FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7415 постов • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Брэд Питт продал свой легендарный особняк на Голливудских холмах

Брэд Питт продал свой легендарный особняк на Голливудских холмах

Автор:
30 марта 2023 17:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брэд Питт   голливуд   звезды   знаменитости   недвижимость   шоу бизнес   
1688
6

Как сообщает TMZ, 59-летний актер выручил за продажу дома 39 миллионов долларов — на десятки миллионов больше, чем он потратил на его покупку 29 лет назад.

Хотя Брэд Питт и вынужден проститься со своим легендарным особняком в Лос-Фелиз спустя почти тридцать лет, он неплохо на этом заработал: изначально актер приобрел эту недвижимость в 1994 году у актрисы Кассандры Петерсон всего за 1,7 миллиона долларов. Два года спустя он также купил небольшой дом по соседству за 380 000 долларов, а в 1998 году еще один — уже за 475 тысяч.

×
×

В 2008 году, уже находясь в отношениях с Анджелиной Джоли, Питт приобрел еще одну небольшую недвижимость по соседству почти за 1,3 миллиона долларов. И наконец, в 2009 году он купил огромный амбар с потайной пещерой и собственным баром за 1,1 миллиона долларов. Питт, Джоли и их шестеро детей жили в этом доме вплоть до разрыва звездной пары в 2016 году.

Главный дом площадью 622 квадратных метра включает пять спален и пять ванных комнат. К нему также прилагается скейт-парк, бальный зал, кинотеатр, гараж для мотоциклов и пруд с карпами кои.

По слухам, актер переедет в новый особняк стоимостью 40 миллионов долларов в Кармеле, Северная Калифорния. Сообщается, что это самая дорогая покупка недвижимости в истории этого района. Город Кармел-бай-зе-Си за свою историю приютил немало стареющих звезд, таких как покойные Дорис Дэй, Джоан Фонтейн и Бетти Уайт. Сейчас здесь также проживает Клинт Иствуд.

Резкая продажа дома и переезд актера произошли накануне нового закона, который, как сообщается, активно вытесняет голливудскую элиту из их домов в Лос-Анджелесе. С 1 апреля будет введен новый налог, который потребует от продавцов уплаты 4-процентного налога за передачу домов стоимостью более 5 миллионов долларов. Налог, названный Measure ULA, привел к тому, что ряд знаменитостей выставили на продажу свои дома.

Кайли Дженнер, Бритни Спирс и Джим Керри также сейчас продают свои дома в Лос-Анджелесе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Брэд Питт   голливуд   звезды   знаменитости   недвижимость   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Tuskub 2 часа назад
А чем он "легендарен"? "ЛЕГЕ НДА жанр фольклора, поучительный рассказ, часто имеющий религиозный характер, который повествует о выдающихся людях, фантастических, чудесных событиях с участием божественных и демонических сил. Легенда преподносится как нечто достоверное, реально происходившее."
???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 41 минуту назад
Как то по тихому продал.Каждый день смотрю объявления на АВИТО.Ушёл сарайчик из под носа!Анджелина ему в бок!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Дина 46 минут назад
Ну и молодчага!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman 49 минут назад
А чем он легендарный? У Моей знакомой дача, рядом с аэропортом, вот там да, уникальность чувствуется. И шашлыки отличные жарим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Владимир Час назад
А что там, простите, легендарного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Как бы мы жили без этой новости..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
dima423 2 часа назад
бл*ть как продал?!! уже? эх опоздал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86418



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери
В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой
Набирающие популярность в сообществах
Такое не прощается
Такое не прощается
Как выглядели бы Солнце и планеты Солнечной системы, если бы были реальными девушками
Как выглядели бы Солнце и планеты Солнечной системы, если бы были реальными девушками
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что за ужас

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#аварии#подборка#новости#полиция#Россия#милота#Разное
#Юмор#автомир#люди#дтп#история#в мире#факты#дети#США#Мемы
#Прикол#машина#позитив#авто аварии#животные#интересное#улыбнуло#картинки#Автовсячина#Приколы
Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото) Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото) Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера Звёзды после «Оскара» на вечеринке Vanity Fair: портреты Марка Селигера 17 актеров, которые согласились на роль только ради денег 17 актеров, которые согласились на роль только ради денег Брэд Питт все-таки будет отцом Брэд Питт все-таки будет отцом Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано Нейросеть состарила знаменитостей: юных, полных жизни и тех, что ушли слишком рано Вместе со славой приходит недвижимость Вместе со славой приходит недвижимость

На что жалуетесь?

Вернуться