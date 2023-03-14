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Белица: где доживают свой век последние танцующие медведи

Белица: где доживают свой век последние танцующие медведи

Автор:
14 марта 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Белица   в мире   животные   медведи   танец   факты   фото   
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Медведь — это сильный и страшный зверь, король леса, который весит до 600 кг. Однако есть более страшный и жестокий зверь, который смог приручить медведя — это человек.

Несколько столетий назад медведи развлекали народ: их держали даже при дворах на потеху взрослым и детям. Но насколько бы старой ни казалась эта практика, она исчезла не так давно: еще в начале 2000-х годов в Болгарии и Румынии можно было встретить танцующих на улице медведей.


Как появилась странная традиция

Считается, что на Балканы танцующих медведей привезли цыгане из Индии в первом тысячелетии нашей эры. В Индии и в наши дни можно встретить таких артистов. В основном медведей дрессировали цыгане: Свои знания они передавали по наследству, традиция могла жить в одной семье несколько веков. Цыгане приходили на городские праздники со своими животными, чтобы собрать денег.

Однако не только на праздниках можно было увидеть такое представление: в Болгарии еще четверть века назад в любом курортном городе можно было увидеть танцующих медведей. С ними заходили даже в кафе, их водили и на побережье. Практика исчезла не так давно — в 2000-х годах.


Жестокое обучение танцевальным па

Обучение танцам было очень жестоким мероприятием: медведям удаляли зубы, морили голодом, а потом за еду учили танцевать. Чтобы животные двигались, их заставляли ходить по раскаленным углям под музыку народных инструментов. В итоге у мишек фиксировалась эта связь: музыка и хождение по кругу. А иногда животному прокалывали нос и вставляли в него кольцо, за которое и водили хищника.

В ХХ веке на Балканах эта практика начала исчезать, но Болгария оставалась последней страной, где можно было встретить медведя на улице. Закон о запрете таких развлечений вышел в 1998 году, но животных еще некоторое время можно было встретить в небольших городках.

Когда запрет все же ввели, появилась новая проблема: куда девать всех этих животных, которые всю свою жизнь были несчастными артистами?


Место для спокойной пенсии

Мишкам все же нашли отличную локацию для выхода на пенсию: для их нового дома выбрали горный массив Рила. Когда в начале 2000-х годов встал вопрос о несчастных актерах, в горах открыли заповедник Белица, который находится недалеко от одноименного города. Это 12 гектаров леса, где природа вполне соответствует естественной среде обитания бурого медведя. Здесь мишкам позволили адаптироваться к дикой природе. Выпустить их на волю было невозможно, ведь животные никогда не жили в дикой среде. Всех медведей также простерилизовали, так как их потомство не смогло бы никогда приспособиться к дикой природе.

Так как же доживают свой век танцующие медведи Болгарии? Они долго не впадали в спячку, ведь животные в неволе не спят зимой. Но все же теперь их жизнь больше похожа на естественную: сон у них длится до весны, а живут они в обычном лесу. Правда, не все животные отошли от стресса: есть те, кто предпочитает больше лежать в траве, чем бродить среди деревьев. К тому же туристы не всегда ведут себя этично: иногда они кричат, привлекая животных, чтобы сделать с ними удачный кадр.

Но в целом жизнь косолапых здесь очень спокойна, да и доживают они до глубокой старости: некоторые даже отмечают 30-летие, хотя в дикой природе медведи живут в среднем 25 лет.

Последнего танцующего медведя в Белицу привезли не так давно: в 2017 году. Сотрудники заповедника верят, что это был последний танцующий медведь Европы. Также администрация помогает и другим животным, которые оказались в тяжелых условиях: они спасают мишек из домашних зоопарков и цирков. Всем им обеспечена достойная и спокойная старость, которая не сравнится с ужасным прошлым.


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Метки: Белица   в мире   животные   медведи   танец   факты   фото   
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Ivan 18 минут назад
У нас балалаечник.

https://youtube.com/shorts/ydKeV6kAW5s?feature=share
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