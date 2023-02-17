У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён

От Светланы у депутата есть два сына, которые регулярно бывают в Дубае. Ещё двое детей у Плотникова могут быть от Анастасии и одна дочь — от Елены. Во время интервью он рассказывал о каких-то других своих детях, так что их может быть больше, чем пять.

Судя по публикациям его жён, депутат ездит на отдых с каждой поочереди. Причём разница между перелётами может составлять всего несколько дней.