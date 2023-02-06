"Это он в чём?": под Иркутском открыли памятник советскому генералу, который наводит на неприятные ассоциации

31 января в Баклашах (Ирткусткая область) открыли памятник генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову. Открытие памятника приурочили к 120-летию со дня рождения Белобородова. Памятник представляет собой фигуру генерала, который по пояс стоит в сибирской земле. Да, если что, то эта коричневая субстанция — земля русская.
По задумке художника, Бедобородов стоит в родной сибирской земле. В руках у генерала книга, а правая рка заведена за спину. На открытии памятника был глава региона и жители села Баклаши.
Несмотря на глубокую мысль художника, россиянам не удалось увидеть сибирскую землю. В коричневой субстанции они разглядели нечто другое.
– В работе принимали участие краеведы, историки, архитекторы, художники. Макет создал 45-летний скульптор Алексей Тугаринов, эту работу мы неоднократно обсуждали с общественностью Шелеховского района. Макет согласовали, а затем направили сыну полководца Владимиру Афанасьевичу Белобородову. Только после этого приступили к работе над созданием монумента. Постарались учесть все детали: вплоть до размера шрифта на памятной табличке, – рассказал Федор Саломатов, генеральный директор группы компаний «Старатель»
А вы увидели тут сибирскую землю?
Источник:
- В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз
- Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и целлофановую плёнку
- Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались
- На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского
- В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами
А может виновато больное общество которое везде видит пошлость и гадость???