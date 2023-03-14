Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера

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Каждый год Vanity Fair проводит вечеринку после вручения премии «Оскар» для крупнейших мировых звезд. Знаменитости в своих лучших нарядах собираются в одном месте, чтобы поздравить победителей, утешить проигравших и, конечно же, пофотографироваться. Марк Селигер — официальный фотограф мероприятия, уже много лет отвечающий за портреты присутствующих суперзвезд.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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