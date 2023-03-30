Брэд Питт продал свой легендарный особняк на Голливудских холмах

В 2008 году, уже находясь в отношениях с Анджелиной Джоли, Питт приобрел еще одну небольшую недвижимость по соседству почти за 1,3 миллиона долларов. И наконец, в 2009 году он купил огромный амбар с потайной пещерой и собственным баром за 1,1 миллиона долларов. Питт, Джоли и их шестеро детей жили в этом доме вплоть до разрыва звездной пары в 2016 году.

Главный дом площадью 622 квадратных метра включает пять спален и пять ванных комнат. К нему также прилагается скейт-парк, бальный зал, кинотеатр, гараж для мотоциклов и пруд с карпами кои.