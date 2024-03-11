Худшие образы на премии Оскар-2024

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Вчера прошла церемония вручения наград Оскар. Больше всего призов получил фильм "Оппенгеймер". Но мы посмотрим сегодня на то, в чём появились на премии и красной дорожке голливудские звёзды. И многим пора бы сменить стилистов, потому что их образ явно неудачные.
1. Эрика Александр словно не знала, как испортить белое платье - и надела странную юблку сверху
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9. Не обошлось и без сюрпризов: Кена вышел голый на сцену, чтобы объявить лучших костюмеров
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:D
иначе как это работает ))))) это же отвратительное зрелище )