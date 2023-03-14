Белица: где доживают свой век последние танцующие медведи

Несколько столетий назад медведи развлекали народ: их держали даже при дворах на потеху взрослым и детям. Но насколько бы старой ни казалась эта практика, она исчезла не так давно: еще в начале 2000-х годов в Болгарии и Румынии можно было встретить танцующих на улице медведей.





Как появилась странная традиция

Считается, что на Балканы танцующих медведей привезли цыгане из Индии в первом тысячелетии нашей эры. В Индии и в наши дни можно встретить таких артистов. В основном медведей дрессировали цыгане: Свои знания они передавали по наследству, традиция могла жить в одной семье несколько веков. Цыгане приходили на городские праздники со своими животными, чтобы собрать денег.