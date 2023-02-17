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У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён

У депутата, который яро защищает семейные ценности, нашли сразу трёх жён

Автор:
17 февраля 2023 13:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   депутат   интересное   многожёнство   семейные ценности   фото   
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У депутата Владимира Плотникова из Перми, который призывает бороться с нетрадиционными семейными ценностями, обнаружилось сразу три семьи. С каждой он катается за границу поочереди и имеет как минимум пятерых детей от разных женщин.

Совсем недавно Владимир Плотников предложил ввести цензуру и заняться «воспитанием идеологии», чтобы россияне не смотрели на Запад и сильнее любили Россию с её традиционными ценностями. Однако сам Плотников не спешит поддерживать семейные ценности.

Во время СВО Плотников катался по заграничным курортам, и даже не один раз. С собой он брал разных женщин, которые оказались его гражданскими жёнами. Как выяснил расследовательский проект «Пермь 36,6», у Плотникова три жены: Светлана, Анастасия и Елена.

От Светланы у депутата есть два сына, которые регулярно бывают в Дубае. Ещё двое детей у Плотникова могут быть от Анастасии и одна дочь — от Елены. Во время интервью он рассказывал о каких-то других своих детях, так что их может быть больше, чем пять.

Судя по публикациям его жён, депутат ездит на отдых с каждой поочереди. Причём разница между перелётами может составлять всего несколько дней.

Все женщины Плотникова любят тяжёлый люкс. Каждая из жён Плотникова ведёт роскошный образ жизни, только у Елены журналисты «Пермь 36,6» обнаружили 37 люксовых сумок общей стоимостью 7 млн. рублей. Также Плотников переписал часть своего имущества и бизнеса на детей.

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Метки: Россия   Юмор   депутат   интересное   многожёнство   семейные ценности   фото   
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58  комментариев
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9k
Владимир Час назад
Так радеет что завел аж 3 семьи. Традиционные? Традиционные! Только три. Честно не вижу фальши. Всех всё устраивает, под хвост не шпилится, в чем проблема?
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17k
Сергей 8 минут назад
Пока у других ни одной семьи нет - депутат аж три завёл! Помогает народу, улучшает демографию.
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8k
Влад 9 минут назад
это сколько же надо (хотел написать зарабатывать)) пистить гос. имущества, толкать коррупционные схемы и тд и тп-чтобы вот так жить... и это обычный депутат!!! вот по тв про патриотизм вопят-и тут такое- и такое повсеместно!!! вы таких пару тысяч публично на кол посадите-вот тогда про ура патриотизм и вопите ...
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1k
SoulSeeker 13 минут назад
Ну молодец же - не мальчиков щупает, а женщин - при том вроде бы довольно неплохих, и не просто так щупает, а осмысленно - вон сколько детей настрогал. Молодчина. У Соломона и Владимира Святого вроде как по 800 наложниц было - так что это самая что ни на есть традиционная ценность. Вот если бы он геем был, или там зоофилом - это конечно да, залёт...а тут - живое воплощение традиционной мужественности.
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22k
Mike Miller 14 минут назад
С борцами с п.и.д.о.р.а.с.а.м.и. и ярыми поддерживателями СВО
ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ!!!
Копни поглубже - ой чаго найдешь
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10k
Shtoppi 14 минут назад
если судить по описаниям выше, воровать этому "падишаху" приходится за троих чтобы всех своих "иждивенцев" содержать по королевски, да и себя любимого отсутствием роскоши не обидеть.
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15k
Элитный тигр 21 минуту назад
Было б у меня столько бабла, я бы и больше смог.

Покемонку походу вообще не берут, вот и завидует
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8k
Axel 21 минуту назад
И что? Он же с женщинами. Родители разнополые)
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1k
Алексей Полчаса назад
Если жена не против двух других дам, то в чём проблема-то? О детях заботится, никого не кидает.

А ежели своровал где, давайте факты и пусть СК и прокуратура возбуждаются.
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1k
investas Полчаса назад
А что такого ну может богатый человек содержать три семьи, ну ок, президент говорил поднимать рождаемость - вот и поднимает. Выполняет указ. Ну то что доходы миллиардные, ну это уже в следственный комитет и фсб.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Ну это он троекратно защитил традиционные семейные ценности.
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43k
Aleksandr Полчаса назад
Ну что такого? Три жены-это вполне традиционно.
Вот если бы у него было три мужа-можно было бы клеймить позором.
А так можно только позавидовать... :)
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2k
fkamash Полчаса назад
Ну женат то он на одной сейчас. Остальных - поддерживает. Молодец. Не вижу проблемы.
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10k
GROMOZEKA Полчаса назад
Если б я был султан
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2k
Димон Полчаса назад
У меня бы было столько денег, я бы 10 завел, в чем проблема то? тут не знаешь как однк прокормить прост.
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1k
Mil-ast 38 минут назад
Так у пропагандиста В. Соловьева, который так же топит за семейные ценности - уже третий брак.
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52k
dima423 43 минуты назад
Ну вот она говорит - "люди которые призывают вас к патриотизму, сами не патриоты... или люди которые зовут вас воевать, сами не воюют..." - Ну и что теперь, это значит что надо всем гражданам РФ не быть патриотами, или не защищать родину на войне? что это все плохо?
Кстати деньги свои, я так понимаю, он заработал не на должности депутата, он крупный бизнесмен... так чего их считать, как и его жен и детей, завидно?))
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9k
МихА 46 минут назад
Во всей этой истории вижу только один минус,,, тёщи тоже три.
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10k
Летучий Мыш 49 минут назад
Когда только работать успевает при таком графике поездок)
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6k
klop 50 минут назад
// Как выяснил расследовательский проект «Пермь 36,6»... //

Дальше можно не читать, контора «Пермь 36,6» это бывшая экстремистская организация «штаба Навального».

«Пермь 36.6» позиционирует себя как расследовательский проект, возглавляемый экс-координатором пермского филиала ФБК Сергеем Уховым (ФБК- НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской, запрещена и ликвидирована по решению суда).

О самом Ухове в открытых источниках известно не много. Общественно-политической деятельностью он заинтересовался в 2014 году. А осенью 2018 года активист уже стал координатором штаба Навального в Перми.

Стоит также отметить, что ранее Ухов со своей супругой были арестованы по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей в «Фонде борьбы с коррупцией»*. Сначала сумма была распилена на несколько лицевых счетов, а после передана фонду через банкоматы.

Само собой у них лицемерные лозунги "Против войны" и.т.д
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3k
Daimos 54 минуты назад
Часто едет отдыхать, детей и жен не сосчитать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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