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Худшие образы на премии Оскар-2024

Худшие образы на премии Оскар-2024

Автор:
11 марта 2024 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   оскар   оскар 2024   шоу бизнес   
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Вчера прошла церемония вручения наград Оскар. Больше всего призов получил фильм "Оппенгеймер". Но мы посмотрим сегодня на то, в чём появились на премии и красной дорожке голливудские звёзды. И многим пора бы сменить стилистов, потому что их образ явно неудачные.

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Метки: Прикол   звезды   знаменитости   красная ковровая дорожка   оскар   оскар 2024   шоу бизнес   
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22  комментария
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8k
Колорад 2 часа назад
Что бы совершить фурор на Оскаре, достаточно одеть классический костюм.
:D
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14k
Рафаэль Закиров 9 минут назад
Что он голый то вышел? Надо было хоть носок надеть))) Или может он не в ту дверь вошёл?)))
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23k
Killgrave 17 минут назад
Комментарий к фото
Эта хоть тело норм имеет, чтобы не выглядеть вульгарно даже в таком наряде.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
А ведь все они на что-то надеятся.............
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1k
kolobok263 Полчаса назад
шоу уродцев
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8k
Marlboro Полчаса назад
Ощущение, что они сдают свои тела рекламодателям, которые извращаются как могут. Как нормальный человек, может так одеться? Срамота и безвкусица!
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Сборище фриков
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3k
Semёn 46 минут назад
А где ивлеева?
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1k
Руслана Тарасова 51 минуту назад
После этого, "голая вечеринка" от ивлеевой выглядит даже прилично...
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29k
Alex 52 минуты назад
Посоедняя трэш
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5k
Peter Griffin Час назад
И только Слэш,как всегда,самый стильный.

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30k
AzuveR Час назад
В любой стране свой цирк.
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17k
K7OO Час назад
Взяли и украли нашу любимую "голую вечеринку". Ничего своего придумать не могут.)
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54k
Aleksandr Час назад
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6k
satra 2 часа назад
К 9. Он не Кена, он...

Ссылка coub.com
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
[мат] [мат]. чем старее тем страшнее одеваются. чем страшнее тем откровенней одежда. цирк уродов
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36k
Опаньки 2 часа назад
ведь нахлобучив на себя все эти пакеты, человек , наверное, стоя перед зеркалом думал, что он просто неотразим ?

иначе как это работает ))))) это же отвратительное зрелище )
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39k
Александр 2 часа назад
Кену теперь в Российскую армию должны забрать по традиции )
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20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Чем хуже- тем лучше.
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13k
Sapsan 2 часа назад


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775
solosolovov 2 часа назад
Кто все эти фрики?
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Спелая кукурузинка

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