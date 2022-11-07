В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз

Все, кроме губернатора. На праздник жизни не позвали Вениамина Кондратьева. Он расстроился, что все лавры забрали федеральные чиновники и решил ещё раз открыть Дворец водных видов спорта. 4 ноября, в День народного единства дворец «открыли» снова. На праздник опять собрались спортсмены и чиновники. Губернатор со всеми пообщался, и остался доволен, уточняет Baza.