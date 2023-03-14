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Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера

Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера

Автор:
14 марта 2023 17:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vanity fair   голливуд   звезды   знаменитости   оскар   шоу бизнес   
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Каждый год Vanity Fair проводит вечеринку после вручения премии «Оскар» для крупнейших мировых звезд. Знаменитости в своих лучших нарядах собираются в одном месте, чтобы поздравить победителей, утешить проигравших и, конечно же, пофотографироваться. Марк Селигер — официальный фотограф мероприятия, уже много лет отвечающий за портреты присутствующих суперзвезд.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: vanity fair   голливуд   звезды   знаменитости   оскар   шоу бизнес   
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8  комментариев
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11k
Просто Царь Час назад
С такими прыщами лучше закрытое платье.
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131
Йож ДонеццкиЙ Минуту назад
Ченнинг постарел, а вот "мама Стифлера" вообще не изменилась!
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23k
Валерий 6 минут назад
Мама Стифлера, еще пара - знаю. Остальные, это кто? И где овальный?
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14
Dmitry 13 минут назад
А где главная звезда прошлого вручения - Уилл Смит? Почему он в этот раз не заехал кому-нибудь по морде? Все очень ждали, гламурное фото жертвы с фингалом под глазом было бы феерично! Голливуд не справляется со своей главной задачей - развлекать публику!
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695
Гиви 19 минут назад
А где-то ест вечернюю баланду Олёша Овальный
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279
Purple_Bear Полчаса назад
Из всех перечисленных актёров и актрис я знаю только троих: Фрейзер (Мумия, Чергильное сердце) , Бейкон (вечно играет негодяев, но эталонных) и Китон (Бэтмэн 1,2). Остальные хз кто.
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11k
GROMOZEKA Полчаса назад
Бабка Пелотка с мужем и тут успели отметиться.
А хде жи семейка Овальных?
Или хозяева не разрешили с6иматься?
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8k
Axel Час назад
А почему Навального нет? За него тоже статуэтку выдали. Забыли приглашение отправить или рожей не вышел?
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