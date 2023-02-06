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"Это он в чём?": под Иркутском открыли памятник советскому генералу, который наводит на неприятные ассоциации

"Это он в чём?": под Иркутском открыли памятник советскому генералу, который наводит на неприятные ассоциации

Автор:
06 февраля 2023 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: Иркутск   Россия   Юмор   интересное   искусство   памятник   фото   
1363
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31 января в Баклашах (Ирткусткая область) открыли памятник генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову. Открытие памятника приурочили к 120-летию со дня рождения Белобородова. Памятник представляет собой фигуру генерала, который по пояс стоит в сибирской земле. Да, если что, то эта коричневая субстанция — земля русская.

По задумке художника, Бедобородов стоит в родной сибирской земле. В руках у генерала книга, а правая рка заведена за спину. На открытии памятника был глава региона и жители села Баклаши.

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Несмотря на глубокую мысль художника, россиянам не удалось увидеть сибирскую землю. В коричневой субстанции они разглядели нечто другое.

– В работе принимали участие краеведы, историки, архитекторы, художники. Макет создал 45-летний скульптор Алексей Тугаринов, эту работу мы неоднократно обсуждали с общественностью Шелеховского района. Макет согласовали, а затем направили сыну полководца Владимиру Афанасьевичу Белобородову. Только после этого приступили к работе над созданием монумента. Постарались учесть все детали: вплоть до размера шрифта на памятной табличке, рассказал Федор Саломатов, генеральный директор группы компаний «Старатель»

А вы увидели тут сибирскую землю?

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Метки: Иркутск   Россия   Юмор   интересное   искусство   памятник   фото   
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11  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
что у скульптора в голове, то и на изваянии
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15k
Элитный тигр 24 минуты назад
В фото этих плюшек наверно тоже можно кучу говна разглядеть. Как говориться, бабочкам-цветы, мухам - гавно...
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8k
Trenzel2003 44 минуты назад
И небо голубое. И радуга радужная. Все ассоциации кругом.
А может виновато больное общество которое везде видит пошлость и гадость???
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2k
NIS Час назад
К размеру шрифта на табличке вопросов не имею !
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2k
веселый просто Час назад
А в руке у него устав или библия?
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
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9k
Antonium Час назад
Скульптора может обидеть каждый! А вообще это к деньгам.
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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Если , что то у товарища Джугашвили не прошёл бы этот памятник естественный отбор .
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9k
Владимир 2 часа назад
Человек кремень, человек скала. Но нет, у всех ассоциация странная.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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