vidov-sporta
а конкретно открытие 4 ноября
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-den-narodnogo-edinstva-otkryli-dvorets-vodnyh-vidov-sportahttps://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-den-narodnogo-edinstva-otkryli-dvorets-vodnyh-vidov-sporta
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4k
!ГЕНнадий 14 часов назад
Блин, убудет что-ли?.. открыл-переоткрыл..
"викинги за 500 лет до Колумба не только добрались до северо-восточного побережья Америки, но и пытались там обосноваться. Аргументы оказались настолько весомыми, что осенью 1964 года президент США Линдон Джонсон подписал законопроект о ежегодном праздновании 9 октября Дня Лейфа Эйрикссона викинга, который, согласно старым исландским сагам, первым высадился на северо-восточном побережье американского материка, названного норманнами Винландом..."
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7k
GROMOZEKA 14 часов назад
«Вот только местные жители сообщают, что Дворец водных видов спорта до сих пор не открыт для всех желающих»

А разве кто-то говорил о всех желающих?
По моему изначально и декларировалось, что там будут заниматься ученики спортшкол и резервов.
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5k
Дмитрий 14 часов назад
А губернатор точно "открывал"? Или просто посетил 4.11? Ленточку во второй раз перерезали? Без относительно к губернатору(шибко далеко живу от Краснодара). Умение преподносить новости у нас, знаете, последнее время то ещё занятие! Просто у нас примерно так же было(только учреждение другое было). Губернатор приехал позже и посетил уже открытое учреждение. И, естественно, освещались оба события.
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22k
Добрый Алабай 14 часов назад
Губернаторская самореклама - основа их жизнедеятельности.
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15k
Совранский 14 часов назад
жаль матерится не дают - а тут, по другому и слов не найти!!!
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5k
Наталья 14 часов назад
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