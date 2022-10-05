"Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей

Дерзкая чиновница из Нижегородской области загнобила бойца-добровольца, который в сети рассказывал о всех проблемах в армии и в учебной части. Парень пожаловался на недостаток еды, и местные активисты объявили сбор средств. Однако чиновники не поддержали эту инициативу и наехали на парня.
Александр Лащенкин из города Кулебаки вместе с мобилизованными пошёл добровольцем в сентябре. В сети Александр стал публиковать ролики, на которых видны все внутренние проблемы в армии и учебных частей. Например, на одном из видео Александру с товарищами пришлось спать в необогреваемом автобусе без еды, которую предложили покупать за свой счет.
Местные активисты, увидев пост Александра, организовали сбор средств для бойцов, чтобы они могли купить еды. Парни покушали, а в часть нагрянула проверка с самим губернатором региона Никитиным.
Заявления Лащенкин вывели из себя двух чиновников, которые принялись писать ему гадости.
Первая — Светлана Новикова, начальник отдела культуры Кулебакской администрации.
Женщина (начальник отдела культуры, заметьте) назвала Александра моделью "которую будут иметь" и угрожала трибуналом.
Второй чиновник — представитель ЛДПР в округе Артем Веснин. Мужчина тоже наехал на бойца за публикацию видео.
Глава МСУ г.о.г. Кулебаки Нижегородской области Валерий Юрасов отметил, что сейчас будет проводиться проверка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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страна ничего не потеряет.
Говнюки
И это еще при том, что мы готовились к этой войне последние годы, сами нанесли превентивный удар итд
И пр этом, имеем колоссальные проблемы в организации мобилизации!!!
Позор, других слов нет.
Можете сейчас минусить и рассказывать, что я засланый казачёк итд и что все у нас зае.. ись и это укр пропаганда снимает все те сотни роликов в интернете.
Но тогда ваше поведение будет как у этой чиновницы. Пытаться спрятать мусор под ковер. Но чище от этого не станет. Либо мы все об этом будем говорть и это дойдет до самых верхов. Либо будем продолжать быть страусом.
Всегда нашу страну очищала война.
Разве Шойгу готов был в мирное время уволить [мат] Булгакова с его голубым лобби? неа,, А вот поди ж ты , месяц назад снесли его. надеемся, что это только начало
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Флуд
Новореги свиноротые ежедневно сюда приходят и испражняются. Сайту с этого какая-то прибыль?
Разжигание межнациональной розни