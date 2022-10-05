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"Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей

"Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей

Автор:
05 октября 2022 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   Россия   деньги   интересное   мобилизация   призывник   соцсети   фото   чиновники   
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Дерзкая чиновница из Нижегородской области загнобила бойца-добровольца, который в сети рассказывал о всех проблемах в армии и в учебной части. Парень пожаловался на недостаток еды, и местные активисты объявили сбор средств. Однако чиновники не поддержали эту инициативу и наехали на парня.

Александр Лащенкин из города Кулебаки вместе с мобилизованными пошёл добровольцем в сентябре. В сети Александр стал публиковать ролики, на которых видны все внутренние проблемы в армии и учебных частей. Например, на одном из видео Александру с товарищами пришлось спать в необогреваемом автобусе без еды, которую предложили покупать за свой счет.

Местные активисты, увидев пост Александра, организовали сбор средств для бойцов, чтобы они могли купить еды. Парни покушали, а в часть нагрянула проверка с самим губернатором региона Никитиным.

Заявления Лащенкин вывели из себя двух чиновников, которые принялись писать ему гадости.

Первая — Светлана Новикова, начальник отдела культуры Кулебакской администрации.

Женщина (начальник отдела культуры, заметьте) назвала Александра моделью "которую будут иметь" и угрожала трибуналом.

Второй чиновник — представитель ЛДПР в округе Артем Веснин. Мужчина тоже наехал на бойца за публикацию видео.


Глава МСУ г.о.г. Кулебаки Нижегородской области Валерий Юрасов отметил, что сейчас будет проводиться проверка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Россия   деньги   интересное   мобилизация   призывник   соцсети   фото   чиновники   
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101  комментарий
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9k
SSD 3 часа назад
Чиновники, как обычно - обосрались, сейчас начнут орать, что их взломали, или слова "вырвали из контекста", а эта по культуре - АУЕшница какая то.)))
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−161
Валерий Петров 6 минут назад
чиноту в первую очередь надо мобилизовывать и политиканов, вместе с родней вне зависимости от пола.
страна ничего не потеряет.
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1k
Alex 8 минут назад
А потом эти мрази удивляются, почему их ненавидят и хотят повесить. Российский чиновник - своего рода блохи на теле страны.
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2k
Р Х 9 минут назад
Из начальника отдела культуры культура так и прёт. Только не та и не из того отверстия.
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293
Javier 12 минут назад
С такими чинушами, врагу и агентурную сеть развивать не приходится. Сами изнутри всё разваливают...
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35
Катрин 16 минут назад
ахренеть! Заразы какие. Сидят, собаки, в своих теплых кабинетиках, и указывают, что надо и что не надо делать добровольцу. И что за тон!
Говнюки
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−18
Комментарий удален
−18
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−18
3
Александр Завьялов Полчаса назад
Не вижу причин чему-то удивляться. Макарошки всегда стоят одинаково, государство не просило вас рожать, денег нет но вы держитесь, и так далее. Всё ожидаемо и предсказуемо.
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−18
1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Чиновники в очередной раз показали, что они конченные ублюдки! Просиживая свои жирные жопы в теплых, мягких креслах ещё имеют наглость что-то говорить парню, который пошел добровольцем! Им бы поучаствовать в конкурсе уродов, призовые места гарантированы!
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
Я не могу понять, нам рассказывали, про то какой у нас порядок в армии, какая она крутая итд. Как Шойгу там все наладил за 2 недели после Сердюкова (походу наладил от отличную работу отдела рекламы, не убрав даже дедовщину). И вот, первая "ЧАСТИЧНАЯ" мобилизация и даже для этого Небольшого кол-ва солдатов, нет амуниции!!! Нет казарм, ничегг нет, с людьми обращаются как со скотами. Можете называть меня укропитеком итд (хотя это не так и я выступаю в этом конфликте на стороне РФ)
И это еще при том, что мы готовились к этой войне последние годы, сами нанесли превентивный удар итд
И пр этом, имеем колоссальные проблемы в организации мобилизации!!!
Позор, других слов нет.
Можете сейчас минусить и рассказывать, что я засланый казачёк итд и что все у нас зае.. ись и это укр пропаганда снимает все те сотни роликов в интернете.
Но тогда ваше поведение будет как у этой чиновницы. Пытаться спрятать мусор под ковер. Но чище от этого не станет. Либо мы все об этом будем говорть и это дойдет до самых верхов. Либо будем продолжать быть страусом.
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285
Алексей Губин Denis Cudreacov Полчаса назад
Соловьев второй день по этому поводу всех разносит.
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35
Катрин Denis Cudreacov 15 минут назад
ВСЕ ПРАВИЛЬНО говоришь!
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35
Катрин Илья 12 минут назад
я думаю, что в армии такой клубок порочных связей, который может разрушить тольок такая сиуация.
Всегда нашу страну очищала война.
Разве Шойгу готов был в мирное время уволить [мат] Булгакова с его голубым лобби? неа,, А вот поди ж ты , месяц назад снесли его. надеемся, что это только начало
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7k
mbr 39 минут назад
Всех этих чиновников нужно признавать агентами ВСУ, и вплоть до высшей меры наказания.
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35
Катрин Ashabad 11 минут назад
отправила жалобу. согласна, чувак перешел грань
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Комментарий удален. Причина: флуд
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276
Liberman 44 минуты назад
На самом деле в любом захолустье - самоуправство чинушей. Везде. Они просто "охуели_от_собственной_невъебучести", и как же приятно когда эти уе...ны падают ниц узнав что у меня близкий родственник депутат ГД. Для будущих вопросов- не призвали, повестку пришлют - пойду ни секунды не думая, все уже обдумал. Я себе никогда не позволял кичиться в народе или выеживаться, "типа я - бог, а вокруг все насраны". Да и мои родственники никогда себе этого не позволяли. Но вот таких выродков как эти чинуши - разжаловать из мещан в холопы. При том весь род на 7 поколений.
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1k
Andrey 45 минут назад
я конечно могу ошибаться, но вроде телефоны с gps запрещены в армии полностью
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293
Javier Andrey 17 минут назад
Только в секретных частях и на фронте. В учебке пользуйся
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5k
Vladimir 52 минуты назад
Я не беру в расчет такие понятия как совесть, патриотизм и прочее, чиновникам они не свойственны. Но, блин, куда делось чинопочитание? Почему две особи позволили себе высказываться раньше начальника? Губернатор поехал сам разбираться, сиди и жди команды. Короче: допиз ... сь.
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WhiteRat

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