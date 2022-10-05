"Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей

Местные активисты, увидев пост Александра, организовали сбор средств для бойцов, чтобы они могли купить еды. Парни покушали, а в часть нагрянула проверка с самим губернатором региона Никитиным.

Заявления Лащенкин вывели из себя двух чиновников, которые принялись писать ему гадости.

Первая — Светлана Новикова, начальник отдела культуры Кулебакской администрации.

Женщина (начальник отдела культуры, заметьте) назвала Александра моделью "которую будут иметь" и угрожала трибуналом.