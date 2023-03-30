Брэд Питт продал свой легендарный особняк на Голливудских холмах

Как сообщает TMZ, 59-летний актер выручил за продажу дома 39 миллионов долларов — на десятки миллионов больше, чем он потратил на его покупку 29 лет назад.
Хотя Брэд Питт и вынужден проститься со своим легендарным особняком в Лос-Фелиз спустя почти тридцать лет, он неплохо на этом заработал: изначально актер приобрел эту недвижимость в 1994 году у актрисы Кассандры Петерсон всего за 1,7 миллиона долларов. Два года спустя он также купил небольшой дом по соседству за 380 000 долларов, а в 1998 году еще один — уже за 475 тысяч.
В 2008 году, уже находясь в отношениях с Анджелиной Джоли, Питт приобрел еще одну небольшую недвижимость по соседству почти за 1,3 миллиона долларов. И наконец, в 2009 году он купил огромный амбар с потайной пещерой и собственным баром за 1,1 миллиона долларов. Питт, Джоли и их шестеро детей жили в этом доме вплоть до разрыва звездной пары в 2016 году.
Главный дом площадью 622 квадратных метра включает пять спален и пять ванных комнат. К нему также прилагается скейт-парк, бальный зал, кинотеатр, гараж для мотоциклов и пруд с карпами кои.
По слухам, актер переедет в новый особняк стоимостью 40 миллионов долларов в Кармеле, Северная Калифорния. Сообщается, что это самая дорогая покупка недвижимости в истории этого района. Город Кармел-бай-зе-Си за свою историю приютил немало стареющих звезд, таких как покойные Дорис Дэй, Джоан Фонтейн и Бетти Уайт. Сейчас здесь также проживает Клинт Иствуд.
Резкая продажа дома и переезд актера произошли накануне нового закона, который, как сообщается, активно вытесняет голливудскую элиту из их домов в Лос-Анджелесе. С 1 апреля будет введен новый налог, который потребует от продавцов уплаты 4-процентного налога за передачу домов стоимостью более 5 миллионов долларов. Налог, названный Measure ULA, привел к тому, что ряд знаменитостей выставили на продажу свои дома.
Кайли Дженнер, Бритни Спирс и Джим Керри также сейчас продают свои дома в Лос-Анджелесе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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