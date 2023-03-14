Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера

19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной

14 актеров, которые отказались сниматься в откровенных сценах из уважения к семье, религии или...

«Та еще стерва»: истории людей, знавших знаменитостей до того, как те прославились

10 интересных фактов о плохом голливудском парне Уэсли Снайпсе

Знаменитости, которые явно перестарались с улучшением внешности

20 знаменитостей, которых отвергли другие знаменитости