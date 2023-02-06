"Это он в чём?": под Иркутском открыли памятник советскому генералу, который наводит на неприятные ассоциации

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Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и...

Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались

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