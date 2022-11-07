В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз

В Краснодаре построили новый Дворец водных видов спорта. Огромное, красивое здание входит в состав многофункционального спорткомплекса «Город спорта». Сначала Дворе спорта открыли в сентябре, а потом в ноябре. Как так получилось? Дело в том, что сначала открытие провёл министр спорта. Губернатор обиделся и решил открыть Дворец ещё раз.
Первым открытие Дворца водных видов спорта совершили помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин и атаман Кубани Александр Власов. На праздник позвали знаменитых российских спортсменов и мелких чиновников, для массовки. Зрители приехали рано утром, чтобы посмотреть на тестовые соревнования по водному поло и синхронному плаванию. Чиновники радостно вещали в микрофон, все довольны.
Все, кроме губернатора. На праздник жизни не позвали Вениамина Кондратьева. Он расстроился, что все лавры забрали федеральные чиновники и решил ещё раз открыть Дворец водных видов спорта. 4 ноября, в День народного единства дворец «открыли» снова. На праздник опять собрались спортсмены и чиновники. Губернатор со всеми пообщался, и остался доволен, уточняет Baza.
Вот только местные жители сообщают, что Дворец водных видов спорта до сих пор не открыт для всех желающих. Обычные люди не могут попасть в здание. Может быть, нужно ещё одно открытие, "контрольное"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-29-sentyabrya-proveli-testovyj-zapusk-dvortsa-vodnyh-vidov-sportahttps://kuban24.tv/item/v-krasnodare-29-sentyabrya-proveli-testovyj-zapusk-dvortsa-vodnyh-vidov-sporta
а конкретно открытие 4 ноября
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-den-narodnogo-edinstva-otkryli-dvorets-vodnyh-vidov-sportahttps://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-den-narodnogo-edinstva-otkryli-dvorets-vodnyh-vidov-sporta
"викинги за 500 лет до Колумба не только добрались до северо-восточного побережья Америки, но и пытались там обосноваться. Аргументы оказались настолько весомыми, что осенью 1964 года президент США Линдон Джонсон подписал законопроект о ежегодном праздновании 9 октября Дня Лейфа Эйрикссона викинга, который, согласно старым исландским сагам, первым высадился на северо-восточном побережье американского материка, названного норманнами Винландом..."
А разве кто-то говорил о всех желающих?
По моему изначально и декларировалось, что там будут заниматься ученики спортшкол и резервов.