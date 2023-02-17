У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён

У депутата Владимира Плотникова из Перми, который призывает бороться с нетрадиционными семейными ценностями, обнаружилось сразу три семьи. С каждой он катается за границу поочереди и имеет как минимум пятерых детей от разных женщин.
Совсем недавно Владимир Плотников предложил ввести цензуру и заняться «воспитанием идеологии», чтобы россияне не смотрели на Запад и сильнее любили Россию с её традиционными ценностями. Однако сам Плотников не спешит поддерживать семейные ценности.
Во время СВО Плотников катался по заграничным курортам, и даже не один раз. С собой он брал разных женщин, которые оказались его гражданскими жёнами. Как выяснил расследовательский проект «Пермь 36,6», у Плотникова три жены: Светлана, Анастасия и Елена.
От Светланы у депутата есть два сына, которые регулярно бывают в Дубае. Ещё двое детей у Плотникова могут быть от Анастасии и одна дочь — от Елены. Во время интервью он рассказывал о каких-то других своих детях, так что их может быть больше, чем пять.
Судя по публикациям его жён, депутат ездит на отдых с каждой поочереди. Причём разница между перелётами может составлять всего несколько дней.
Все женщины Плотникова любят тяжёлый люкс. Каждая из жён Плотникова ведёт роскошный образ жизни, только у Елены журналисты «Пермь 36,6» обнаружили 37 люксовых сумок общей стоимостью 7 млн. рублей. Также Плотников переписал часть своего имущества и бизнеса на детей.
Вот полное расследование
Источник:
Источник:
- Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались
- В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз
- В Таганроге прикрыли общественный туалет с игровыми автоматами
- В Новоуральске мобилизовали депутата, который полтора месяца назад обошёл на выборах местного военного комиссара
- "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями
ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ!!!
Копни поглубже - ой чаго найдешь
Покемонку походу вообще не берут, вот и завидует
И сам аморален.
Разве нет?
Почему ещё можно быть против геев, если тебя лично эти самые геи никак не касаются? Только заботясь о моральном облике нации. Других причин нет.
Или есть?
А ежели своровал где, давайте факты и пусть СК и прокуратура возбуждаются.
Вот если бы у него было три мужа-можно было бы клеймить позором.
А так можно только позавидовать... :)
Кстати деньги свои, я так понимаю, он заработал не на должности депутата, он крупный бизнесмен... так чего их считать, как и его жен и детей, завидно?))
Дальше можно не читать, контора «Пермь 36,6» это бывшая экстремистская организация «штаба Навального».
«Пермь 36.6» позиционирует себя как расследовательский проект, возглавляемый экс-координатором пермского филиала ФБК Сергеем Уховым (ФБК- НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской, запрещена и ликвидирована по решению суда).
О самом Ухове в открытых источниках известно не много. Общественно-политической деятельностью он заинтересовался в 2014 году. А осенью 2018 года активист уже стал координатором штаба Навального в Перми.
Стоит также отметить, что ранее Ухов со своей супругой были арестованы по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей в «Фонде борьбы с коррупцией»*. Сначала сумма была распилена на несколько лицевых счетов, а после передана фонду через банкоматы.
Само собой у них лицемерные лозунги "Против войны" и.т.д